Радость раскола: Порошенко рассказал о победе над демонами

Президент Украины Петр Порошенко назвал решение вернуть Киевскую митрополию под юрисдикцию Вселенского патриархата «предоставлением автокефалии» и заявил, что это — «большая победа боголюбивого украинского народа над московскими демонами».

«Победа добра над злом, света над тьмой», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте президента Украины.

Кроме того, Порошенко поблагодарил украинцев за «массовую поддержку» идеи об автокефалии и устремление к созданию поместной церкви.

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Накануне, 11 октября, синод Константинопольского патриархата предложил вернуть Киевскую митрополию под юрисдикцию Вселенского патриархата. По мнению Константинополя, киевская митрополия была передана Московскому патриархату еще в 1686 году — и теперь Вселенский патриарх желает «вернуть свое каноническое право и церковь в ведение Константинополя».

Сейчас на Украине есть три действующие православные церкви: каноническая Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП), а также непризнанные УПЦ Киевского патриархата и Украинская автокефальная православная церковь.

Кроме того, Константинопольский патриархат снял анафему и вернул в лоно церкви патриарха самопровозглашенной УПЦ КП Филарета и предстоятеля УАПЦ архиепископа Макария.

Пресс-секретарь Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Евстратий Зоря заявил после этого, что если УПЦ КП получит автокефалию, то к ней присоединится около половины приходов УПЦ МП. Сейчас на Украине находится 1/3 приходов Русской православной церкви — всего РПЦ окормляет около 36 тыс. приходов.

Пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла, священник Александр Волков заявил, что Русская православная церковь вынуждена разорвать отношения с Константинопольским патриархатом из-за его решения снять анафему с глав неканонических церквей на Украине.

Он также добавил, что сегодня Константинопольский синод принял катастрофическое решение для всего православного мира и перешел «красную черту». Волков особо подчеркнул, что РПЦ не только последние годы, но и месяцы пыталась найти пути взаимодействия с патриархом Варфоломеем.

«Действия Константинопольской церкви — грубейшее попрание церковных канонов», — заявлял еще в сентябре патриарх Кирилл. Он добавил, что Московский патриархат предпримет ответные шаги на предоставление Киеву автокефалии в ближайшее время. Ранее Московский патриархат РПЦ пригрозил разорвать всякие сношения с Константинопольским патриархатом в случае предоставления автокефалии УПЦ. Как отмечается, в Русской православной церкви считают, что

подобное вмешательство в дела поместной церкви может обернуться «мировым расколом» для православия.

В середине сентября председатель отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион сообщил, что патриарх Кирилл перестанет упоминать патриарха константинопольского Варфоломея в литургии. Обычно на патриаршей литургии несколько раз поименно молятся о предстоятелях всех поместных православных церквей в мире, причем ранее имя Варфоломея стояло первым в списке.

«Мы также приняли решение приостановить сослужение с иерархами Константинопольского патриархата, приостановить наше участие во всех структурах, в которых председательствует или сопредседательствуют представители Константинопольского патриархата», — подчеркнул митрополит.

Вселенский Константинопольский патриархат инициировал процесс подготовки к автокефализации УПЦ еще в апреле, когда Верховная рада Украины поддержала обращение президента Порошенко к патриарху Филарету. В поддержку автокефалии выступили 268 депутатов Рады, превысив кворум на почти 40 голосов.

Автокефальная церковь в современном понимании есть поместная православная церковь с признанной за нею территорией, на которой, согласно каноническому праву, не должны действовать другие поместные церкви. Автокефальная церковь не является ни иерархически, ни административно частью другой православной церкви. Статус автономии отличается от автокефалии тем, что предстоятель автономной церкви после избрания должен быть рукоположен в сан патриархом одной из автокефальных церквей.

К середине зимы 2015 года Ukrainian Sociology Service опубликовала результаты исследования: согласно им, в большей части украинских регионов к УПЦ МП относят себя более 20% украинцев, 44% объявили себя прихожанами УПЦ КП, и 11% — членами Украинской грекокатолической церкви. Большинство православных УПЦ Московского патриархата проживают в Донецкой области — там к канонической церкви отнесли себя более 55% респондентов.