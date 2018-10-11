Паника на Украине: Волкер пригрозил снять санкции с России

Депутат Верховной рады от «Оппозиционного блока» Александр Вилкул заявил, что спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер пригрозил украинским парламентариям, что с России «будут немедленно сняты санкции, если не будет продлен закон «об особом статусе Донбасса».

«Если вы сейчас, уважаемые парламентарии, даже наиболее националистически настроенные, не проголосуете за этот закон <...>, рассыплется эта конструкция [на политической арене], которая есть на сегодня»,

— цитирует Килкула RT. По его словам, ряд фракций в украинском парламенте проголосовали не за установление мира, а за сохранение санкционного давления на РФ.

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Украинский политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев убежден, что слова Вилкула — секрет Полишинеля.

«Никакой сенсации здесь нет. Даже такая непримиримая, промилитаристская политическая сила, как фракция «Народного фронта» выступила в поддержку этого закона и проголосовала. Прогнозы [аналитиков и экспертов] были несколько другими. Провластные силы голосовали не за реализацию минских соглашений, а за пролонгацию санкций против России. И об этом в Верховной раде открыто говорили, аргументируя тем, что США могут снять ограничения с России», — заявил в разговоре с НСН политолог, отметив, что провластные силы не рисковали ничем.

Политический обозреватель РИА «Новости» Владимир Корнилов заявил, что слова Волкера лишь подтверждают его «неконструктивность как политика».

По словам Корнилова, позиция США и стран Запада сводится к постоянному волнению за непродление украинскими властями «фигового листочка» под названием «Закон об особом статусе Донбасса».

«На самом деле этот закон не имеет особого смысла — официально практически все его положения не вступают в силу», — подчеркнул аналитик.

Закон об особом статусе Донбасса необходим Западу, лишь чтобы обосновывать аргумент, что якобы единственная сторона, которая не выполняет минские соглашения — это Российская Федерация. При этом Москва даже не является стороной этих соглашений — и по здравому смыслу санкции стоило бы ввести против Украины.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную раду законопроект о продлении действия закона об особом статусе Донбасса до 31 декабря 2019 года. По словам Порошенко, это обусловлено необходимостью обеспечить условия для продолжения процесса мирного урегулирования ситуации в «отдельных районах Донецкой и Луганской областей». Однако перед вступлением его в силу Киев ставит самопровозглашенным республикам ряд условий.

В частности, закон предусматривает необходимость вывода «незаконных вооруженных формирований» с этих территорий. В этой части документа речь идет о «российском присутствии», в котором Киев постоянно обвиняет Москву. Россия неоднократно отвергала подобные заявления, а украинские политики и военные признавались, что доказать присутствие «российских войск» на территории самопровозглашенных республик Киеву доказать так и не удалось.

В пояснительной записке к законопроекту, внесенному Порошенко, также сообщается, что причиной для продления срока является необходимость обеспечить условия для продолжения процесса мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей с целью восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины.

В конце зимы 2018 года Петр Порошенко подписал закон «Об особенностях государственной политики по обеспечению суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях», названный впоследствии законом о реинтеграции Донбасса.

В тексте закона, в частности, указывалось, что «страна-агрессор (имеется в виду Россия. — «Газета.Ru») оккупировала» ряд районов в Донецкой и Луганской областях.

При этом в июле 2017 года в интервью изданию «Апостроф» замминистра по делам оккупированных территорий Украины Георгий Тука заявил, что у властей страны нет юридических доказательств присутствия ВС России в Донбассе. «Мы не можем пока, несмотря на все старания, юридически доказать присутствие в Донбассе регулярной российской армии», — подытожил украинский замминистра.