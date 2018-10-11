Имидж — все! Трампа не спасет даже Канье Уэст

Американский хип-хоп-исполнитель Канье Уэст в четверг, 11 октября, встретится с президентом США Дональдом Трампом и его зятем Джаредом Кушнером в Белом доме, сообщает The New York Times.

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Как заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, во время встречи артист обсудит с президентом инициативу Кушнера по реформированию системы уголовного правосудия, а также увеличение числа рабочих мест в Чикаго, что, как ожидается, снизит уровень преступности в городе.

Эта уже не первая их встреча. В декабре 2016 года, после победы Трампа на выборах, рэпер нанес ему визит в «Трамп-тауэр», чтобы обсудить «вопросы мультикультурализма».

Для Трампа же контакты с одним из самых авторитетных сейчас афроамериканцев важны в контексте приближающихся промежуточных выборов.

Активно выражать свою поддержку американскому президенту Канье Уэст начал в апреле этого года.

«Вы не обязаны соглашаться со всем, что делает Трамп. Но я не могу не любить его. У нас обоих энергия дракона. Он мой брат», — гласит один из самых известных твитов рэпера в поддержку Трампа.

Подобным заявлениям Уэста Трамп более чем рад. В частности, увидев пост об «энергии дракона», политик публично поблагодарил рэпера, назвав рассуждения Канье «очень крутыми».

Кроме того, когда поддержка со стороны Канье успела немного «настояться», президент сообщил, что после заявлений популярного исполнителя его популярность среди темнокожего населения страны увеличилась вдвое — в СМИ точность данных статистических выкладок подвергли серьезному сомнению, однако все же подтвердили, что авторитет главы государства среди темнокожего населения по итогам инцидента действительно немного возрос.

Уэст стал поддерживать Трампа еще активнее, однако в конечном итоге эта поддержка отразилась на его собственной репутации.

Не так давно рэпер выступил на шоу «Субботний вечер в прямом эфире», на котором в красной бейсболке Make America Great Again (предвыборный лозунг Трампа — «Вернем Америке величие») выступил с пламенной речью в поддержку главы Белого дома.

«Вы видели, как они смеялись надо мной. Вы слышали, как они кричали на меня. Они травили меня. Они травили меня за кулисами: «Как тебе может нравиться Трамп?» Он расист, заявляли они. Если бы меня беспокоил расизм, я бы давным-давно уехал из Америки», — говорил он.

При этом Канье помимо в речи о поддержке Трампа умудрился сделать неаккуратное высказывание о рабстве, что вызвало еще больший шквал критики в его сторону.

Из-за этого от него за очень короткий период отписалась достаточно весомая часть фолловеров, в том числе и его коллеги Кендрик Ламар, Ники Минаж, Рианна и Уикенд. А рэпер Снуп Догг в довольно грубой форме раскритиковал Уэста, заявив, что все, кто поддерживают американского президента, — расисты. Свой пост он сопроводил фото Канье Уэста, на котором цвет его кожи был изменен с черного на белый. В итоге, не справившись с потоком критики, Уэст даже удалил все свои аккаунты в соцсетях.

Канье стал оправдываться за свою поддержку Трампа. Он заявил, что, несмотря на собственные политические убеждения, он никогда не голосовал — в том числе и на последних президентских выборах.

Тогда же он объяснил, почему, по его мнению, Трампа интересует жизнь афроамериканцев.

«Я думаю, что его волнует, что черные люди думают о нем, и он хотел бы, чтобы он нравился черным, — подчеркнул музыкант. — Трамп хочет быть «величайшим президентом», и он понимает, что без поддержки афроамериканцев этой цели ему не добиться».

И Уэст в этом плане прав. Трампу действительно нужны голоса чернокожих на грядущих промежуточных выборах, на которых полностью меняется состав палаты представителей и треть сената.

Эти выборы важны для президента США, который хочет не только сохранить республиканское большинство в обеих палатах конгресса, но и намерен провести в законодательный орган большое количество своих сторонников.

Однако привлечь афроамериканцев на свою сторону Трампу мешает закрепившийся за ним имидж расиста.

Скандалов на эту тему было бесчисленное множество. В расизме Трампа обвиняла бывшая сотрудница Госдепа Узра Зейя, которая жаловалась на то, что при организации визита Трампа во Францию ей, несмотря на 30-летний стаж работы в Госдепе, закрыли вход на многие мероприятия, посвященные подготовке визита.

Как ей удалось выяснить, один из высокопоставленных коллег сказал, что она и ее коллега-афроамериканка не прошла бы «тест Брейтбарта». Breitbart — ультраправый новостной портал, который издавал впоследствии работавший в администрации Белого дома Стивен Бэннон. Вскоре после этого Зейя уволилась со службы.

Бывшая помощница президента США в Белом доме Омароса Манигол-Ньюман пошла еще дальше и обвинила Трампа в желании начать расовую войну. Она заявила, что обещание способствовать расовому многообразию во время предвыборной кампании Трампа было уловкой, чтобы набрать голоса. По ее словам, Трамп «неискренне относился к своему обещанию» поддерживать и способствовать разнообразию.

Аргументируя свои обвинения, бывшая помощница Трампа обратила внимание на небольшое число афроамериканцев, работающих в администрации президента.

Пытаясь побороть свой образ расиста, который активно используют против Трампа его оппоненты из Демократической партии, американский президент постоянно напоминает: за два года его президентства уровень безработицы среди чернокожего населения США сократился до исторического минимума.

Однако, как отмечает президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский, «в политике благодарности ждать не стоит».

«Чернокожие избиратели традиционно поддерживают Демпартию, и увеличение числа рабочих мест вряд ли скажется на их предпочтениях во время промежуточных выборов», — считает эксперт.

Как замечает политолог, в сознании афроамериканцев настолько утвердилась мысль, что в Республиканской партии заседают их «враги», что даже мнение таких влиятельных представителей сообщества, как Канье Уэст, не может его изменить.

«Для них Трамп — враг, а все те, кто голосуют за республиканцев, — это жалкие ничтожные люди с нарушенной генетикой и разными недостатками. Могу сказать, что процент афроамериканцев, которые голосовали за Трампа, был минимальным и, скорее всего, таким и останется», — констатирует эксперт.

По мнению Лозанского, ключевую роль в создании такой картины мира играют СМИ. Среди достаточно существенного числа новостных каналов поддержку Трампу оказывает только Fox News.

«На всех остальных — а их сотни — 24 часа идет оскорбительная и даже унизительная риторика. Даже на главных каналах только негатив в самых оскорбительных выражениях. Афроамериканцы больше времени проводят у телевизора, чем белые. Если ты 24 часа слушаешь, какой он негодяй, ненавидит женщин, геев, афроамериканцев, это, естественно, повлияет на тебя», — резюмирует политолог.