Не выдержала Трампа: США остались без постпреда

Постпред США в ООН Никки Хейли уйдет в отставку до конца года. По уже сложившейся традиции президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил об этом в своем твиттере.

Реклама

Президент США Дональд Трамп созвал пресс-конференцию, на которой в присутствии Хейли заявил, что инициатива об уходе с этого поста поступила от самого постпреда.

«Она сказала мне шесть месяцев назад, что, может быть, в конце года захочет отдохнуть», — сказал Трамп.

Тем не менее, как пишет портал Axios, некоторые высокопоставленные чиновники США, занимающиеся внешней политикой страны, были сильно удивлены этой новостью.

Трамп пообещал назвать ее преемника на посту постпреда США в ООН в течение двух-трех недель.

Сама Хейли, отвечая на вопрос журналистов, почему она уходит в отставку, сказала, что личных причин в этом решении нет. «Я считаю, что для чиновников правительства очень важно понимать, когда наступает время уходить с поста», — сказала она. О своих планах на будущее постпред также распространяться не стала.

Хейли стала первой женщиной, которая согласилась работать в администрации президента Дональда Трампа.

При этом ее назначение было достаточно неожиданным, поскольку в период избирательной кампании 2016 года на тот момент занимавшая пост губернатора Южной Каролины Никки Хейли не была сторонницей Трампа и критиковала его высказывания, называя их «безответственным трепом».

Ее возмущало отношение Трампа к мигрантам, поскольку сама Хейли является дочерью индийских эмигрантов, ее настоящее имя — Нимрата Никки Рандхава. До своего назначения она говорила, что «Трамп — это все то, чего губернатор не хочет видеть в президенте».

В политику Хейли пришла в 2004 году и, прежде чем выдвигаться на должность губернатора штата, три раза избиралась в местный парламент. В 2011 году после победы на губернаторских выборах она сразу оказалась во всех рейтингах перспективных республиканских политиков, которой даже пророчили президентское кресло.

После того как Хейли стала частью команды Трампа, ее отношение к президенту хоть и смягчилось, но кардинально не изменилось. Она неоднократно отмечала, что не во всем соглашается с Трампом и благодаря своей должности всегда может обсудить с президентом спорные моменты.

До того, как стать постпредом при ООН, никакого международного опыта у республиканки не было.

При этом амбиций у Хейли не занимать. По информации CNN, при обсуждении своего назначения она заявила Трампу, что не будет выполнять роль «говорящей головы» и намерена принимать самостоятельные решения.

Трамп в ответ уверял, что именно поэтому он и выбрал ее кандидатуру — за готовность выражать собственное мнение. Однако это качество Хейли в апреле текущего года все-таки вылилось в неприятный для Трампа эпизод.

Тогда Хейли заявила о готовящихся американских санкциях против России. Ее слова опровергли в Белом доме, заявив, что постпред «что-то напутала», на что она резко ответила, что «она не путается». Американские СМИ тогда писали, что Трамп узнал о «новых санкциях» из телевизора и был крайне недоволен самостоятельностью постпреда.

Позиция Хейли и Трампа по России неоднократно расходилась, что также могло вызывать недовольство американского президента, который неоднократно заявлял о своем желании сотрудничать с Москвой. Хейли видела в России непримиримого врага, постоянно подчеркивая, что США и Россия «никогда не будут друзьями».

Когда после этого скандала Хейли попросили охарактеризовать ее отношения с Трампом, она назвала их «прекрасными».

Судя по их заявлениям на нынешней пресс-конференции, такими они и остались.

Американский президент высоко оценил проделанную Хейли работу, выразил надежду, что постпред сможет вернуться к работе в его администрации на новой должности, и даже предложил ей самой выбрать, на какой именно.

Хейли в свою очередь заверила журналистов, что ее уход никак не связан с ее президентскими амбициями. Она пообещала, что в 2020 году не только не станет баллотироваться на пост президента, но и будет агитировать избирателей голосовать за Трампа.

«Хочу сразу ответить на вопрос о президентских выборах в 2020 году. Нет, я не собираюсь выдвигать кандидатуру в 2020 году. Я будут поддерживать президента на следующих выборах», — сказала она на совместной пресс-конференции с Трампом.