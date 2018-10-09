«Я беспомощен перед адской машиной»: за что убили Бухарина

Радикальный большевик-революционер, пришедший к реформистским экономическим взглядам, ближайший соратник Иосифа Сталина и Льва Троцкого, а потом — их противник, защитник Бориса Пастернака и ниспровергатель Сергея Есенина, Николай Бухарин был соткан из многочисленных противоречий.

Реклама

«Несмотря на свою идиосинкразию, как политик он был олицетворением теории и практики особых идей НЭП, которые представляли собой альтернативу сталинизму», — пишет о Бухарине американский историк Стивен Коэн, который в середине 1970-х годов создал подробную биографию советского деятеля.

Однако к реформистским идеям Бухарин придет уже позже. В молодости он будет стоять на радикальных позициях левого большевизма. К Российской социал-демократической рабочей партии Бухарин примкнет, еще учась в Московском университете.

С Владимиром Лениным Бухарин познакомился еще в 1912 году, однако даже большее влияние на него оказал известный русский марксист Александр Богданов.

Острый на язык, полемист Бухарин, который всегда интересовался экономической журналистикой, откроет в себе дар публициста, когда будет жить в эмиграции в Швеции. Там он начнет писать статьи об экономической жизни в России.

Хорошо владея иностранными языками, Бухарин читал немало западной экономической литературы, но мог критически оценивать полученные знания. Статьи Бухарина — как в либеральной, так и левой печати, — имели успех у читателей. Обобщив свои знания, Бухарин в 1915 году опубликовал работу «Мировое хозяйство и империализм», которую высоко отметил Ленин — вождь пролетариата не только написал предисловие к этому труду, но использовал часть ее идей в собственной книге «Империализм как высшая стадия капитализма».

Ценя идеи Бухарина, Ленин отзывался о нем как о «занимающимся экономисте». Однако о политических идеях Бухарина говорил менее лестно, отмечая, что тот является «дьявольски неустойчивым».

Однако эта характеристика со стороны Ленина не помешала Бухарину быть главным идеологом большевистской партии — в 1918 году он стал главредом партийной газеты «Правда».

За спиной у Бухарина уже был солидный опыт — в эмиграции он вместе с другим большевистским вождем Львом Троцким редактировал газету «Новый Мир».

С последним у Бухарина были сложные отношения: стоя в то время на левых позициях, он возражал против подписания Брестского мира с немцами, который продвигало большевистское правительство и Троцкий. Однако Бухарин, как и Троцкий, поддерживал политику «военного коммунизма» и одобрял практику расстрелов как форму «необходимого принуждения».

Оконченный «броманс»

После смерти Ленина, к которому Бухарин относился с большим пиететом, политик приобрел большой вес в партии большевиков и стал рассматриваться как одна из влиятельных фигур. В это же время Бухарин вступил в тактический союз со Сталиным, объединившись против общего врага — Троцкого.

Между обоими существовал, выражаясь современным языком, «броманс» — Бухарин обращался к Сталину на ты и называл его партийной кличкой «Коба», Сталин отвечал ему взаимностью и величал «Бухарчиком».

Однако вскоре между Сталиным и Бухариным возникли серьезные противоречия — последний настаивал на продолжении и «новой экономической политики» и создании класса зажиточного крестьянства. С этими идеями был связан его лозунг «Обогащайтесь!», который он адресовал крестьянам.

«Социализм бедняков — это паршивый социализм», — говорил Бухарин.

Благодаря хорошему знанию экономики промышленного и аграрного сектора, он хорошо понимал необходимость привлечения к работе старых инженерных кадров, а также тот факт, что рабочий класс отнюдь не однороден.

Сталин же считал, что стране необходима ускоренная индустриализация страны, а Бухарин понимает НЭП слишком широко. «НЭП вовсе не означает полной свободы частной торговли, свободной игры на рынке», — говорил он в одной из своих речей.

Сталин и Бухарин стали центрами притяжения сторонников противоположных взглядов, которые выступали с критикой на страницах печати. В то время Сталин еще не стал единоличным руководителем страны, а потому полярные мнения пока встречались в прессе.

Несмотря на увещевания товарищей, Бухарин не отступил от своей версии развития страны и в 1928 году в полемике назвал Сталина «мелким восточным деспотом». Идеи Бухарина поддерживали и другие видные большевики, среди них — Алексей Рыков и Михаил Томский.

Впоследствии Бухарин — не без давления — признал свои ошибки, и, как тогда было модно говорить, «разоружился перед партией». Однако и это ему не помогло.

В 1934 году Бухарина из членов ЦК переведут в кандидаты в члены ЦК, и политик снова вернется в журналистику. С 1934 по 1937 год он станет редактором газеты «Известия», и это время — для той эпохи — будет одним из лучших для газеты.

В это же время Бухарин помогает писателям Максиму Горькому и Борису Пастернаку. Правда, о народном любимце Сергее Есенине он отзывается не лучшим образом, говоря, что тот воплощает «самые отрицательные черты русской деревни». Впоследствии Бухарин пересмотрел свои взгляды на творчество поэта.

Все пути ведут в «Коммунарку»

Опала Бухарина превращается в политическое преследование после того, как уже арестованные по приказу вождя народов руководители СССР Лев Каменев и Григорий Зиновьев дают на процессе 1936 года показания против Бухарина, Рыкова и Томского — как деятелей «правой оппозиции». В письме к соратнику Сталина, Климу Ворошилову, после смертного приговора Зиновьеву и Каменеву Бухарин называет последнего «падалью человеческой», еще не зная, что подобная судьба ждет и его самого. Несмотря на то что дело в его отношении прекращено, Бухарин выступает с резкой речью на пленуме ЦК, которую Сталин назовет «ультиматумом» партии.

После этих слов Бухарин арестован — в тюрьме он пишет философские эссе, делает записки и рисует, ожидая решения своей участи. Именно в этот период он создает тексты, в которых ясно дает представление о политическом режиме в стране.

«Одних обезвреживают так-то, других — по-другому, третьих — по-третьему. Страховочным моментом является и то, что люди неизбежно говорят друг о друге и навсегда поселяют друг к другу недоверие (сужу по себе: как я озлился на Радека [Карл Радек, большевик сторонник Ленина, впоследствии расстрелян. — «Газета.Ru»], который на меня натрепал! А потом и сам пошел по этому пути). Таким образом, у руководства создается полная гарантия», — пишет Бухарин.

Процесс над «право-троцкистким блоком», одним из организаторов которого называют Бухарина, становится политическим триумфом генпрокурора Андрея Вышинского. Забыв обо всех нормах права, Вышинский подсказывает одной из свидетельниц, которая рассказывает о заговоре «левых коммунистов».

«Он был организован при непосредственном активном руководящем…», — говорит Вышинский свидетельнице, и она тут же выдает нужное имя «участии самого Бухарина».

Незадолго до вынесения смертного приговора Бухарин пишет письмо Сталину, в котором настаивает на своей невиновности, но просит дать ему яду, а также увидеться с женой и сыном. Все его просьбы отклонены: «Чувствую свою беспомощность перед адской машиной, которая, пользуясь, вероятно, методами средневековья, обладает исполинской силой, фабрикует организованную клевету, действует смело и уверенно», — пишет он в предсмертном письме.

В марте 1938 года Бухарин будет расстрелян на полигоне «Коммунарка». Его не реабилитируют в 1965 году во время разоблачения «культа личности» в связи с его многолетней «борьбой против советской власти». Реабилитация произойдет только в 1988-м.