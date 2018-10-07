Кондолиза вернулась: кроме Райс «сдержать» Россию уже некому

Бывшая госсекретарь США Кондолиза Райс обвинила Россию в «переходе всех возможных красных линий» и нарушении установленных границ дозволенного. По мнению Райс, точками невозврата стали «агрессия» России на Украине и отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском городе Солсбери.

«Я считаю, что эти границы дозволенного уже перейдены. К счастью, мы [США] с нашими европейскими союзниками смогли договориться о совместных санкциях против России, и я думаю, что стоит продолжать»,

— подчеркнула Кондолиза Райс.

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Экс-госсекретарь США добавила, что для «сдерживания России» странам Запада необходимо поддерживать армию Украины. Кроме того, Райс назвала «правильным шагом» размещение дополнительных воинских контингентов НАТО в Польше и Прибалтике.

По ее словам, российские власти «заслуживают адекватного ответа».

По мнению политолога Игоря Рябова, Кондолиза Райс относится к той части неолиберального истеблишмента США, которая всегда готова «пустить в расход» военных, чтобы достичь внешнеполитических целей.

«Кондолиза Райс не знает никаких других способов отстаивать интересы своей страны, кроме как военной угрозы по любому поводу», – заявил эксперт.

Он добавил, что когда Райс работала советником по национальной безопасности у президента США Джорджа Буша-младшего, а также когда была госсекретарем – она допустила «все возможные ошибки – ни одна силовая операция США не принесла результата».

Политолог подчеркнул, что американские чиновники не несут никакого наказания за то, что «ввергают мир в череду локальных конфликтов». В случае же с Россией бессмысленность этого подхода в том, что с нашей страной разговор на языке силы невозможен. Он добавил, что Москве стоит четче обозначать свои интересы в приграничных регионах.

«Не допускать вмешательства в дела той же Украины военных советников. Не допускать учений НАТО в Прибалтике. Более активно работать с элитами стран бывшего СССР с требованием их нейтрального статуса», – добавил Рябов в разговоре с ФАН.

Слова Кондолизы Райс о «красной линии» — косвенная цитата тоже уже экс-президента США Барака Обамы. В августе 2012 года Барак Обама заявил, что применение химического оружия является «красной линией на песке пустыни», которая изменит правила игры участия США в сирийском конфликте, если власти Сирии ее пересекут.

Однако в итоге США не только не смогли найти доказательств применения химоружия Башаром Асадом, но еще и нанесли ракетный «удар возмездия» спустя очень длительный срок.

В Вашингтоне, в преддверии промежуточных выборов в конгресс, Россия остается одной из тех тем, к которой охотно обращаются даже те члены Демократической партии, чья карьера далека от взлета. Другой знаменитый персонаж американской политики, экс-кандидат в президенты США и бывший госсекретарь Хиллари Клинтон неделей ранее сравнила якобы имевшее место «российское вмешательство» в выборы в 2016 году с террористическими актами 11 сентября 2001 года. Параллель, по мнению политика, в том, что «Америка была атакована другим государством», но в случае с Россией «Трамп ничего не предпринял».

11 сентября 2001 года произошла крупнейшая террористическая атака на территории США. Тогда радикальные исламисты захватили четыре пассажирских самолета и направили два из них в башни Всемирного Торгового Центра (WTC) в Нью-Йорке. Еще один пассажирский самолет врезался в здание Пентагона, а четвертый лайнер рухнул посреди поля после борьбы пассажиров с террористами. Террористов связали с организацией «Аль-Каида» (организация запрещена в России) и ее лидером Осамой бен Ладеном.

Всего в террористических атаках 11 сентября погибли почти 3 тыс. человек, различные травмы, ранения и заболевания получили около 6300 человек.

Клинтон заявила, что «вмешательство России» создало прецедент, когда США якобы были атакованы другим государством и власти страны не стали ничего предпринимать. Она добавила, что очень важно до конца разобраться в ситуации — особенно в публикациях портала WikiLeaks и влиянии Cambridge Analytica на выборы.

Обвинения России во «вмешательстве» в американскую избирательную кампанию в США начались буквально сразу после оглашения результатов выборов президента в 2016 году. Расследованием этих якобы имевших место попыток влияния на американский политический процесс занимается с 2017 года спецпрокурор США Роберт Мюллер. В середине лета 2018 года, президент США Дональд Трамп в своем твиттере заявил, что расследование вмешательства РФ в президентские выборы США запомнится как «темный и опасный период» в истории Америки. Кроме того, он сравнил работу мюллеровской комиссии с «охотой на ведьм» и позором для страны.