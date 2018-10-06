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1991 и 1993: сходство и отличия трагедий у Белого дома

«Газета.Ru» о том, как не перепутать события 1991 и 1993 годов в Москве

С начала тяжелого политического кризиса, который едва не поставил Россию на грань гражданской войны, прошло 25 лет. Его кульминацией стала стрельба из танков верными президенту Борису Ельцину военными по Белому дому, где находилось здание Верховного совета России. При этом в общественном сознании события 1993 года часто перепутаны с событиями 1991 года — подавлением путча ГКЧП. «Газета.Ru» о том, чем сходны и чем различаются эти истории.

Белый дом

Символами и августа 1991, и октября 1993 года стало одно и то же здание проекта известного советского архитектора Дмитрия Чечулина. Оно было построено для размещения в нем административных органов РСФСР в 1981 году.

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В советские годы здесь располагался Верховный совет РСФСР, который, как и все представительские органы в то время, исполнял чисто декоративную функцию, штампуя решения, которые вырабатывались в недрах ЦК КПСС.

Все изменилось в 1990 году, когда во время первых демократических выборов в Верховный совет было избрано большое количество депутатов-демократов. Несмотря на то что большее количество мандатов все равно было у тех, кто формально состоял в КПСС, среди них также было немало коммунистов-реформаторов, настроенных на изменения.

Председателем Верховного совета был избран выходец из советской партноменклатуры, но настроенный на перемены Борис Ельцин.

Те же люди, но по разные стороны

Путаница между 1991 и 1993 годами существует еще и потому, что

и в то, и в другое время участниками событий были одни и те же лидеры. Так, в августе 1991 года руководителем сопротивления, отстранившим от власти союзного президента Михаила Горбачева нескольким руководителям СССР, противостоял Борис Ельцин.

А в 93-м он уже был избранным президентом России, а пост главы Верховного совета занимал выходец из академической среды Руслан Хасбулатов. Еще одним ключевым участником этих событий был вице-президент России, генерал и бывший боевой летчик Александр Руцкой.

Стоит отметить, что даже противники Руцкого признают, что его решительные действия переломили ход событий — именно он вместе с группой пришедших на помощь военных полетел в Крым, чтобы освободить изолированного там президента Горбачева и привести его в Москву.

Затем политические пути Руцкого, Хасбулатова и Ельцина разошлись. Не приняв радикальных перемен, а также имея личные властные амбиции, они пошли против президента уже в 1993 году.

Законны ли были действия сторон в 1991 и 1993 году?

Большинство экспертов, говоря о событиях 1991 года, сходятся на том, что действия участников Государственного комитета по чрезвычайному положению были незаконны. Несмотря на то что среди участников путча были и достойные люди — такие, как, например, маршал Сергей Ахромеев (впоследствии покончил собой), —

действия нарушали Конституцию и были квалифицированы как государственный переворот.

Ситуация с 1993 годом все же существенно сложнее — вокруг событий тех октябрьских дней поломано немало копий.

С точки зрения закона, действия президента Ельцина, распустившего парламент, были нарушением действующей Конституции страны.

Именно поэтому Конституционный суд России признал, что есть основания для отрешения президента России от должности. В то же время даже многие из тех, кто согласен с этими выводами, считают, что Ельцин был прав, когда применил силу, так как его противники прибегли к радикальным действиям и пошли на захват государственных учреждений — мэрии Москвы и телевизионного комплекса «Останкино». Стоит отметить, что среди защитников Белого дома в 1993 году были и откровенно профашистские группировки.

Какая Конституция тогда существовала?

И в 1991-м, и 1993 году продолжала действовать «брежневская» конституция РСФСР 1978 года, в которую в 1990 году было внесено более 400 поправок.

Несмотря на то что Россия в ней по-прежнему провозглашалась «социалистическим государством», внесенные поправки подразумевали существование частной собственности, основных демократических свобод, в том числе слова и печати.

В нее также был вписан пост президента всенародно избираемого главы государства. При этом именно в этой Конституции было впервые записано положение о том, что президент России не может выдвигаться на свой пост более двух раз подряд. Тогдашнюю российскую республику можно назвать парламентско-президентской, однако высший орган Верховного совета — Съезд народных депутатов — был практически всевластен, что мешало президенту России проводить преобразования.

Силовики в 1991 и 1993 году

И тогда, и позже среди силовиков произошел определенный раскол относительно оценки событий. В 1991 году части союзной армии, верные приказу министра обороны, члена ГКЧП Дмитрия Язова, начали блокаду Белого дома, где находился президент Ельцин и его соратники.

Однако направленный к Белому дому генерал ВДВ Александр Лебедь не стал выполнять приказы руководства ГКЧП, поняв, что они являются незаконными. Аналогично поступил и командующий ВДВ Павел Грачев, перешедший со своими военными на сторону Верховного совета. Это помогло восставшим одержать практически бескровную победу.

В 1993 году ситуация была иной — армия сохранила верность президенту Ельцину, хотя несколько силовиков поддержали Верховный совет. Среди них были замглавы МВД России Андрей Дунаев и глава Министерства безопасности Виктор Баранников. Они находились в Белом доме.

Ставший министром обороны России Павел Грачев руководил стрельбой из танков по Белому дому хотя согласился на силовые действия не без колебаний, потребовав от президента письменного приказа.

Жертвы 1991 и 1993 года

Жертвами событий августа 1991 года стало трое молодых людей — Дмитрий Комарь, Илья Кричевский и Владимир Усов. Пытаясь остановить колону бронетехники, которая двигалась по Садовому кольцу, они пытались блокировать водителям видимость с помощью брезента. Один из молодых людей погиб в результате несчастного случая, двое других — от пуль, как считается, в предупредительных целях. В то же время один из молодых ребят — Кричевский — был убит пулей в голову при невыясненных обстоятельствах.

Кроме них, покончили с собой также два члена ГКЧП — глава МВД Борис Пуго, маршал Сергей Ахромеев, а также управделами ЦК КПСС Николай Кручина. Вскоре после провала путча он выбросился из окна, хотя есть те, кто считает, что его убили.

В 1993 году жертвами событий стали более 100 человек. Многие из погибших стали случайными жертвами. Расследование событий, которое предложила провести фракция «Яблоко» уже в новой Думе, было прекращено в обмен на амнистию.

Финал 1991 и 1993 годов

После провала путча августа 1991 года члены ГКЧП были арестованы, но впоследствии амнистированы. Единственным, кто не принял амнистию, предстал перед судом и был оправдан, был участник ГКЧП замминистра обороны Валентин Варенников. Арестованы, но затем амнистированы по постановлению Госдумы были и лидеры Верховного совета, в том числе Хасбулатов и Руцкой.