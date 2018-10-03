«Станьте нормальной страной»: Иран победил США в суде ООН

В иранском МИД поприветствовали решение Международного суда ООН о приостановке действия некоторых санкций США против Тегерана, сообщает иранское агентство Tasnim.

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«Иран приветствует решение Международного суда ООН и расценивает его как положительную реакцию на незаконные действия США», — говорится в заявлении иранского МИД. В ведомстве также подчеркнули, что судебное заявление «доказывает правоту Ирана и незаконный характер санкций Вашингтона в отношении Тегерана, а ошибочная политика США по отношению к другим странам с каждым днем все больше изолирует Вашингтон».

«Америке необходимо отказаться от порочной санкционной практики, направленной против граждан других стран, и стать ответственным членом международного сообщества и нормальной страной», — считают в министерстве.

Согласно предварительному постановлению Международного суда ООН, США должны снять санкции, касающиеся иранской гражданской авиации и гуманитарной помощи.

По мнению судебной инстанции, Иран и США не сделали нужные шаги на пути к урегулированию спора дипломатическим путем и должны воздержаться от действий, способных осложнить поиск решения в споре между Тегераном и Вашингтоном.

Суд также обязал США «обеспечить лицензии и необходимые разрешения, чтобы платежи и денежные переводы не подвергались никаким ограничениям, если они касаются вышеуказанных товаров и услуг». Американская сторона заявила о намерении оспорить обращение Ирана в Международный суд ООН.

Санкционное давление Вашингтона на Иран возобновилось после того как в мае 2018 года президента США Дональд Трамп объявил об одностороннем выходе своей страны из договора о Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД), который был подписан Россией, Ираном, США, Китаем, Великобританией, Германией и Францией в 2015 году. В соответствии с ним Иран завершал свою ядерную программу, а другие государства, в свою очередь, отменяли против него санкций.

Вслед за выходом США из сделки также последовало восстановление санкций в отношении Тегерана, которое пройдет в два этапа. Ограничения на покупку иранским правительством банковских векселей США вступили в силу 7 августа. Тогда же приостановилась и торговля иранским золотом, графитом, алюминием, сталью и углем. Помимо этого прекратились все сделки с применением иранского риала, под санкции пошли иранский автомобильный сектор и суверенный долг республики.

С 5 ноября законную силу приобретут ограничения на нефтяные операции Ирана, работу портовых операторов, сектора энергетики, судоходства и судостроения. По запертом будут и сделки иностранных финансовых учреждений с Центробанком Ирана.

«Президент Трамп будет и впредь противостоять агрессии иранского режима, и США будут полностью обеспечивать соблюдение санкционированных ограничений», — подчеркнули в сообщении Белого дома.

По словам госсекретаря США Майка Помпео, антииранские санкции будут «неукоснительно» исполняться вплоть до того момента, пока Иран радикально не изменит свой политический курс.

Как заявил глава Госдепартамента, Вашингтон выражает готовность к движению навстречу Тегерану, но это «требует колоссальных изменений со стороны иранского режима». Однако, по его словам, Дональд Трамп намерен «научить Иран вести себя, как нормальная страна».

Похожее заявление делает и директор отдела политического планирования Госдепартамента США Брайан Хук. США, по его утверждению, открыто ведут себя по отношению к компаниям по всему миру и прямо заявляют, что они «будут оказывать серьезное экономическое давление на Иран до тех пор, пока Тегеран не изменит свою дестабилизирующую политику».

«Мы не стремимся предоставлять лицензии [импортирующим иранские товары странам] или вообще отказываться от повторного введения санкций, потому что мы считаем, что давление имеет решающее значение для достижения наших целей нацбезопасности», — подчеркнул он.

«Наша цель — усилить давление на иранский режим, сократив до нуля его доходы от продаж сырой нефти», — уточнил Хук.