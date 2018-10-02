«Тюрьма народов»: почему ЕС сравнивают с СССР

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй возразила министру иностранных дел Соединенного Королевства Джереми Ханту, сравнившему Евросоюз с СССР. По мнению Мэй, между Советским Союзом и ЕС общего мало.

«Я сижу за круглым столом ЕС вместе с представителями стран, бывших частью СССР, но теперь это — демократические государства. Эти две организации — отнюдь не одно и то же»,

— заявила Мэй в интервью телекомпании «Би-би-си».

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Накануне Джереми Хант выступил на съезде правящей Консервативной партии в Бирмингеме. Глава Форин-офиса обвинил Брюссель в том, что Евросоюз превращается «из клуба в тюрьму народов», не давая хода Brexit. Хант подчеркнул, что ЕС «повторяет ошибки СССР, создавая препятствия для тех стран, которые хотят выйти из состава союза», лишь усиливая «центробежные тенденции».

«Что стало с уверенностью и верой в европейскую мечту? ЕС был призван защищать свободу. Урок истории ясен: если вы превращаете клуб ЕС в тюрьму, то желание сбежать из нее не будет уменьшаться — оно будет расти, и мы будем не единственными заключенными, которые захотят сбежать»,

— сказал Хант.

Официальный представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас порекомендовал главе британского МИДа читать учебник по истории — от этого «будет лучше всем».

Экс-министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в своем твиттере ехидно спросил, «сколько миллионов человек уничтожил Брюссель» и «светила ли за референдум о независимости ссылка в ГУЛАГ», а также указал на то, что «Красная Армия не принуждала никого вступать в Евросоюз». Посол Латвии в Великобритании Байба Бразе также обвинила советские власти в казнях и бессудных заключениях людей, в то время как «Евросоюз принес процветание, равенство, рост, уважение».

Еврокомиссар по вопросам здравоохранения Витянис Андрюкайтис саркастически предложил объяснить Ханту, в чем именно заключается отличие ЕС от СССР, сообщает ФАН.

«Дорогой Джереми Хант. Я родился в Советском Союзе (в Литовской ССР — «Газета.Ru») и был несколько раз арестован КГБ. Готов в любое время рассказать о главных отличиях ЕС от Советского Союза, а также о том, почему мы вышли из состава СССР. В любое время. Лишь бы вам помогло», — заявил Андрюкайтис.

Тереза Мэй, в свою очередь, заявила: невзирая на то что британско-европейские переговоры зашли в тупик, ее кабинет не будет покидать занимаемых сейчас позиций. Реальных альтернатив Brexit сейчас нет, подчеркнула премьер.

Официальные переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям, на которых Великобритания выйдет из состава Евросоюза, стартовали в июне 2017 года. Несколькими месяцами позже, по итогам саммита ЕС в Зальцбурге, Мэй констатировала, что дискуссии, которые планировалось завершить в ноябре, зашли в тупик. Евросоюз отказывается принимать условия плана Brexit, представленного правительством Мэй, тогда как Лондон не согласен на варианты, предлагаемые Брюсселем. Сама процедура выхода Великобритании из состава ЕС должна пройти 29 марта 2019 года, затем, согласно плану, должен наступить переходный период, который продлится до 31 декабря 2020 года.

Бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон ранее заявил, что в случае если он станет премьер-министром страны, он готов отложить выход страны из Евросоюза. Об этом пишет британская газета The Sun. По данным издания, Джонсон рассказал о своих планах однопартийцам-консерваторам. Экс-министр считает, что Лондону нужно больше времени, чтобы вернуть себе преимущество в переговорах с Брюсселем, передает НСН.

Новый министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант пришел на смену Борису Джонсону, и уже известен своей критикой в адрес России — впрочем, этим отличаются все главы лондонского МИДа последних лет.

Накануне выступления в Бирмингеме Хант заявил, что собирается «покончить с сетью агентов ГРУ» в Соединенном Королевстве. По словам главы Форин-офиса, «русские дорого заплатят», если Москва не будет играть по международным правилам и продолжит якобы «запугивать Соединенное Королевство», используя химическое оружие.

В политику Хант пришел в 2005 году, он был избран в парламент от Консервативной партии, активно работал над проектом Олимпиады — 2008 в Лондоне и был назначен на пост «теневого министра» культуры. Теневой министр — представитель оппозиционной парламентской партии, который контролирует деятельность собственно министра из правящей партии.

В 2010 году окончивший Оксфорд консерватор Хант стал министром по вопросам Олимпиады — 2008, а также культуры, спорта и массовых коммуникаций. Наконец, в 2012 году Ханта назначили на пост главы минздрава, где он и служил до назначения на пост министра иностранных дел.