«Это провал»: что ждет Македонию после референдума

В Македонии подводят итоги прошедшего в последний день сентября референдума, на котором гражданам страны было предложено ответить на вопрос «Поддерживаете ли вы вступление в ЕС и НАТО с принятием договора между Республикой Македония и Греческой Республикой?».

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Сам договор с Грецией был заключен еще в июне этого года, парламент ратифицировало это соглашение дважды, однако его отказывается подписывать президент страны Герге Иванов. Этим соглашением должен решиться 27-летний конфликт между Афинами и Скопье. Македония появилась на картах мира после развала Югославии на территориях входившей в состав Османской империи провинции Македония.

Выбор этого названия вызвал протест в Греции — Афины пытались утроить международный бойкот балканскому государству, считая, что подобное именование может стать причиной территориальных претензий на территории греческой провинции Македония, а также является покушением славян на «эллинское наследие».

Несмотря на усилия Афин, Македония все-таки была признана 142 государствами мира под названием Бывшая югославская республика Македония (БЮР Македония). Однако когда в Скопье заговорили о евроатлантической интеграции и вступлении в НАТО и ЕС, Афины снова показали зубы и стали блокировать попытки северного соседа.

В поисках компромисса премьер-министры Греции и Македонии Алексис Ципрас и Зоран Заев подписали соглашение, согласно которому

ради вступления в НАТО и ЕС Скопье меняет название страны — с Македонии на Северную Македонию.

Договор также предполагает, что Скопье навсегда откажется от любых претензий в адрес Афин, в том числе территориальных, и проведет ревизию памятников и других объектов наследия, указав их принадлежность к эллинской культуре, а не славянской.

Это соглашение приветствовал генсек ООН Антониу Гуттериш, назвав его историческим и призвав стороны к его ратификации. О его поддержке на минувшей Генассамблее ООН говорили представили практически всех балканских государств. Особенную поддержку этому соглашению выражает генсек НАТО Йенс Столтенберг. Как отмечает заведующий сектором исследований Европейского союза ИМЭМО РАН Юрий Квашнин военный альянс заинтересован во вступлении Македонию в свои ряды не меньше, чем этого хочет сама Македония.

При этом в самих Македонии и Греции подписание соглашения между Афинами и Скопье о новом названии для «бывшей югославской республики» встретили с негодованием. Греческая оппозиция считает недопустимым тот факт, что в названии соседнего государства по прежнему будет фигурировать слово «Македония».

Македонская оппозиционная партия ВМРО-ДПМНЕ призвала жителей страны выйти на массовый протестный марш против договора с Грецией о переименовании страны. По мнению оппозиции, данный договор «противоречит государственным и национальным интересам Республики Македония, а также подрывает суверенитет страны».

Главным противником соглашения с Грецией стал президент Македонии, который назвал его «историческим самоубийством» и призвал бойкотировать референдум.

Эта стратегия обернулась успехом: явка на референдуме составила лишь около 36% при минимальном пороге в 50%. Такие итоги референдума позволили главе ВМРО-ДПМНЕ Христиану Мицкоски говорить, что референдум о переименовании Македонии для вступления страны в НАТО и Европейский союз (ЕС) провалился.

«Это — Македония. Здесь живут македонцы, наша идентичность — македонская, наш язык — македонский, наши предки — македонцы, такими же будут и наши будущие поколения… Народ сказан «нет» манипуляциям нынешней власти с НАТО и ЕС», — заявил Мицкоски. Результаты референдума, посчитал Мицкоски, являются доказательством поражения премьера страны Зорана Заева и его политики.

Однако сам Заев так не считает. Из проголосовавших 650 тысяч македонцев 91% проголосовали за соглашение с Грецией, 6% — против. Такие результаты голосования, несмотря на низкую явку, позволяют ему говорить о победе. «Это серьезный вклад, камень в основание будущего нашей Македонии. На референдуме сегодня проголосовали свыше 650 тысяч граждан. Из тех, кто голосовал, свыше 90 процентов высказались за и считают, что Республика Македония должна принять договор с Грецией и стать членом НАТО и ЕС», — заявил он.

При этом даже в МИД Греции признают, что результаты референдума о переименовании Македонии являются «противоречивыми».

Тем не менее, как отмечает в разговоре с «Газетой.Ru» эксперт Института славяноведения РАН Георгий Энгельгардт, тот факт, что референдум носил консультативный характер, позволит правительству проигнорировать его результаты и продолжить проводить ориентированную на евроатлантическую интеграцию.

«Хотя это может оказать некоторое «охлаждающее» влияние на правительство Заева. Но он же изначально уже говорил, что они в любом случае продолжат свою борьбу за переименование и за вступление в НАТО и в ЕС. Соответственно, этот процесс и процедура видимо просто затянутся», — говорит эксперт.

Теперь вопрос о ратификации соглашения снова будет отправлен в парламент. Заеву необходимо в ближайшие недели собрать в парламенте большинство в две трети мандатов для принятия конституционных изменений по договору с Афинами. В противном случае страну ожидают внеочередные парламентские выборы, итоги которых могут оказаться для власти не самыми приятными.

«Положение оппозиции после этого референдума очень сильно упрочилось, — говорит Энгельгардт. — Они в значительной степени укрепили свои позиции, и, если досрочные выборы все-таки состоятся, оппозиция сможет выступить на них очень уверенно».