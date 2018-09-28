Жгучая смесь: националисты объединяются с евреями

В начале октября члены группы, которая назвала себя «Еврейская фракция Альтернативы для Германии», собираются провести свое первое собрание. Официальный представитель «АдГ» рассказал, что еврейская фракция партии проведет свое первое собрание 7 октября. Оно пройдет перед выборами в парламент Баварии, где «Альтернатива» рассчитывает получить большую часть парламентских мест.

Реклама

Как рассказал The New York Times представитель еврейской группы Дмитрий Шульц, интерес немцев еврейского происхождения к правой партии связан с тем, что «АдГ» защищает евреев от нападок со стороны радикальных исламских организаций.

Шульц также не скрывает, что хочет стать депутатом от партии в парламенте Баварии. Как и многие другие немцы еврейских корней, Шульц — выходец из СССР. Известно, что среди сторонников партии «Альтернатива для Германии» немало русскоязычных немцев.

Такой союз праворадикалов и евреев вызывает раздражение среди немецких политиков и пугает более традиционно настроенную еврейскую общину ФРГ.

«Мы считаем, что членство в такой партии представляет опасность для нашей безопасности еврейской жизни и жизни эмигрантов… Мы рассматриваем это как угрозу демократии», — говорится в редакционной статье немецкого еврейского журнала Jalta.

Противники вступления евреев в «АдГ» называют партию «антисемитской» и напоминают, что несмотря на свою недолгую историю, у «Альтернативы» уже были проблемы с антисемитизмом. Речь идет о различных высказываниях отдельных членов партии, которые позволяли себе расистские высказывания.

Тем не менее, это не помешало партии по итогам выборов 2017 года получить 92 места в парламенте страны, что заставило политологов говорить об успехах правого национализма.

Националистические партии Европы, несмотря на антиэмигрантские лозунги, пытаются создать себе более благоприятный образ в глазах избирателей.

Правые дистанцируются от проявлений антисемитизма, подчеркивают, что среди их членов есть люди с еврейскими корнями, и с уважением отзываются об Израиле.

Эту стратегию использует не только «Альтернатива для Германии», но и французская партия «Национальное движение» (бывшая партия «Национальный фронт») под руководством Марин Ле Пен.

Встав во главе главной националистической силы Франции, Ле Пен постаралась избавиться от наиболее одиозных идей партии. Она даже исключила из партийных рядов своего отца и основателя «Национального фронта» Жан-Мари Ле Пена, известного своими антисемитскими взглядами.

Заигрывает с евреями и австрийская националистическая «Партия Свободы», которая в коалиции с «Народной партией Австрии» пришла к власти после выборов 2017 года. Правда, эксперты в области антисемитизма отмечают, что закрепление правых у власти в целом поспособствовало ухудшению ситуации с расизмом и антисемитизмом.

Так, по данным австрийской неправительственной организации «Форум против антисемитизма», в 2017 году в стране было зарегистрировано 503 антисемитских инцидента, в то время как годом ранее организация зафиксировала 477 подобных эпизодов. При этом серьезный всплеск антисемитских актов пришелся на период перед выборами 2017 года. Как отмечают представители организации, они «были частью политического дискурса».

Так или иначе, сотрудничество правых с евреями становится новым трендом европейской политики.

Еще в 2017 году его появление было обозначено в докладе о состоянии антисемитизма в мире, подготовленном Центром Кантора: «Ультраправые партии в Европе заявили о намерении дистанцироваться от своего прошлого и прежнего публичного имиджа, а их лидеры публично подчеркивали, что они положительно относятся к Израилю и привержены делу борьбы с антисемитизмом».

По мнению авторов доклада, правые националисты, привлекающие в свои ряды евреев, «надеются на альянс с Израилем и евреями в борьбе с иммигрантами, являющимися преимущественно мусульманами, которых винят в росте уровня антисемитизма, жестокости и даже терроризма». Однако в докладе подчеркивается, что большинство эмигрантов-мусульман — «умеренно настроенные граждане».

«Эти партии провозглашают поддержку Израиля, но мы не должны жить в иллюзиях», — сказала глава исследовательского центра Дина Порат на презентации доклада.

По мнению экспертов, стремление европейских правых националистов связано с предстоящими выборами в Европейский парламент, которые должны пройти в 2019 году.

Европейские правые намерены построить предвыборную кампанию на антиэмигрантской риторике и противодействии исламистским идеям.

В преддверии выборов в Европейский парламент активную агитацию среди правых европейских националистов ведет экс-советник президента США Стивен Бэннон. Политик тоже неоднократно использовал Израиль в качестве примера национального государства. В сентябре 2017 года он выступил с речью на обеде Сионистской организации Америки. Во время выступления он назвал себя «христианским сионистом» и сказал, что «стоит на защите Израиля».

Однако либеральные израильские круги неоднократно выступали с критикой Бэннона из-за его близости к так называемым «альтернативным правым», среди которых есть немало тех, кто не скрывает антисемитских настроений.