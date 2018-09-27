«Настоящие герои»: Порошенко и Трамп рассмешили наблюдателей

Совместная фотография президентов США и Украины Дональда Трампа и Петра Порошенко вместе с их супругами насмешила пользователей социальных сетей. На опубликованном пресс-секретарем президента Украины Станиславом Цеголко снимке Порошенко стоит точно в таком же костюме, что и американский лидер: черный пиджак, белая рубашка и ярко-красный галстук.

«Когда даже дресс-код символизирует единство позиций стратегических партнеров»,

— написал пресс-секретарь.

Коли навть дрескод символзу днсть позицй стратегчних партнерв pic.twitter.com/1SfcwRAAYW — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 26 сентября 2018 г.

При этом первые леди Украины и США — Марина Порошенко и Меланья Трамп — стоят на фотографии в разных платьях. Кроме того, на снимке Порошенко выглядит выше, чем его американский коллега, что дало повод заподозрить пресс-службу в использовании фоторедактора. Рост Дональда Трампа больше роста Петра Порошенко на 10 сантиметров: 1,90 м против 1,80 м, сообщает НСН.

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«Я бы сказал, что дресс-код из одного гардероба. Вот только кто из двоих в чьих обносках, можно догадаться по лыбе Трампа», — посмеялся один из комментаторов. «Вы еще цветом трусов не пробовали единство показать? Придется», — пишет другой пользователь твиттера. Пользователи сети также вспомнили, что в 2016 году Порошенко критиковали за то, что он явился на встречу с тогдашним президентом США Бараком Обамой в мятом костюме и грязных туфлях. Еще некто с иронией спросил, не пришлось ли платить за совместную фотографию с Трампом $400 тыс.

Последний комментарий отсылает к недавней публикации «Би-би-си», в которой утверждается, что Порошенко заплатил от $400 до $600 тыс. за возможность провести свою первую встречу с Трампом.

Получателем денег стал якобы адвокат американского президента — Майкл Коэн. В своей статье «Би-би-си» ссылается на анонимный источник в Белом доме. Встреча Порошенко и Трампа состоялась 20 июня 2017 года, но продлилась всего пару минут, потому что украинские лоббисты и адвокат «до последнего не могли договориться о сумме».

Впрочем, внешний вид Порошенко — не единственный конфуз, который случился с украинским президентом на нынешней Генассамблее ООН.

Выступление президента Украины Петра Порошенко на сессии Генеральной ассамблеи не заинтересовало большинство присутствовавших там дипломатов.

В прессе появились фотографии с выступления украинского лидера в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, на которых видно, что большинство кресел в попавшей в кадр части зала не заняты.

Во время речи президента Украины, который представлял собравшимся новую украинскую резолюцию по вопросу Крыма, уснул даже глава украинского МИД Павел Климкин.

Это не первое неудачное выступление президента Украины в ООН. На прошлом заседании в организации большинство дипломатов также не пожелали слушать Петра Порошенко, передает ФАН.

До этого — еще один конфуз: украинский лидер по пути на одно из мероприятий перепутал двери и вошел в помещение, которое выделили для встреч российской делегации. Поняв ошибку, Порошенко спешно покинул комнату, отказавшись отвечать на вопросы журналистов из России. Он также назвал их «фейк-ньюс».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ответил шуткой на появление украинского президента в комнате российской делегации в ООН. «Наверное, с туалетом перепутал», — прокомментировал Лавров.

Несмотря на все конфузы, в Вашингтоне отношение к Украине и Порошенко остается в целом скорее положительным — и хотя республиканец Трамп довольно редко касается ситуации в этой стране, тональность его риторики остается в рамках поддержки киевского режима. При этом однопартийцы американского лидера и вовсе корят его за недостаточно активную помощь Киеву — об этом говорил недавно умерший сенатор-ветеран Джон Маккейн.

Киев не забывает платить взаимностью — на похоронах сенатора от Аризоны Порошенко заявил, что Маккейн — герой Украины, потому что был с украинцами в критические исторические моменты. Порошенко также вспомнил, как американский сенатор выступил с обращением к украинцам во время майдана. «Вы — настоящий герой Америки, но вы и настоящий герой Украины. Спасибо вам», — заключил Порошенко.