«Потеря цепного пса»: Меркель предала родная партия

Канцлер ФРГ Ангела Меркель потерпела очередное внутриполитическое поражение. Председателем фракции ХДС/ХСС в бундестаге избран Ральф Бринкхаус, хотя сама германский лидер публично поддерживала другую кандидатуру — занимавшего эту должность последние 13 лет Фолькера Каудера.

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За кандидатуру Бринкхауса проголосовали 125 депутатов, Каудера поддержали лишь 112.

«Я очень доволен результатами голосования, у нас впереди много работы. <…> Я с радостью буду работать с Ангелой Меркель», — цитирует Бринкхауса Deutsche Welle.

И даже учитывая довольно лояльные фразы по отношению к действующему канцлеру, сама Меркель, возглавляющая Христианско-демократический союз (ХДС), назвала результаты внутрифракционного голосования «поражением».

В целом, такая реакция была вполне ожидаемой. Во-первых, Каудер занимал пост руководителя фракции на всем протяжении управления страной Меркель. Во-вторых, впервые с 1973 года на подобное голосование были выставлены сразу несколько кандидатов.

Несмотря на то что смена лидера фракции — событие не особо примечательное, в рамках германской политической системы это можно сравнить с «политическим землетрясением», отмечают немецкие СМИ. Зампредседателя бундестага, социал-демократ Томас Опперман и вовсе в твиттере назвал результаты голосования «восстанием против Меркель».

Победа Бринкхауса снова всколыхнула уже было поутихшие размышления о кризисе правительственной коалиции.

«Это начало конца «большой коалиции». Авторитет канцлера в ее фракции официально подорван»,

— отметил заместитель председателя фракции Свободной демократической партии Александер Ламбсдорф.

Лидер свободных демократов Кристиан Линднер, который неоднократно демонстрировал оппозиционность по отношению к Меркель, и вовсе призвал канцлера вынести на голосование в бундестаге вопрос о доверии правительству, поскольку Меркель, с его точки зрения, перестала пользоваться всей полнотой доверия даже внутри собственной фракции.

Например, в праворадикальной партии «Альтернатива для Германии», которая настроена к нынешнему правительству куда более оппозиционно, дали более мягкую оценку, хотя и отметили, что Меркель неуклонно теряет авторитет. Здесь поражение Каудера расценили как признак конца «эры Меркель» и обозначили, что ее политическая карьера находится в «сумерках».

ХДС/ХСС раскололся

«Это отнюдь не рутинный процесс. Это исторические событие и начало конца эпохи Меркель, ведь она потеряла Каудера, который долгое время был ее сторожевым псом над всей фракцией парламента и следил за дисциплиной. Фактически мы видим, что верхушка парламентариев проголосовала против кандидатуры Меркель — за абсолютно неизвестного человека, которого буквально позавчера в Германии никто не знал.

Для Меркель это ужасное событие — партия и фракция ее больше не поддерживают»,

— рассказал в беседе с «Газетой.Ru» научный директор Российско-германского форума Александр Рар.

По словам эксперта, заявления Бринкхауса о готовности работать с Меркель — это лишь «утверждение его собственной позиции» по отношению к канцлеру. «Он говорит, что без меня вы никуда не уйдете, считайтесь со мной», — полагает Рар.

В целом, это событие можно считать неким прологом к декабрю, когда в Германии должен пройти съезд ХДС, на котором Меркель должна будет переизбираться председателем. И если раньше казалось, что у нее нет конкурентов, то казус с Бринкхаусом показал, что такая кандидатура может появиться буквально из ниоткуда.

Осложняет все как раз небольшое расхождение в результатах голосования (125 голосов против 112), что лишь подчеркивает мысль о глубоком расколе внутри ХДС/ХСС.

Хотя наличие противоречий в блоке не новость. Буквально пару месяцев назад политический кризис в Германии едва не поставил правительственную коалицию на грань распада.

В конце июня глава МВД Германии и лидер Христианско-социального союза (ХСС) Хорст Зеехофер выставил Меркель условие — урегулировать подход ЕС к вопросу миграции, или он самостоятельно закроет границы. Более того, министр после очередного обсуждения путей преодоления миграционного кризиса якобы бросил о Меркель фразу, что «больше не может работать с этой женщиной» (об этом, в частности, писал Die Welt).

Тогда конфликт удалось урегулировать — «Газета.Ru» подробно писала, о чем Меркель договорилась со странами ЕС — коалиция была спасена.

Однако эксперты говорили, что проблемы Меркель вряд ли закончились. Дело в том, что со стороны конфликт канцлера и главы МВД выглядел как внутриблоковый, но в правительственную коалицию входит другой крупный игрок, игнорировать позицию которого по меньшей мере легкомысленно, — Социал-демократическая партия Германии, но при этом создается впечатление, что СДПГ практически не участвовала в обсуждении путей выхода из миграционного кризиса.

В кольце врагов

Ситуацию усугубляет и тот факт, что после вроде бы достигнутого соглашения в Германии вспыхнули протесты в саксонском Хемнице после того, как мигранты убили местного жителя — гражданина ФРГ. Тогда тысячи людей вышли на акции протеста, вылившиеся в беспорядки, а митингующие потребовали отставки Меркель.

Как бы то ни было, конфликтность внутри немецкого правительства вылилась в недовольство жителей Германии текущей политикой государства, а соцопросы зафиксировали, что больше половины немцев желали бы отставки канцлера.

В частности, социологический институт Insa буквально на прошлой неделе опубликовал данные опроса, согласно которым 56% граждан ФРГ выступают за уход Меркель со своего поста. В то же время 47% немцев высказались за проведение в стране досрочных выборов, и только 29% не хотели бы такого развития событий. Однозначно желают переизбрания Меркель на пост федерального канцлера меньше четверти граждан страны.

Другое исследование, проведенное институтом Infratest, зафиксировало падение уровня доверия избирателей к правящей коалиции, в которую входят ХДС/ХСС и СДПГ. Согласно результатам, если бы досрочные выборы проводились в текущей обстановке, партии, формирующие правительство, не набрали бы и 50% голосов — их суммарный результат составил бы 45%, а ХДС/ХСС в отдельности и вовсе заручились бы поддержкой лишь 28% избирателей.

Немецким политикам пора осознать, что реальность, в которой ФРГ находится сегодня, изменилась по сравнению с той, что была 25 лет назад, подчеркивает Александр Рар.

«Начиная с 1945 по 1990-е годы в Германии фактически заправляли только три партии — ХДС, СДПГ и «Свободные демократы». Других партий в парламенте, по сути, не было. Сейчас на выборах эти три партии, вместе взятые, получили бы только 50% голосов. Половина электората голосует иначе, чем 25 лет назад, что говорит об укоренении мультипартийной системы. А ХДС/ХСС вообще катастрофически теряют поддержку.

К чему это приведет, сейчас сказать сложно, но любое правительство в Германии теперь будет формироваться не из двух партий, как это привычно для политической системы ФРГ, а из трех-четырех. И это, конечно, не принесет стабильности Германии», — пояснил эксперт.

При этом, продолжает Рар, ХДС/ХСС и СДПГ «застряли в своей политике», а проблем в Германии слишком много, и они «навалились за раз». «Но четкой политики у Берлина сейчас нет. И потому правительство все больше и больше подвергается критике при параллельном падении уровня доверия со стороны населения», — считает эксперт.

Вместе с тем собеседник «Газеты.Ru» убежден, что сегодня сложно представить, чтобы канцлером Германии стал политик не из ХДС, однако это «до поры до времени».

Этой же позиции придерживается обозреватель Deutsche Welle Инес Поль. «Год спустя после парламентских выборов вопрос, когда эта коалиция развалится и Германия пустится на поиски нового правительства, превратился в вопрос времени.

Виной тому не только тот факт, что партнеры по коалиции грызутся как кошки с собаками и проиграли остатки народного доверия в ходе внутренней борьбы за власть. Теперь же Ангела Меркель лишилась большинства и в собственном лагере.

Смещение ее многолетнего доверенного лица и главы фракции Фолькера Каудера — это дворцовый переворот, который может закончиться только одним сценарием: новые выборы без Ангелы Меркель, которая последние 13 лет в значительной степени определяла судьбу Германии и Европы», — написала Поль в колонке на сайте DW.