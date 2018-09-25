Вотум недоверия: почему Швеция гонит премьера

Шведский парламент выразил недоверие премьер-министру Стефану Левену в вопросе формирования правительства по итогам парламентских выборов. Против его кандидатуры проголосовали 204 депутата из 349.

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В результате парламентских выборов, которые прошли в Швеции 9 сентября, ни одна из партий не набрала большинства голосов. После этого лидер оппозиционного правоцентристского альянса и Умеренной партии Ульф Кристерссон призвал действующее в стране правительство уйти в отставку.

«Это правительство исчерпало себя. Теперь оно должно уйти в отставку», — сказал Кристерссон.

Левен, занимающий пост премьер-министра Швеции с октября 2014 года, останется в должности до завершения переговоров о кандидатуре нового главы правительства. Голосование за кандидата на пост премьер-министра должно состояться не позднее, чем через две недели после выборов спикера. По шведскому законодательству, если претендент на должность не получит большинства голосов, то глава риксдага может еще трижды выдвинуть новые кандидатуры. После четырех попыток объявляются новые выборы, которые — если до этого дойдет — должны состояться через три месяца после последнего голосования по кандидатуре главы кабмина.

В однопалатном шведском парламенте 349 депутатов, избираемых на четыре года. До последних выборов в начале текущего месяца — с 2014 года — Швецией руководило так называемое правительство меньшинства, сформированное социал-демократами и зелеными («красно-зеленые»).

На прошедших 9 сентября парламентских выборах возглавляемый Левеном левоцентристский блок набрал 40,6% голосов, правоцентристская оппозиция — 40,1%.

Третьей силой в стране стала националистическая партия «Шведские демократы». Кроме того, «красно-зеленые» проиграли в голосовании за место спикера риксдага. Этот пост при поддержке «Шведских демократов» занял представитель правоцентристского альянса.

Его первым решением и стало объявление голосования по вотуму доверия к Стефану Левену.

За последние четыре года поддержка «Шведских демократов» среди населения только росла. По оценкам социологов, сегодня «Шведские демократы» — вторая по популярности партия в стране.

По словам заведующего Сектором региональных проблем и конфликтов Отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН, специалиста по странам Северной Европы Константина Воронова, рост популярности «Шведских демократов» обусловлен также и неудачной политикой правящей Социал-демократической партии.

«Правящая коалиция «красно-зеленых», в общем-то, после четырех лет правления пришла к неутешительным итогам как в экономике, так — особенно — в социальной сфере. Особенно больно по Швеции ударила проблема миграции», — говорил эксперт в разговоре с «Газетой.Ru».

Также успеху националистов на выборах в Швеции поспособствовал рост недовольства жителей страны ситуацией с мигрантами. Страна привлекает либеральным законодательством и высоким уровнем жизни. В 2015 году Швеция с населением более 10 млн человек приняла 160 тыс. мигрантов.

В то же время шведская пресса отмечает, что проценты, набранные правыми националистами, — это тревожный знак, с которым придется считаться.

Так, например, под нажимом «Шведских демократов» правительство серьезно ужесточило национальное законодательство. «Из Швеции начали высылать мигрантов, которым не дают разрешение на пребывание. Но это, в общем-то, ограниченные меры. Ужесточение курса правящей коалиции — оно происходит. Но недостаточно, как считают «Шведские демократы», — отмечает Воронов.

Кроме того, «Шведские демократы» заняли настолько жесткую позицию по вопросу миграции, что сотрудничать с ними отказывается даже главный противник социал-демократов — консервативная Умеренная партия.

Британское издание The Guardian пишет, что успехи «Шведских демократов» нарушают «стабильный европейский порядок». Кроме того, отмечается, что

«процветающая либеральная толерантная Швеция входит в незнакомые воды перед лицом популистского сопротивления, которое становится реальной политической силой».

Также британское издание отмечает, что партия когда-то была основана группой «неофашистских экстремистов».

Однако сами «Шведские демократы», созданные в 1988 году, с тех пор отказались от профашистской риторики и стараются завоевывать сторонников не только среди коренных шведов, но и среди потомков иммигрантов, которые также недовольны массовой волной беженцев. Партия представлена в парламенте ЕС, где вместе с правящей в Польше партией «Право и справедливость», а также британскими консерваторами входит в альянс «Европейских консерваторов и реформистов».