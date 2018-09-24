Еврокомиссия обратилась в суд из-за судебной реформы в Польше

Еврокомиссия просит суд ЕС оценить законность судебной реформы, проведенной властями Польши, сообщила представитель исполнительной коллегии Евросоюза Мина Андреева.

Реклама

«Еврокомиссия решила запросить об экспертной оценке суд юстиции c тем, чтобы как можно скорее получить заключительное суждение», — сказала Андреева журналистам в Брюсселе.

ЕК недовольна судебной реформой, которая была проведена в Польше по инициативе правящей партии «Закон и справедливость». Оппозиция в стране считает, что суды стали зависимыми от власти, эти же опасения высказывает и Евросоюз.

Законопроект, ставший предметом противоречий между Польшей и ЕС, обязывает служителей правосудия уходить в отставку в 65 лет, однако на посту могут остаться те, кто попросит об этом президента и предоставит справку о состоянии здоровья.

Глава Верховного суда (ВС) Польши Малгожата Герсдорф отказалась подчиняться этому закону и заявила, что уходит в отпуск, но остается первым председателем суда. В то же время представители правящей партии неоднократно заявляли, что Герсдорф не в отпуске, так как уже не является судьей, а находится на пенсии.

Кроме того, инициатива предполагает возможность внесения жалоб на решение суда любого уровня в Верховный суд.

ЕК считает, что 13 законов, принятых польскими властями в рамках судебной реформы, нарушают принципы верховенства права и предоставляют исполнительной власти контроль над судебной.

ЕК ранее направила Варшаве четыре рекомендации, призывая привести законодательство в рамки действующих в Евросоюзе норм.

Как отметила Мина Андреева, ЕК крайне недовольна реформой, в частности, потому что «продолжающееся применение пенсионного режима, который предусмотрен в новом польском законе, приведет к серьезному непоправимому ущербу».

«Еврокомиссия продолжает считать, что польское законодательство о Верховном суде несовместимо с законодательством ЕС, поскольку оно подрывает принцип независимости судей, включая несменяемость судей, и тем самым Польша не выполняет свои обязательства по статье 19 (1) договора о Европейском союзе», — говорится в пояснении пресс-службы коллегии еврокомиссаров.

Еврокомиссия также попросила суд ЕС назначить обеспечительные меры, чтобы заставить польские власти восстановить ВС страны «в том статусе, в котором он находился до 3 апреля 2018 года, когда были приняты оспариваемые новые законы».

В августе ЕК дала властям Польши месяц на приведение судебной реформы в соответствие с требованиями ЕС. Польские власти в ответ заявляют, что представили Брюсселю все необходимые разъяснения. При этом Варшава сама обратилась в суд ЕС с аналогичным запросом: определить соответствует ли польский закон о судебной реформе требованиям соглашения о ЕС.

Конфликт Брюсселя и Варшавы по поводу судебной реформы в Польше тянется уже два года — с тех пор как в начале 2016 года Варшава начала вносить первые изменения в судебное законодательство.

В декабре 2017 года ЕК начала в отношении Польши активацию 7-й статьи соглашения о ЕС, которая предполагает введение внутренних санкций в отношении страны, «серьезно нарушающей европейские ценности».

Так, если эта статья Лиссабонского договора все же будет активирована, Польшу могут лишить права голоса в Совете Европы.

Но прежде рекомендацию Еврокомиссии о применении статьи должны рассмотреть страны-члены ЕС. Для запуска санкционного механизма необходимы голоса как минимум 22 из 27 государств-членов Евросоюза.

Польский политолог Якуб Корейба в беседе с «Газетой.Ru» пояснил, что ссора с Брюсселем может быть выгодна польскому истеблишменту.

«ЕС вместо града на холме превратился в черного человека: в глазах польского народа стал источником угроз, а не надежд, и правительство позиционирует себя как защитник простых людей от транснациональной олигархии», — подчеркивает эксперт.

«Право и справедливость» опирается на евроскептически настроенного избирателя, в целом поддерживающего намерение правительства не идти на поводу у Брюсселя. То есть, с точки зрения избирателя, происходит укрепление суверенитета страны, а с точки зрения правящей группы — укрепление ее собственных позиций.

Тем временем, 18 сентября нынешнего года стало известно, что членство Польши в Европейской сети советов по вопросам судебной власти (ENCJ) было приостановлено. Советы из 20 стран Европы, которые объединяет эта организация, являются государственными органами, их задача — следить, чтобы суды были независимыми, и чтобы ничто не угрожало независимости судей.

Как сообщили в пресс-службе организации, управляющий совет ENCJ предложил членам организации приостановить членство Польши «из-за несоответствия основным критериям — независимости от законодательной и исполнительной власти». За заморозку членства республики проголосовали представители всех стран, кроме самой Польши.