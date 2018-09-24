Киев предложил перенести переговоры по Донбассу из Минска

Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко заявил о необходимости перенести переговоры по Донбассу из Минска в другую столицу. Как считает дипломат, Белоруссия голосует против любых украинских инициатив и не является нейтральной стороной в спорных вопросах между Украиной и Россией.

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В эфире украинского телеканала «Прямой» Ельченко пояснил, что Киев должен сделать «серьезные выводы из позиции Белоруссии».

«Наши соседи, наши бывшие партнеры по СНГ — я не могу понять, почему они голосуют против. <…> Я лично полностью поддерживаю, <…> что нам надо просто переносить эту площадку из Минска в какую-то другую столицу», — считает украинский постпред.

Несмотря на утверждения Минска, что «они поддерживают такой тяжелый для себя нейтралитет», ни о какой нейтральности речи быть не может, уверен Ельченко.

«При всем моем уважении к белорусской дипломатии <…>, они просто хронически голосуют против любых наших идей, против любых наших предложений, даже которые не касаются конфликта с Россией. Это уже свидетельствует об определенной позиции страны», — добавил он.

Ранее Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявлял, что считает переговоры по Донбассу в Минске неэффективными. По его словам, встречи контактной группы на минской площадке — «это в основном профанация».

При этом он пояснил, что единственными эффективными моментами в этих переговорах является обсуждение вопросов безопасности и обмена пленными.

Российские эксперты, комментируя предложения Владимира Ельченко, поясняют, что Киев в данном вопросе вряд ли перейдет от слов к делу.

Политолог и публицист Леонид Крутаков пояснил, что украинские власти обращают внимание на второстепенные вещи, вместо того чтобы решать основную проблему.

«Минские соглашения не работают, я согласен с Украиной. Но они не работают не потому, что были заключены в Минске, а потому что Украина не выполняет взятые на себя обязательства. Они необходимы лишь для того, чтобы обвинять во всем Россию. Это единственная функциональная задача, которую выполняет «Минск-2», в остальном он не работает», — приводит слова Крутакова ФАН.

Президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко уверен, что идея, которую высказал постпред Украины при ООН, — это попытка Киева привлечь к себе внимание. Он отметил, что власти Украины намеренно создают информационные поводы, чтобы вступать в переговоры с иностранными партнерами, однако «с ними не хотят разговаривать, потому что они не выполняют свои обязательства».

«Киев просто пытается актуализировать тематику, чтобы с [президентом Украины Петром] Порошенко начали говорить на уровне [канцлера Германии Ангелы] Меркель или [президента Российской Федерации Владимира] Путина», — резюмировал Ищенко.

5 сентября в Минске прошли очередные переговоры контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе. Перед этим к консультациям приступили рабочие подгруппы. Темами переговоров стали вероятность проведения обмена пленными, вопросы безопасности и политического урегулирования конфликта, сообщает RT.

Вторые минские соглашения, или «Минск-2», были подписаны контактной группой, состоящей из представителей Украины, России, ОБСЕ и непризнанных Донецкой и Луганской народных республик в феврале 2015 года.

В нынешнем году эксперты из Центра политической конъюнктуры подготовили доклад, в котором дали оценку процессу урегулирования конфликта.

Так, самым успешным направлением деятельности по урегулированию был назван обмен военнопленными, который состоялся 27 декабря 2017 года, — впервые за 14 месяцев. Кроме того, специалисты посчитали продление действия закона об особом статусе Донбасса положительной тенденцией.

В то же время, несмотря на позитивные подвижки, по словам директора Центра политической конъюнктуры Алексея Чеснакова, прошлый год не принес весомых результатов в процессе выполнения Украиной минских договоренностей. Он отметил, что ситуация по всем четырем базовым направлениям урегулирования конфликта (политика, экономика, социальная и гуманитарная сфера, безопасность) ухудшилась. Появились новые точки напряжения между Украиной и Донбассом, а внутриполитическая ситуация на Украине и в ЛНР и ДНР не располагает к прекращению конфликта, отметил Чеснаков.

«Главный фактор [эскалации конфликта в Донбассе] — это президентские и парламентские выборы на Украине, которые должны состояться до мая 2019 года. Очевидно, что Петр Порошенко использует все шансы, чтобы эту вялотекущую гражданскую войну перевести в более активный формат, это единственный для него способ сохранить пост президента путем переизбрания или введения военного положения и отсрочить выборы», — заявил директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко.