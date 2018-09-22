«Товарищ рок-звезда»: Дину Риду могло бы исполниться 80 лет

В отличие от своих современных последователей — актера Стивена Сигала и спортсмена Джеффа Монсона, — Рид не принимал советского гражданства. При этом симпатии Рида к СССР, а также к левому движению были абсолютно искренними. Еще живя в США, он стал активно интересоваться происходящим в Латинской Америке, где в то время у власти находились правые антиамериканские диктатуры.

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У Рида, обладателя привлекательной внешности героя-любовника, были все возможности сделать карьеру кантри-певца. Как исполнитель песен собственного сочинения, объезжая лошадей в Колорадо, Рид приглянулся музыкальным продюсерам из компании Capitol Records. Студия выпустила его первую пластинку. Однако интерес к латиноамериканской музыке и политической ситуации в странах Латинской Америки резко изменил его жизнь.

Друзья Рида в то время вспоминали, что во время одного из приездов в столицу Чили Сантьяго его поразила бедность местного населения. «Я не могу поверить что вы так живете», — передавал один из них слова певца.

Сам Рид рассказывал в одном из интервью в 1970-х годах, что когда впервые приехал в Чили, то имел уже сложившиеся политические взгляды. Он отказался идти в американскую армию и стал участвовать в движении пацифистов. Считается, что на его антивоенные взгляды повлиял брат Вернон, который после возвращения из армии критически отзывался об американской политике.

«Я точно помню, как я проехал мимо трущоб Сантьяго во время моей поездки на пляжи Тихого океана. В этом месте, состоящем из лачуг, правили голые страдания. Там дети стояли на краю улицы, босиком, в рваных рубашках и раздутыми желудками…», — вспоминал Рид, который признавался, что «многие вопросы не давали ему покоя».

В 1962 году Рид выступил в чилийской печати с призывом поддержать обращение к президенту США Джону Кеннеди с целью запретить ядерные испытания.

Это привлекло внимание в Вашингтоне. Американские дипломаты в Чили в частных беседах просили Рида поумерить свой пыл. Власти Чили были важными союзниками США, и Вашингтон старался их не раздражать. Однако популярность певца, который хорошо пел по-испански, в стране росла — причем успехом пользовались романтические баллады певца, их транслировали даже консервативные радиостанции.

В этих песнях не было даже намека на политику — так, в одной из них молодой парень жаловался, что у него есть пиджак «Лиги Плюща» (одного из престижных американских университетов), однако он не мог добиться любви девушки.

В 1964 году Рид переехал в Аргентину, где также достаточно быстро добился популярности и стал героем местной молодежи. Однако он продолжает выступать и в Чили, где сближается со сторонниками политика-социалиста и будущего президента Чили Сальвадора Альенде, в окружении которого было немало американцев левых взглядов. Для сторонников Альенде Рид напишет немало политических песен, а также выступит с политическим «перфомансом».

Придя к посольству США в Чили, он начал на глазах приглашенных журналистов стирать в тазу американский флаг, сказав, что на нем скопилось «слишком много грязи».

«Этот североамериканский флаг загрязнен кровью и слезами людей из большинства стран Южной Америки, Африки и Азии, которые вынуждены жить в нищете и несправедливости, потому что правительство США поддерживает диктатуры, которые держат этих людей в рабстве», — заявил Рид.

В самих США подобный жест мог вполне уложиться в принцип свободы слова, но, желая выслужиться перед американскими союзниками, чилийские власти арестовали Рида.

После кратковременного ареста, певец вновь стал активно выступать с песнями в поддержку Альенде и членов его движения, однако не всем в окружении политика это нравились. Были те, кто считали, что Рид использует политику, чтобы добиться большей популярности и собственной раскрутки.

Один из американских дипломатов вспоминал, что, когда Рид выступал на инаугурации Альенде, раздался свист. Интересно, что среди тех, кто вначале не принял Рида, был знаменитый чилийский певец Виктор Хара, впоследствии убитый хунтой генерала Августо Пиночета. Правая пресса, где тоже было немало поклонников романтических песен Рида, также критиковала его достаточно жестко, напоминая, что он — «американец, который надругался над флагом своей родины», и «апологет марксизма».

После переворота в Чили, Рид не без причины опасаясь за свою жизнь, уезжает. Когда он жил в Буэнос-Айресе, его дом был обстрелян ультраправыми боевиками, и он чудом остался жив.

После этого Рид уезжает в Италию, однако интерес к нему начинают проявлять в СССР, где внимательно следят за его творчеством. «Мне рассказали, что приехал какой-то американский парень, который очень хорошо себя ведет и, если где-то начинаются жаркие баталии, берет гитару и начинает играть»,

— вспоминал директор Института США и Канады Георгий Арбатов, который познакомился с Ридом на одном из международных мероприятий.

По приглашению советских концертных организаций Рид приезжает в СССР. Певец признавался — он волновался, что советским зрителям не понравится его «легкомысленное» творчество. Но советская публика ждала от Рида не революционных песен, а романтических баллад. Красавец, с внешностью плейбоя из американского кино, Рид стал невероятно популярен у женщин, которые вешали его фото на видное место в квартирах и даже учреждениях.

Популярность Рида в СССР была огромной — толпу людей с цветами приходилось сдерживать усиленными нарядами милиции, а пластинки певца выходили большими тиражами на государственной фирме грамзаписи СССР «Мелодия». В аннотации одной из них — «Поет Дин Рид» — подчеркивалось, что Рид, прежде всего, «политический певец»: «О своих политических взглядах Дин Рид не раз заявлял с международной трибуны на всемирном Конгрессе сторонников мира в Хельсинки на Сессии Всемирного совета Мира в Женеве». Правда, большинство песен на пластинке не имеют никакого отношения к политике. В основном, это романтические баллады — «Счастливая девушка», «Наша любовь будет всегда», «Сахарный пирог». Однако есть на пластинке и политическая песня — «Война продолжается».

Сам Рид не скрывал своих симпатий к СССР и странам социалистического блока, однако не замечал негативных черт советской действительности и никак не высказывался о советских акциях в Чехословакии и Афганистане. Он предпочитал говорить лишь о позитивных моментах:

«Наверное, самым большим сюрпризом во время моей поездки в Советский Союз стало то, что я обнаружил, что в коммунистических странах — таких, как Россия и Чехословакия, — больше свободы от страха перед будущим, у них есть свобода от страха перед старостью, свобода от страха перед болезнью, из-за отсутствия работы».

Благодаря этим заявлением Рид стал любимцем не только публики, которая искренне любила его, но и советской пропаганды, которая активно распространяла политические заявления певца. «Дин Рид обвиняет» — так называлась одна из статей певца, опубликованной в Агентстве печати «Новости».

В свою очередь, советское ТВ использовало Рида в качестве живой рекламы Байкало-Амурской магистрали. Певец и актер выступил в качестве режиссера «корпоративного фильма» о строителях БАМ. В одном из запомнившихся зрителям кадров Рид, стоя на крыше поезда, поет песню под гитару.

Но при всех симпатиях к СССР, осесть в стране постоянно Рид не захотел, и после женитьбы на одной из первых красавиц восточногерманского кино Ренате Блюме, переехал в Восточный Берлин. Там он снялся в одной из картин «индейской серии» студии «Дефа» «Братья по крови», популярной комедии-вестерне «Пой ковбой, пой» и многих других.

В июне 1986 году певец трагически погиб в ГДР — по одной версии он утонул, по другой — был убит спецслужбами ГДР. Впрочем, фактических подтверждений этой версии нет. Дину Риду было 47 лет.

Американская писательница Риджина Надельсон, написавшая посвященную Риду книгу «Товарищ рок-звезда», считает, что Рид совершил самоубийство. «Я думаю, что Советы использовали его, по-своему цинично, но люди там любили его, потому что он был красивый парень и был разрешен. Он не обладал особенным музыкальным талантом и был очень наивен, но в то же время есть в его истории что-то трогательное…», — рассказывала она в интервью «Известиям».