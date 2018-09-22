Даже не присел: поза Дуды привела к скандалу

Польский спутниковый телеканал на белорусском языке «Белсат», вещающий на Польшу и Белоруссию и позиционирующий себя как первый независимый телеканал на белорусском языке, уволил своего менеджера по продвижению контента в социальных сетях Ивана Шило за фото президента Польши Анджея Дуды с главой Белого дома Дональдом Трампом.

Реклама

Шило в течение двух лет работал на «Белсате», который финансируется польским МИДом и своей миссией называет продвижение демократии. На личной странице в фейсбуке Шило разместил фото встречи в Белом доме Дуды и Трампа, которое стало поводом для критики и насмешек в Польше и за ее пределами, передает «Европейская правда».

Фото первым разместил в Twitter президент США. На нем Дуда и Трамп подписывают договор о стратегическом сотрудничестве. Трамп сидит за столом, а Дуда стоит рядом, наклонившись и опершись на стол.

«Слева — президент Польши», — подписал фото Шило.

Критики обвинили и Шило, и самого Дуду в том, что глава государства позволил унизить себя и Польшу, а Шило придал этому «звучание» в Сети.

В частности, пользователи указывали, что даже во время церемонии подписания меморандума между Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном оба лидера сидели. Впрочем, некоторые винят в создавшейся ситуации польский МИД.

На следующий день журналист сообщил о своем увольнении.

«Меня уволили. Без разговоров, просто удалили из рабочих чатов и забрали все права доступа. Может, я когда-нибудь напишу обо всем этом подробнее. Может, нет. Но ситуация — дно. Руководители не должны извиняться, но и увольнять других из-за своих ошибок — это тоже не дело», — написал Шило.

При этом он добавил, что у него есть и другой источник заработка, связанный с уборкой квартир и услугами химчистки. Также, в комментариях он сообщил, что сейчас находится на Лазурном берегу во Франции.

Публикацию Шила прокомментировала директор телеканала Агнешка Ромашевская-Гузы, заявив, что договор о военном сотрудничестве Варшавы с Вашингтоном имеет огромное значение для безопасности Польши и «это одна из немногих тем, которые не являются основанием для шуток сотрудников «Белсата».

«Я только все больше и больше уверена, что ты не знаешь, что такое работа в команде и лояльность», — сказала она.

Заместитель директора телеканала Алексей Дикавицкий, в свою очередь, отметил, что Шило уволили «не за шутку о польском президенте», а за «неподобающее поведение в отношении своих коллег и всей фирмы». В то же время другая топ-менеджер телеканала Беата Красицкая в комментариях к публикации Шило написала:

«Ты вообще имеешь понимание, где ты работаешь, или не до конца?»

Эксперт по истории дипломатии Януш Сибора заявил, что поведение Трампа «оскорбительно».

«Посыл понятен: американцы не уважают поляков. Если мы так подписываем важные документы, нам стоит задуматься, не наносит ли это ущерб чести Польши», — сказал он.

Четыре дня назад Трамп заявил, что рассматривает просьбу польских властей о размещении постоянного военного контингента Соединенных Штатов на территории страны.

По словам главы Белого дома, Польша хочет внести «очень большой вклад» в отношения с США. Он подчеркнул, что власти США рассмотрят вопрос о введении своих войск на территорию страны.

«Мы серьезно размышляем об этом, я знаю, что Польше очень нравится эта идея, и мы ее серьезно рассматриваем, да», — сказал Трамп во время выступления в Белом доме перед встречей с Анджеем Дудой.

В тот же день главы государства провели переговоры, по итогам которых было принято совместное заявление. Значительная часть документа посвящена военно-стратегическому сотрудничеству двух стран. В этой связи

Дуда заявил о готовности выделить $2 млрд на размещение на территории страны постоянной военной базы США.

По словам Дуды, польская сторона готова заплатить за военную базу «миллиарды и миллиарды долларов», а текущие расходы по ее функционированию должна взять на себя американская сторона.

«Мы уже давно заявили, что готовы подготовиться, взять на себя финансовое обязательство по подготовке такого места, в котором могли бы размещаться американские солдаты», — указал президент Польши.

Также, в ходе беседы Трамп и Дуда причислили Россию к одной наиболее актуальных общих угроз. Как отметили политики, американско-польское взаимодействие необходимо для устранения угроз и вызовов общей безопасности, а также для экономического развития, процветания и стабильности.

«Это партнерство имеет решающее значение в свете растущих вызовов безопасности, характеризующихся агрессивным поведением России», — подчеркивается в документе.

К другим вызовам безопасности относятся терроризм, распространение по миру оружия массового уничтожения, ситуация в ближневосточным регионе и контрабанда иммигрантов.

Во время пресс-конференции Дуда также выразил надежду, что президент Соединенных Штатов отправит в Польшу больше войск. Трамп, в свою очередь, отметил, что размещение постоянной американской военной базы на польской территории положительно отразится на безопасности и Польши, и США.

Накануне встречи с Трампом в Белом доме Дуда также сообщил, что у него даже есть предложение по названию американской военной базы — Fort Trump.

Между тем, депутат Европарламента от Франции Жан-Люк Шаффхаузер выразил сожаление в связи с углублением военного сотрудничества Польши и США, передает ФАН.

«Поляки живут иллюзиями, что уже несколько раз приводило их к положению, причиняющему вред их стране», — заявил парламентарий.

По словам европолитика, Польше необходимо понять, что Европа существует не для того, чтобы разжигать конфликты и разбираться с прошлыми обидами и ненавистью к русским. Также парламентарий отметил, что Трампу необходимо определиться с политикой в отношении России.

Польша с 12 марта 1999 года является членом НАТО, с 1 мая 2004 года — членом Европейского союза. 21 декабря 2007 года страна вошла в Шенгенскую зону, передает НСН.