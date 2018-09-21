Украина рвет: Климкин направил ноту о непродлении договора о дружбе с РФ

Киев направил российскому правительству ноту о непродлении Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве от 1997 года, сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

«Сегодня мы передали, как и говорили ранее, соответствующую ноту России. Это очень важный момент, так как в этой ноте очень детально аргументируются все нарушения России — я подчеркиваю, именно всех существенных положений этого договора», — заявил глава МИД Украины.

Климкин добавил, что Россия «фундаментально» нарушила договор, и поэтому его действие не может быть продлено. Украинский министр перечислил также конкретные нарушения, которые, как считают в Киеве, якобы нарушила РФ: в частности, речь идет о «вооруженной агрессии против Украины», «гибридной войне», экономическом давлении и нарушении прав украинских граждан.

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Министр иностранных дел Украины добавил, что документ о непродлении Договора о дружбе с Россией должна рассмотреть Верховная рада. Это произойдет до окончания срока действия Договора, в октябре 2018 года. «Никакой проблемы в этом я не вижу», — подытожил Климкин.

19 сентября в силу вступил указ президента Украины Петра Порошенко о непродлении Договора о дружбе с Россией. Заключенный ранее Договор о дружбе еще будет действовать до 1 апреля 2019 года. В этот день должен будет формально истечь десятилетний срок предыдущего соглашения между Киевом и Москвой. Кроме того, украинский лидер приказал министерству иностранных дел Украины воздержаться от подготовки необходимого для продления договора пакета документов.

Решение Киева вызвало в Москве довольно бурную реакцию. Так, в департаменте информации и печати МИД России заявили, что украинское руководство в «антироссийском угаре» наносит колоссальный урон национальным интересам самой Украины.

В российском внешнеполитическом ведомстве выразили «глубокое сожаление» в связи с разрывом Договора и назвали прекращение его действия «деструктивным шагом». По мнению дипломатов, Порошенко разрывом соглашения преследует свои «политические амбиции» и «обслуживает чуждые геополитические интересы».

«Украинское руководство не гнушается оставить о себе след в истории как о политиках, нанесших колоссальный урон российско-украинским отношениям», — говорится в заявлении МИДа. Тем не менее, российские дипломаты выразили надежду, что в будущем кризис в отношениях между РФ и Украиной будет преодолен.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной прекращал действие старого Договора, заключенного еще до распада СССР между РСФСР и Украинской ССР в 1990 году. Этот документ был первым в своем роде и определял отношения двух республик советского государства. Согласно шестой статье Договора, стороны обязывались признавать и уважать территориальную целостность друг друга в существовавших на тот момент в рамках СССР границах. Новый документ 1997 года подтверждал этот тезис в своей второй статье.

Вскоре после указа Порошенко бывший глава Службы внешней разведки Украины генерал армии Николай Маломуж заявил, что после разрыва Договора о дружбе с Россией украинская сторона фактически соглашается с законным присоединением Крыма. Маломуж заметил, что в соответствии с договором о дружбе с Россией Крым юридически входит в состав Украины.

«Здесь все же надо иметь твердую юридическую базу, а мы даем поводы им ссылаться на то, что это мы разорвали этот договор. И Россия будет указывать на то, что они Крым вернули себе, не нарушая договор», — сказал Маломуж.

Напомним, что Крым и Севастополь вошли в состав России на правах субъектов федерации после общенародного референдума, состоявшегося в марте 2014 года. В нем приняли участие более 80% избирателей Республики Крым и более 90% избирателей Севастополя. В поддержку воссоединения Крыма с Россией высказались более 96% крымчан и более 95% жителей Севастополя.

Кроме того, генерал Маломуж предупредил, что после разрыва договора может обостриться ситуация в Донбассе.

При этом в июле 2017 года в интервью изданию «Апостроф» замминистра по делам оккупированных территорий Украины Георгий Тука заявил, что у властей страны нет юридических доказательств присутствия ВС России в Донбассе. «Мы не можем пока, несмотря на все старания, юридически доказать присутствие в Донбассе регулярной российской армии», — рассказал Тука.

Российские власти неоднократно заявляли, что отечественных Вооруженных сил на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик нет.