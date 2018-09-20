Речь под взрывы петард: Порошенко обратился к Раде

Подальше от Москвы

Немалая часть послания Порошенко была сосредоточена на противостоянии Украины «российской агрессии», успехам страны на этом поприще и будущим перспективам.

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Выступление президента началось с очередного обещания вернуть Крым под юрисдикцию Украины. Об этом он сказал в контексте своей инициативы по внесению правок в украинскую конституцию. Порошенко снова призвал убрать из конституции страны норму, разрешающую российскому Черноморскому флоту находиться в Севастополе.

«После того как мы вернем Крым, российской базы в Севастополе точно не будет», — сказал Порошенко.

Он также вспомнил о реакции Запада на возвращение Крыма в состав РФ, назвав ее «удивительно вялой и беззубой». По словам Порошенко, «агрессия России застигла Запад врасплох»: «Проигнорированы были все важные сигналы: и провокация на Тузле; и откровенно агрессивное выступление российского президента на Мюнхенском форуме по безопасности в 2007 году, где он в принципе всех обо всем предупреждал; и нападение России на Грузию…»

Перечислив «грехи», в которых Киев и западные страны обвиняют Россию, в частности войну в Донбассе, трагедию с крушением малазийского боинга рейса MH17, войну в Сирии и отравление в Солсбери, Порошенко посетовал на то, что «на Западе немало желающих заглянуть Путину в душу, или еще не знаю куда». «Что вы там хотите увидеть, господа? Все же и так у всех на глазах», — обратился Порошенко к невидимым собеседникам.

Как ни странно, жалобы на Запад в речи Порошенко следовали рука об руку с заявлением, что санкции против России — крайне эффективны.

«То, что Россия так настойчиво борется с санкциями, свидетельствует только об одном — они действуют. Потому что рубль падает даже при росте цен на нефть. Потому что российская власть хочет повысить пенсионный возраст. Потому что она пошла на повышение НДС. Это и есть цена агрессии», — говорит президент Украины.

Порошенко не забыл также рассказать и об успехах Киева в борьбе с «Московией» и «авторитарной Азиопой», как он несколько раз в ходе своего выступления назвал Россию.

Главным украинским успехом Порошенко считает то, что Киев «соскочил с российской газовой иглы». Также упомянут был и иск против «Газпрома» в Стокгольмском арбитраже, который постановил, что российская компания должна вернуть Украине $4,6 млрд. Другие успехи, перечисленные Порошенко, были уже не так материальны: президент отметил успехи декоммунизации и борьбы с русским языком.

По словам доцента кафедры политической истории МГИМО Кирилла Коктыша, политика украинского президента «по большому счету, базируется гораздо больше на пиаре, нежели на реальных свершениях». «Порошенко исходит из принципа, что главное не то, что было, а главное то, что по этому поводу удалось сказать», — отмечает эксперт.

Поэтому на этом борьба украинского президента против России не заканчивается. Порошенко в своей речи рассказал о своих дальнейших планах и наметил для парламента план работы на ближайший год.

Перемога продолжается

Главным пунктом выступления Порошенко стал призыв к парламенту проголосовать за конституционные поправки, закрепляющие стремление Украины к обретению «полноправного членства» в НАТО и ЕС.

«Только интеграция Украины в евроатлантическое пространство гарантирует всем нам мир, гарантирует всем нам безопасность, Украине — независимость, а украинскому народу — повышение уровня жизни», — подчеркнул президент.

В другом контексте уровень жизни украинцев в речи президента упоминался лишь еще один раз, когда Порошенко призвал работодателей «увеличивать зарплаты», чтобы удержать украинских рабочих в стране. Кроме того, глава Украины признал огромные проблемы, связанные с эмиграцией граждан из страны.

«Серьезные масштабы приобрела эмиграция из страны. С этим вызовом сталкиваются все страны Восточной Европы, которые в процессе евроинтеграции становились частью европейского рынка труда», — заявил Порошенко.

Как отмечает директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко, Порошенко не делал акцент на благополучии граждан из-за «огромных успехов» в этом направлении. «При нем цены на ЖКХ были увеличены почти в десять раз. А гривна упала более чем в четыре раза. Украина лишилась нескольких миллионов своих граждан, потеряла довольно большие территории. Перестала быть промышленной державой, потому что были прерваны промышленные цепочки, работавшие благодаря Донбассу. Страна довольно сильно поменялась за эти четыре года», — говорит эксперт.

В своем становлении Украина, по словам Порошенко, должна опираться на формулу «армия, мова и вера». Именно в этих трех направлениях и развернулись предложения президента.

Порошенко призвал Минобороны как можно скорее привести украинские войска к стандартам НАТО, напомнил, что финансовое обеспечение военнослужащих в следующем году увеличат на 37%, и понадеялся, что к 14 октября, когда празднуется День защитника Украины, воинское приветствие «Слава Украине» — «Героям слава» — приветственный лозунг украинских националистов — будет закреплено на законодательном уровне.

Теме Донбасса президент Украины не уделял много внимания, однако стороной ее не обошел. Он в очередной раз выступил за скорейшее согласование формата миротворческой миссии под эгидой ООН на тех условиях, которые Киев считает приемлемыми. То есть миссия должна работать на всей территории самопровозглашенных республик с ее выходом на российско-украинскую границу. Однако конкретных мер для реализации этих стремлений Порошенко не озвучил. «Если этого не произойдет, закон об особом порядке местного самоуправления так и не заработает.

Вся ответственность за срыв минского процесса точно должна лечь на Россию», — добавил Порошенко.

Собственно, закон «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» украинский лидер призвал продлить еще раз. Изначально срок его действия должен был ограничиться тремя годами.

В связи с этим Порошенко снова извинился за то, что не смог сдержать данное во время президентской гонки обещание «закончить АТО за несколько дней».

Что касается третьего аспекта «формулы Порошенко» — веры, украинский президент заявил, что не знает, когда УПЦ получит автокефалию. «Но я точно уверен, колесо этой истории мы раскрутили так, что повернуть назад его уже никто не сможет», — добавил он.

По его словам, предоставление автокефалии Украине — это «фактически еще один акт провозглашения независимости Украины» и «падение российской концепции «Третьего Рима».

«Как и велит Священное Писание, мы не будем поклоняться чужим богам. И во внутренние дела церкви не будет вмешиваться государство, особенно иностранное государство», — подчеркнул он.

Хотя много внимания церковному вопросу уделено не было, политолог Бондаренко отмечает, что это — самый важный из поднятых в речи Порошенко вопросов.

«Потому что для многих украинцев, несмотря даже на их какую-то политическую озабоченность, национальную сознательность, вопрос церкви — это очень важный фактор, который может создать новую границу напряжения, новое пространство для напряжения, которое может перерасти в религиозный гражданский конфликт», — считает эксперт.

Выборы близко

Олег Бондаренко отмечает, что выступление Порошенко следует воспринимать исключительно в контексте его амбиций на переизбрание в 2019 году.

«Выборы состоятся весной следующего года, то есть уже цикл начался. И избирательная кампания уже набирает обороты. Вне контекста выборов на Украине не делается ровным счетом ничего», — утверждает эксперт.

Этой же логике подчиняются и действия других политических сил страны. Во время обращения президента Украины Петра Порошенко к парламенту под зданием Верховной Рады развернулось сразу несколько митингов. Самым крупным из них стала акция, организованная националистами в поддержку иностранцев — ветеранов АТО.

Иностранцы-участники АТО, поддерживаемые политической партией «Национальный корпус» (создана на основе батальона «Азов», против которого в России возбуждено уголовное дело) и организацией «Национальные дружины», требуют, чтобы им предоставили украинское гражданство, поскольку сейчас они не имеют легального статуса на Украине.

Митинг перерос в столкновения с полицией. Участники акции пытались прорвать полицейский кордон и попасть в помещение парламента, а также бросали петарды. В результате столкновений, по данным представителей Красного Креста, пострадали четыре человека: двое правоохранителей и двое протестующих. В полиции эту информацию никак не комментируют.

По завершении активной фазы столкновений к протестующим вышел спикер Рады Андрей Парубий, который пообещал, что законопроект о предоставлении гражданства иностранным добровольцам внесут как неотложный в повестку дня на следующий сессионной вторник, 2 октября.

«Эти шаги рассчитаны Порошенко на удержание своего электората, на попытку доказать националистам, что он свой», — отмечает политолог Бондаренко.

Если оппозиционную повестку националистов Порошенко еще способен преобразовать в свою собственную, то вопрос поиска точек соприкосновения с другими оппозиционными силами намного более сложный.

Во время выступления президента зал демонстративно покинули четыре депутата от фракции «Оппозиционный блок».

«Мы покинули зал заседаний во время выступления президента в знак протеста. Президент говорил красиво, но он говорил про какую-то другую страну, а не про нищую разворованную Украину, которую власть продолжает уничтожать», — заявил один из участников акции Александр Вилкула.

В противостоянии такой риторике Порошенко стабильно использует обвинения в «работе на Кремль».

«Мы видим, как пятая колонна поднимает голову, пытается собрать воедино различные шеренги, пользуясь преимуществами демократии, активизируется в информационном пространстве», — сказал Порошенко. По его словам, Украина должна «дать им отпор, не нарушая норм европейской демократии».

В частности, добавил Порошенко, некоторые политики и медиа «стали нескрываемыми рупорами российской пропаганды», а некоторые общественные организации, подконтрольные Кремлю, раздувают антиукраинские и антиевропейские настроения.

«Итак, поддерживаю идею законопроекта о регистрации агентов влияния государства-агрессора. Подчеркиваю, именно государства-агрессора, поэтому такой закон никак не повлияет ни на гражданское общество, ни на масс-медиа, ни на свободу слова», — отметил президент.

По мнению экспертов, эта мера может быть использована для зачистки информационного поля перед выборами.