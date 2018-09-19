«Третий тур»: ЦИК отменяет итоги выборов в Приморье

Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова предложила признать результаты выборов губернатора Приморского края недействительными. Такое предложение прозвучало после того, как Памфилова ознакомилась с обстоятельствами проведения второго тура голосования в Приморье.

«Объем данных, имеющихся в распоряжении ЦИК, позволяет принять решение безотлагательно», — подчеркнула глава Центризбиркома.

Памфилова добавила, что сейчас в Приморском крае находится комиссия под руководством Сиябшаха Шапиева, изучившая на месте ход выборов. По данным комиссии Шапиева, вопрос об отмене результатов голосования может быть рассмотрен уже в среду.

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До определенного момента избирательная кампания в Приморье развивалась организованно и без нарушений — кроме отдельных незначительных инцидентов. Однако к 10 утра на следующий день после голосования было обработано только 97% протоколов. Разрыв между кандидатами составлял 7%.

Памфилова отметила, что в ЦИКе не могли понять причину долгой задержки ввода оставшихся протоколов территориальных комиссий. Как выяснилось, 17 сентября службы МЧС ограничили доступ в ТИК Советского района Владивостока под предлогом проведения работ. Результаты голосования на 13 участках района были признаны недействительными.

Довольно долгое время ТИК находился в автономном режиме, без какой-либо охраны или контрольного надзора. Находившиеся в комиссии документы и бюллетени также были без контроля со стороны. Комиссия нашла «грубое вмешательство <…> с применением административного ресурса».

Стоит отметить, что в ходе избирательной кампании жалобы поступали в отношении обоих претендентов на губернаторский пост. По итогам голосования были обнаружены участки с подозрительными 100%-ными результатами как в поддержку кандидата от КПРФ Андрея Ищенко, так и в пользу кандидата от «Единой России» Андрея Тарасенко. Поэтому нельзя говорить, что ЦИК занимался «игрой в одни ворота», добавила Элла Памфилова.

Если Приморская краевая избирательная комиссия согласится с рекомендацией ЦИКа об отмене результатов выборов, то новое голосование должно будет пройти спустя три месяца, сказала также Памфилова.

«Как положено по закону, через три месяца назначаются выборы», — заявила она.

Кандидаты на скандальных выборах встретили заявление главы Центризбиркома без особого энтузиазма. Кандидат от КПРФ Андрей Ищенко выступил против возможной отмены результатов выборов губернатора Приморского края. По его мнению, решение Памфиловой — «полный абсурд». Он не понимает, зачем необходимо новое голосование, поскольку приморцы «избрали своего губернатора».

«У нас по законодательству должно быть как минимум для того, чтобы отменить результаты выборов, 25% участков», — заявил Ищенко.

Реакция кандидата от «Единой России» и врио губернатора Андрея Тарасенко несколько раз успела поменяться. Сначала он заявил, что «уже не будет участвовать в новых выборах».

Позже он подчеркнул, что отмена результатов голосования — «одно из его главных предложений», он признал, что ошибки и нарушения допустили обе стороны и «надо как-то выходить из этой ситуации».

«Потому что обвинять друг друга — это уже не работа», — заявил Тарасенко. Однако впоследствии на митинге во Владивостоке он уже заявил, что сомневается — идти ему «на третий тур» или не идти.

«Я вот честно хочу сказать, не знаю, на третий тур пойду, не пойду. Давайте еще раз подумаю», — заявил он. Наконец, спустя некоторое время Тарасенко заявил, что все же будет участвовать в новых выборах главы региона.

Ищенко также готов участвовать в новых выборах. Об этом он заявил в разговоре с журналистами. «Остановимся на том, что нужно идти [на повторное голосование]», — подытожил кандидат от КПРФ.

Кроме того, Ищенко заявил, что «люди из окружения Тарасенко» обратились к нему с предложением принять должность вице-губернатора. Коммунист заявил, что «послал их». Однако в пресс-службе администрации Приморья информацию о приглашении Ищенко на должность заместителя губернатора не подтвердили.

Выборы губернатора в Приморском крае прошли в два тура, поскольку первый тур не выявил победителя. По итогам голосования 16 сентября победу одержал временно исполняющий обязанности главы региона Андрей Тарасенко от «Единой России». После обработки 100% протоколов он набрал 49,55%, или 253,2 тыс. голосов. Его соперник, коммунист Андрей Ищенко получил 48,06%, или 245,55 тыс. голосов. Кандидаты неоднократно обвиняли друг друга в подмене результатов голосования и фальсификациях.