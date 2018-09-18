Трамп и «Северный поток»: не санкции, но критика

Президент США Дональд Трамп раскритиковал Германию, которая, по его мнению, платит России «миллиарды долларов» за строительство газопровода «Северный поток – 2».

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Отвечая на вопросы журналистов о трубопроводе перед встречей с польским лидером Анджеем Дудой в Белом доме, Трамп подчеркнул, что стороны обсудят «трубопровод, идущий в Германию», передает ТАСС.

«Германия платит миллиарды и миллиарды долларов России, что, откровенно говоря, мы не считаем уместным, мы никогда не думали, что это уместно, и, конечно же, это очень плохо для народа Германии», — сказал глава Белого дома, добавив, что Вашингтон не планирует вводить санкции против участников проекта.

Днем ранее немецкое издание Handelsblatt написало, что поставки СПГ из США остаются дороже экспорта трубопроводного газа из России. По мнению автора статьи, ФРГ не станет закупать американский СПГ, передает ФАН.

Во-первых, у Германии нет необходимой инфраструктуры для получения американских углеводородов, а строительство новых терминалов вряд ли может быть рентабельным; во-вторых, Германия уже заявила о планах к 2050 году полностью отказаться от углеродных источников энергии.

В связи с этим любые инвестиции в новую газовую инфраструктуру, тем более с учетом планов по «Северному потоку-2», через который страна намерена покупать более дешевый газ из России, становятся еще более сомнительными.

В тот же день министр энергетики Соединенных Штатов Рик Перри все же допустил введение антироссийских санкций из-за «Северного потока — 2». По словам Перри,

в первую очередь возможные ограничения связаны с вопросом транзита российского газа через украинскую территорию.

«Есть и более общий философский вопрос ограниченного числа поставщиков газа для Европы», — заявил Перри.

Он добавил, что это разные вещи, хотя они в какой-то степени ведут к одинаковому результату. Перри подчеркнул, что европейские страны, за исключением ФРГ и Германии, тоже заинтересованы в альтернативе «Северному потоку --2».

Он заметил, что в настоящее время новых решений по поводу ограничений, связанных с проектом, не принято, но вероятность их введения есть.

Накануне глава украинского «Нафтогаза» Андрей Коболев сообщил, что его страна может потерять около $3 млрд, или 3% ВВП, из-за строительства данного газопровода. По его словам, проблема «Северного потока» — это «вопрос выживания» Украины.

«Если у нас не будет газового транзита, это откроет двери для полноценного военного вторжения России в Украину. Это не только вопрос денег «Нафтогаза» или Украины, но и вопрос безопасности. Не только нашей, но и всего Евросоюза», — предположил Коболев.

По словам главы «Нафтогаза», «все расчеты показывают, что транзита газа через Украину больше не будет», если Россия запустит «Северный поток – 2», передает НСН.

«Для нас это будет огромная потеря — $3 млрд, или 3% нашего внутреннего валового продукта, это огромная сумма», — заключил Коболев.

В середине нынешнего месяца посол Швеции в Москве Петер Эриксон заявил, что Швеция не сможет остановить реализацию проекта СП-2.

«Те разрешения, которые нужны были для «Северного потока — 2», Швеция выдала. Так как это не касается территориальных вод, то возможностей остановить проект нет. Да, все политические партии Швеции сказали, что не очень хорошо к нему относятся, но мы ничего не можем сделать против него», — сказал дипломат.

Он также добавил, что Швеция уже не может отозвать свое решение по прокладке газопровода в международных водах своей экономической зоны.

«Заявление посла Швеции в Москве о невозможности отмены Швецией уже выданного разрешения на прокладку «Северного потока – 2» ставит точку в этом вопросе: позиция Швеции не изменится, а позиция Дании не имеет решающего значения. Перспективы проекта выглядят надежными», — заявил в этой связи член Совета Федерации Алексей Пушков.

В начале сентября «Газпром», который является единственным акционером Nord Stream 2 AG, компании-оператора проекта «Северный поток – 2», сообщил о начале укладки морской части газопровода.

В исключительной экономической зоне Финляндии уже стартовали работы по морской укладке газопровода, говорилось в сообщении газового концерна. Ведутся также подготовительные трубоукладочные работы в территориальных водах Германии.