Слишком белый дом: Трампа обвинили в расизме

Президента США Дональда Трампа вновь обвиняют — на этот раз в том, что при его руководстве в госструктурах стало гораздо меньше сотрудников, представляющих этнические меньшинства. Автор статьи, вышедшей в американском Politico, утверждает, что во время управления страной Бараком Обамой и Джорджем Бушем-младшим количество женщин-афроамериканок достигало 6%.

Сейчас же — при руководстве Трампом — общее количество афроамериканцев во внешнеполитическом ведомстве уменьшилось в два раза, а 64% номинантов на должность послов США — белые американцы, и это на 7% больше, чем при правлении Обамы.

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Автор статьи — Узра Зейя — дипломат индийского происхождения, пишет, что столкнулась с дискриминацией, когда работала в посольстве США во Франции и занималась организацией визита Трампа в эту страну. Она обнаружила, что ей закрыли вход на многие мероприятия, посвященные подготовке визита. При этом ее стаж работы в системе Госдепа составляет более 30 лет.

Как ей удалось выяснить, один из высокопоставленных коллег сказал, что она и ее коллега-афроамериканка не прошла бы «тест Брейтбарта». Breitbart — ультраправый новостной портал, который издавал в последствии работавший в администрации Белого дома Стивен Бэннон. Вскоре после этого Зейя уволилась со службы.

Ранее в расизме Трампа обвинила его экс-советник Омароса Манигол-Ньюман. Это произошло из-за употребления слова на букву «н», пишет бывшая помощница в своих мемуарах.

При этом до того как Трамп попал в президентское кресло, в расизме его не обвиняли, а среди его друзей было немало афроамериканцев.

В то же время различного рода обвинения против Трампа со стороны бывших сотрудников стали появляться в печати с завидной регулярностью.

Недавно в The New York Times появилось письмо анонимного высокопоставленного сотрудника действующей администрации США, в котором тот заявил, что в Белом доме есть «тихое сопротивление» действиям Трампа. Письмо вызвало негодование со стороны Трампа, который обратился в газету с требованием назвать автора письма.

«Трудность положения, которую он [Трамп] не до конца осознает, в том, что многие высокопоставленные лица в его собственной администрации старательно работают изнутри, чтобы расстроить пункты его повестки и его худшие порывы. Я-то знаю. Я — один из них», — говорится в статье американского чиновника в The New York Times от 5 сентября. Автор письма пишет, что президент США — «аморальная личность» и человек, которого не сдерживают никакие принципы.

Подобные заявления, как отмечают эксперты, носят «беспроцентный» характер, то есть невозможно определить, сколько людей в составе команды Трампа действительно так считают, поскольку обычно несогласные с политикой Белого дома просто подавали в отставку, а не оставались на госслужбе.

Кроме того, согласно недавно вышедшей в США книге Боба Вудворда «Страх», о Трампе весьма нелестно высказываются высокопоставленные сотрудники его же собственной администрации. В ней, в частности, говорится, что тогдашний глава Госдепа Рекс Тиллерсон назвал американского лидера «дебилом». Глава аппарата Белого дома Джон Келли также назвал Трампа идиотом и сумасшедшим, говорится в книге.

«Он [Трамп] идиот. Бессмысленно пытаться убедить его в чем-либо. Он сошел с рельсов. Мы находимся в дурдоме. Я даже не знаю, почему мы здесь. Это худшая работа, которая у меня когда-либо была», — цитируют Келли на одном из собраний в его офисе.

Более того, в книге говорится, что сотрудники службы безопасности безуспешно пытались объяснить Трампу важность американской обороны в Южной Корее. Глава Пентагона Джеймс Мэттис сказал коллегам, что Трамп «действовал и понимал, как пяти- или шестиклассник».

Как отмечал в комментарии, написанном для «Газеты.Ru», политолог, президент Нью-Йоркского консалтингового бюро Николай Пахомов, нелестные характеристики в адрес Трампа говорят о проблемах американской системы.

«Если американская общественно-политическая система, на поддержание которой все они работают, так хороша, то как в ее рамках президентом мог стать человек, о котором они такого невысокого мнения? Если же, напротив, система далека от идеала, то почему они не работают над ее переделкой?» — задавался вопросом эксперт.

Он также отметил, что многие из идей Трампа, которые в штыки встречает его команда, были поддержаны его избирателями: «Теперь же получается, что сие волеизъявление граждан не является указом для некоторых людей вокруг президента, которые как минимум пытаются быть решающей инстанцией, дозволяющей или нет президенту управлять так, как он считает нужным».