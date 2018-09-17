Москва с юмором восприняла заявление постоянного представителя США в ООН Ники Хейли о том, что Россия содействовала отравлению Ким Чен Нама — брата лидера КНДР Ким Чен Ына — в Малайзии в феврале прошлого года.

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«По всей видимости, приближаемся к разгадке убийства Кеннеди», — так ответила американского коллеге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Этот комментарий относится к выступлению Хейли в Совете безопасности ООН, в ходе которого она обвинила Россию в нарушении международных санкций против КНДР, передает ФАН.

Кроме того, по словам американского дипломата, Москва якобы заблокировала в ООН расширение списка химвеществ, который запрещал бы другим странам передавать КНДР «биологические вещества». Причем, это было сделано в то время, когда северокорейский режим решил убрать Ким Чен Нама.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что такая риторика со стороны американских дипломатов говорит о паранойе США. По его мнению, ее градус настолько зашкаливает, что скоро можно будет ждать совсем абсурдных обвинений, передает НСН.

«Современная дипломатия потеряла культуру. Дипломат высокого ранга великой державы заявляет бред с трибуны Совета безопасности ООН, ничем не доказанный, ничем не подтвержденный, даже хотя бы косвенно. Это говорит о том, что в мозгах американских политиков образовалась такая паранойя, что теперь, что бы ни произошло в мире, они видят в этом русский след. Сейчас у них там ураган проходит, к сожалению, погибли люди, и я уверен, пройдет время, и они скажут — русские изобрели климатическое оружие, нагнали на нас этот ураган», — заявил сенатор.

Вскоре постпредство США опровергло сообщения о том, что Никки Хейли обвинила Россию в содействии устранению Ким Чен Нама – американские дипломаты указали, что их цитата была понята неверно, передает РИА «Новости».

«Она сказала следующее: Когда Северная Корея убила Ким Чен Нама с использованием смертоносного нервного-паралитического вещества, Соединенные Штаты перешли на усиление контроля с помощью ООН за потоком химического и биологического вооружения Северной Кореи», — сказал пресс-секретарь постпредства США Джон Дигори.

По его словам, Хейли также сказала, что Россия согласилась с американской стороной в ходе заседания Совбеза, но затем изменила решение и снова заблокировала доклад комиссии по санкциям.

Двумя неделями ранее азиатское издание New Straits Times написало, что малазийская полиция объявила в розыск в качестве свидетельниц двух индонезийских девушек.

Девушки были идентифицированы как 24-летняя Раиса Ринда Сальма и 33-летняя Десси Мейрисинта, чьим последним известным адресом пребывания в Малайзии была гостиница Фламинго в городе Ампанг – пригороде Куала-Лумпур.

В марте нынешнего года Госдепартамент США ввел новые санкции в отношении Северной Кореи, заявила руководитель пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Хизер Нойерт. Новый пакет санкционных мер связан с использованием боевого отравляющего вещества VX во время убийства Ким Чен Нама.

Нойерт добавила, что США осуждает применение химического оружия для политических убийств, и не может допустить дальнейшую разработку северными корейцами «любого оружия массового поражения». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что со стороны США наблюдается «дефицит сотрудничества» в переговорах по КНДР.

«Что касается дефицита сотрудничества, то неоднократно мы об этом говорили из Москвы. В Москве ищут сотрудничества с США в решении всех региональных и международных проблем. Но, к сожалению, дефицит воли к этому сотрудничеству мы ощущаем именно у наших американских коллег, по-прежнему ощущаем, в связи с чем мы выражаем наше сожаление», — подчеркнул Песков.

13 февраля 2017 года Ким Чен Нам погиб в результате покушения, совершенного в зоне вылета международного аэропорта Куала-Лумпур. В нападении участвовали две женщины. Одна отвлекла внимание Ким Чен Нама, а другая в это время сзади набросила ему на лицо платок, пропитанный ядовитым веществом. Ему стало плохо, его повезли в больницу, но по дороге он умер.

Правоохранительные органы Малайзии идентифицировали ещё четверых граждан КНДР, которых подозревают в причастности к убийству. Это мужчины в возрасте 33, 34, 55 и 57 лет, которые приехали в Малайзию в разное время в период с 31 января по 7 февраля и покинули страну в день убийства.

Всего полицией Малайзии было задержано четверо подозреваемых: гражданка Вьетнама Доан Тхи Хуонг (18 лет), гражданка Индонезии Айша Сити (25 лет), гражданин Мьянмы Мухаммад Фарид бин Джалалудин (26 лет).

По данным полиции, он встречается с Айшей Сити. Он был задержан в малайзийском городе Ампанг. Также был задержан Ли Чен Чхоль, гражданин КНДР (36 лет, работает инженером по компьютерным технологиям, был арестован в штате Селангор, по версии следствия, он был водителем у подозреваемых в убийстве).

Вскоре власти Малайзии объявили посла КНДР Кан Чхоля персоной нон грата – он покинул страну в течение 48 часов. Разведка Южной Кореи считает организаторами убийства Ким Чен Нама четырех сотрудников Министерства государственной безопасности КНДР и двух сотрудников Министерства иностранных дел КНДР.