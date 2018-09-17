Больше не дружим: Киев прекратил действие договора о дружбе с Россией

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о непродлении договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией. Указ вступает в силу с момента публикации 17 сентября, тем самым Киев в одностороннем порядке прекратил действие договора, подписанного в 1997 году.

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«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 6 сентября 2018 года «О Договоре о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией»», — говорится в тексте указа, опубликованном на официальном сайте президента Украины.

6 сентября Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) провел заседание, посвященное инициативе украинского лидера касательно двустороннего договора. «СНБО поддержал предложение президента Украины относительно непродления действия Договора о дружбе, партнерстве и сотрудничестве с РФ на следующие 10 лет», — заявили в пресс-службе СНБО по итогам заседания.

Ранее Порошенко отмечал, что уведомит международные организации о непродлении договора на Генеральной ассамблее ООН, которая пройдет в Нью-Йорке с 24 по 27 сентября.

3 сентября первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко сообщила, что Петр Порошенко отдал Министерству иностранных дел распоряжение не продлевать договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией.

«Президент Украины поручил МИД не готовить документы для пролонгации этого соглашения, которая наступает автоматически», — сказала Геращенко.

В тот же день сам президент Украины уточнял, что договор о дружбе с Россией не будет денонсирован, поскольку это сложная и долгая процедура. По его словам, документ «прекратит действие в связи с непродлением».

Геращенко, в свою очередь, пояснила, что о денонсации договора не идет речи, потому что сейчас украинские власти добиваются ответственности российской стороны за якобы нарушения документа в международных судах.

Порошенко также обещал, что российская сторона будет уведомлена о прекращении действия документа в срок до 30 сентября. О временных рамках, установленных украинским президентом, еще 29 августа заявлял глава МИД Украины Павел Климкин в комментарии «Украинским новостям».

Стоит отметить, что не все украинские политики приветствовали инициативу Порошенко. Ее, в частности, раскритиковал депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович, выразив мнение, что непродление договора плохо скажется на рядовых гражданах Украины.

«Снять договор с Россией сегодня — это значит потерять с каждого украинца еще 500 гривен и поднять цены», — сказал Рабинович в эфире телеканала «112 Украина» 5 сентября.

Украинский депутат отметил, что разрыв договора принесет Украине только убытки, так как РФ остается крупнейшим торговым партнером страны.

Кроме того, Рабиновича возмутило предложение прекратить железнодорожное сообщение с Россией. «Закрыть железнодорожное [сообщение]? Конечно, закройте! Сюда ездят 18 тыс. из России, 230 тыс. уезжают туда. Давайте сделаем еще хуже украинцам», — негодовал депутат.

Комментируя новость о намерении Украины не продлевать договор о дружбе, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал идею Киева неразумной, пояснив, что российско-украинские отношения и без того находятся в глубочайшем кризисе.

«Двусторонние отношения находятся, безусловно, скажем так, в ситуации, которую, наверное, очень трудно чем-то испортить. Двусторонние отношения, конечно, находятся в глубочайшем кризисе, и пока нет, скажем так, никаких факторов, которые говорили бы о наличии перспектив в нынешней ситуации к их нормализации», - - констатировал официальный представитель Кремля.

Песков добавил, что в нынешних условиях «неразумно предпринимать какие-то шаги, которые нанесут дополнительный ущерб интересам народов двух стран».

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной был подписан 31 мая 1997 года тогдашними президентами двух стран Борисом Ельциным и Леонидом Кучмой. Документ закреплял принципы стратегического партнерства, признания нерушимости существующих границ, уважения территориальной целостности и взаимного обязательства не использовать свою территорию в ущерб безопасности друг друга.