«Холодная война никуда не уходила»

Опираясь на руку помощника, Горбачев входит в комнату. Экс-президенту СССР 87 лет, он ходит с палкой. Но, сев в кресло, он снова становится тем самым Горбачевым, которого помнят все, кто вырос при его эпохе.

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Все как на портретах, и даже знаменитое пятно на месте. Но Горбачев понимает, что интересует всех не пятно, а «темные пятна» последних лет советской эпохи перемен.

«Кто такой Горбачев? Взялся как черт из табакерки.

Ну и пусть, черти тоже наши», — шутит он, представляя книгу воспоминаний «В меняющемся мире».

Перед началом разговора Горбачев разряжает обстановку, демонстрируя собравшимся газету с заголовком: «Ученые рассказали, когда погибнет человечество».

Как следовало из заметки, которую зачитал журналистам Горбачев, жить человечеству еще долго — несколько миллиардов лет. Потом все живое на земле уничтожит Солнце: «Ничего себе рассчитали — жить осталось мало, но мы справимся», — шутит последний генсек.

Заглянуть за белую простыню

Как следует из новой книги, Горбачев считает, что он справился. Все его просчеты и тяжелые ошибки перевешивает значительное сокращение ядерных арсеналов СССР и США. Заключенные в то время договоры продолжают действовать и по сей день.

В начале книги экс-президент пишет, как на него еще в молодости, в Ставрополе, произвел впечатление пропагандистский фильм об испытании ядерного оружия.

Горбачеву тогда запомнились инструкции о том, как защитить себя от поражения — лечь на землю, «укрыться белой простыней».

«Одна реплика резюмировала итог просмотра: «Накрыться белой простыней и ползти на кладбище», — пишет автор.

Немало внимания в книге уделено переговорам по ядерному разоружению. Несмотря на то что они велись в конце 1980-х, большинство описываемых проблем актуальны и сегодня. Сейчас подписанный в 1987 году договор РСМД находится под угрозой разрушения — США и Россия обвиняют друг друга в его невыполнении.

Горбачев вспоминает в книге, что переговоры с Рейганом на первой встрече в Женеве в 1985 году тоже начались в атмосфере враждебности: «Рейган буквально обрушил на меня вал обвинений…». Горбачев отвечал тем же, и потребовалось немало времени, чтобы начать диалог.

Абсолютные антиподы — сторонник обновленного социализма Горбачев и жесткий консерватор-антикоммунист Рейган — нашли общий язык.

«При всей огромной разнице между Горбачевым и Рейганом, Рейган испытывал негативное отношение к ядерному оружию и нашел единомышленника в Горбачеве», — говорит Павел Палажченко, помощник Горбачева, долгие годы работавший его переводчиком.

Отдавая должное американским президентам Рейгану и Джорджу Бушу-старшему, с которыми ему приходилось взаимодействовать, Горбачев пишет об американских переговорщиках без иллюзий: «…американцы снова уводили разговор в хитросплетения «подуровней» по разным категориям ракет».

При этом бывший глава СССР подчеркивает, что все решения он принимал при согласовании с военными, в частности, с министром обороны Дмитрием Язовым и маршалом Сергеем Ахромеевым. Позже, в августе 1991 года, оба они выступят против него, но это не мешает Горбачеву подчеркивать свое уважение к ним в книге.

Многих, кого он знал, уже нет, кто-то ушел в политическое небытие, но вот они встают со страниц его книги, персонажи последних десятилетий 20 века: Рейган, Буш-старший, Иоанн Павел Второй, Гельмут Коль, Саддам Хуссейн.

О последнем Горбачев пишет в связи с операцией США «Буря в пустыне» в 1991 году — пожалуй, первой и последней, когда действия Вашингтона были поддержаны всеми членами Совбеза ООН. Ее результатом стало изгнание Саддама из Кувейта, однако Горбачев подчеркивает: «не произошло ни оккупации страны, ни смены режима».

Нерасширение НАТО

В книге, которая дает ответы и противникам, и сторонникам Горбачева, экс-президент вновь возвращается к болезненному вопросу о расширении НАТО. Горбачев не добился фиксации на бумаге пункта о нерасширении альянса на восток.

Он объясняет, что договорились только о том, чтобы не размещать войска альянса на востоке Германии, но говорить о нерасширении было рано — существовал еще Варшавский договор: «Уверен, что постановка такого вопроса была бы глупостью», — пишет автор.

Говоря об этом, он вновь считает должным напомнить, что не несет ответственность за руководство России и действия США после своего ухода с поста.

Для противников Горбачева эти строки могут выглядеть как попытка экс-президента оправдать себя. Большинство из них считают Горбачева виновником развала СССР, а в разговорах о советском лидере часто звучит фраза: «При Горбачеве в 1990-е годы».

Однако помощник политика Павел Палажченко говорит, что книга защищает не Горбачева, а его внешнеполитическое наследие: «Но это не защита Каро-Канн, где игрок отсиживается в защите».

Горбачев не отсиживается, но и не нападает, так как в 1980-е когда он, как любой политик, жестко давил на своих противников.

Он явно соглашается со знаменитой французской писательницей Франсуазой Саган, которая отметила, что в его характере «Макиавелли соединился с Дон Кихотом».

Горбачев цитирует эту фразу журналистам, приводя строки из эссе автора знаменитого романа «Немного солнца в холодной воде».

«Он стал самым великим и самым одиноким человеком 20 века», — напоминает Горбачев строки из написанного почти 30 лет назад эссе Саган. Он читает без упоения, без самолюбования и, кажется, делает упор на слово «одиночество».

Горбачев, в эпоху которого так много говорилось об американской программе оружия в космосе «Звездные войны», кажется сегодня персонажем из одноименного фильма. Горбачев — это мастер Йода, чьи джедаи уже давно живут в разных вселенных. Между этими вселенными по-прежнему идет война.

Отвечая на вопрос «Газеты.Ru» о своей знаменитой речи в ООН в 1988 году, в которой он говорил о необходимости «деидеологизации» международных отношений, Горбачев отмечает, что его слова не утратили актуальности: «Именно после этой речи [госсекретарь США Джордж] Шульц сказал, что холодная война окончилась», — напоминает Горбачев. Но сегодня он, кажется, в это не верит: «Холодная война никуда не уходила, меняется лишь ее накал».