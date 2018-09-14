«Фантазии и сказки»: Турчинов сообщил о тысячелетней истории ВМС‍

Секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что история украинских военно-морских сил насчитывает более тысячи лет. Об этом он сообщил в ходе церемонии спуска на воду первого украинского десантно-штурмового катера «Кентавр».

«Украина имеет давние морские традиции, отсчет которых начинается с похода киевского князя Олега на Византию в 911 году, где он прибил в знак победы на воротах тогдашнего Царьграда свой щит. То есть можно сказать, что история украинских военно-морских сил насчитывает более тысячи лет», — сказал Турчинов.

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков с иронией прокомментировал заявление Турчинова в твиттере.

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«Украинцы с изумлением узнали от Турчинова, что история украинских ВМС насчитывает аж 1000 лет! То есть ведет свое начало от времен, когда Украины не было и в помине. Скоро он сообщит, что история украинских ВВС — тоже 1000-летняя. И ведет начало от древнеукраинских ковров-самолетов», — написал Пушков.

Главный редактор военно-исторического журнала «Military Крым» Сергей Ченнык в беседе с RT и вовсе назвал Турчинова чушью.

«Это абсолютная чушь и глупость. Исчислять историю военно-морского флота современного государства, которым себя называет Украина, от византийских времен — это примерно как исчислять историю Вооруженных сил Украины от скифов, батьки Махно и так далее. Любой военно-морской флот отсчитывает свою историю с того момента, когда начинал иметь регулярный характер», — пояснил он.

Ченнык добавил, что ВМС Украины существуют около 27 лет.

«По большому счету у Украины первый военно-морской флот появился в 1991 году, когда началось деление Черноморского флота, и по договору между Украиной и Россией ей достались какие-то корабли, с которыми она толком не могла понять, что делать. И до сих пор, по-моему, не может этого понять. Все остальное — фантазии и сказки», — заключил эксперт.

Украинские политики уже неоднократно спорили о трактовке исторических фактов. Так, например, в июле президент Украины Петр Порошенко заявил, что в 988 году князь Владимир крестил Украину, а не Русь. Президент также добавил, что «матерью» Русской православной церкви была украинская церковь, созданная тогда.

«28 июля мы будем отмечать 1030-летие крещения Украины. Именно тогда была создана украинская церковь. На Украине есть мать-церковь — Константинополь. А потом Украина была «матерью» для российской православной церкви. Именно так, а не наоборот», — заявлял Порошенко.

Также украинский лидер выразил свое возмущение касательно русской православной церкви. По мнению политика, Москва мешает Киеву иметь свою, независимую украинскую церковь. При этом Русская православная церковь, по его словам, — «церковь страны-агрессора».

Позже Порошенко заявил, что крещение Руси было европейским выбором князя Владимира. Политик выразил мнение, что принятие христианства и крещение Руси было судьбоносным выбором правителя. Он также подчеркнул, что решение князя Владимира является и его европейским выбором.

В свою очередь, глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков обвинил Порошенко в том, что тот пытается переписать историю.

Пушков подчеркнул, что высказывание Порошенко является «нонсенсом». По его словам, Крещение Руси не могло быть «европейским выбором» князя Владимира, так как тогда люди «мыслили в иных категориях». Он также добавил, что князь Владимир сделал византийский выбор.

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек также напомнил президенту Украины Петру Порошенко, что христианство стало господствующей религией после Крещения Руси не из-за любви к европейской культуре.

«Князь Владимир принял крещение с любовью к Богу, а не к современным европейским ценностям. И христианство на тогдашней Руси стало доминирующей религией лишь благодаря авторитету и воле Владимира, а не любви народа к европейской культуре и образу жизни», — сказал Бальбек.

Также он отметил, что сегодня Украина пытается во всей истории Руси найти европейский выбор, забывая о роли российского народа.

Личность князя Владимира пытаются национализировать на Украине еще с 2015 года. Тогда Порошенко подписал указ о чествовании этого правителя как создателя «Руси-Украины».

Документ был принят «с целью сохранения и утверждения традиций украинской государственности, напоминания о роли исторического наследия Руси-Украины в их становлении, признания важности принятия христианства для развития украинского общества как неотъемлемой части европейской цивилизации».

Открытие памятника князю Владимиру на Боровицкой площади в Москве Порошенко воспринял отрицательно. Политик посчитал, что Москва возведением скульптуры крестителю Руси продемонстрировала «попытку гибридного присвоения истории».