«До свиданья, наш ласковый Миша»: Порошенко помахал рукой Москве

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что нашел повод «помахать ручкой Москве». Причиной для его прощания стало закрепление в конституции страны курса на вступление в НАТО.

Реклама

«Инициатива зафиксировать курс на НАТО в Конституции — это не только сигнал обществу о твердости намерений, это еще намерение лишний раз помахать ручкой Москве», — сказал украинский лидер на ежегодной конференции YES (форум международной организации «Ялтинская европейская стратегия»).

Также украинский лидер вспомнил песню «До свиданья, Москва» и, подразумевая Россию, процитировал строки про «ласкового Мишу», которому пора возвращаться в «сказочный лес».

«До свидания, наш ласковый Миша, возвращайся в свой сказочный лес. Это месседж и нашим западным партнерам, которые неоднократно нам говорили, что двери открыты», — заявил Порошенко.

О своих планах внести поправки в основной закон страны Порошенко впервые объявил на военном параде по случаю празднования дня независимости Украины 24 августа. «Я буду настаивать на закреплении в конституции нашего стремления присоединиться к Евросоюзу и вступить в НАТО», — заявил он.

Законопроект был зарегистрирован 3 сентября, за день до начала осенней сессии Рады. «Я думаю, что мы поставим первое голосование где-то на конец сентября... Так мы говорили и так говорил спикер парламента», — уточнила представитель президента Украины в Верховной раде Ирина Луценко. Также она сообщила, что по итогам первого чтения законопроект может отправиться в конституционный суд Украины, а второе голосование за поправки пройдет уже в январе на следующей пленарной сессии.

Кроме того, глава МИД Украины Павел Климкин отметил, что перед вступлением в НАТО можно будет рассмотреть возможность размещения в стране военных баз будущих союзников.

Украинский политолог Михаил Погребенский рассказал, почему Порошенко так акцентирует внимание на разрыве отношений с Москвой.

«Порошенко играет в эту игру «Остаточно прощевай!» (укр. — «Окончательно прощай!») уже года два, если не три. Он находит любой повод, чтобы сказать, что его главная заслуга — это разрыв отношений Украины с Россией. Да, с экономикой все плохо, социальная ситуация ужасная, тарифы выросли в десятки раз, люди не знают, как свести концы с концами. Но зато Порошенко оторвал украинцев от этой пуповины — от русского мира», — отметил Погребенский.

По мнению эксперта, поправки в конституцию, о которых говорят украинские политики, не имеют смысла.

«Да, это лишь повод помахать ручкой Москве, а смысла в закреплении в конституции Украины курса на вступление в ЕС и НАТО никакого нет. Порошенко как бы сам признался в том, что это глупо и бессмысленно. Потому что менять конституцию ради намерения вступить в какую-то организацию, а потом снова вносить изменения в основной закон страны, потому что эта организация вдруг перестала существовать, — это очень глупо. Но Порошенко объясняет эту свою глупость желанием в очередной раз помахать ручкой Москве и напомнить избирателям, что он единственный гарант того, что Украина скажет: «Остаточно прощевай!», — цитирует украинского политолога ФАН.

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет считает, что Порошенко предложил внести правки в конституцию Украины в расчете на получение предвыборных очков в преддверии президентской гонки в 2019 году.

Вице-премьер крымского правительства Дмитрий Полонский согласен с мнением Шеремета. «С учетом приближающихся выборов, когда придется отчитываться перед своим народом о каких-то конкретных достижениях, а отчитываться не о чем. Поэтому в ход идут проверенные вещи, связанные с Крымом, Черноморским флотом, территориальной целостностью», — заявил крымский вице-премьер.

Украинский лидер, в свою очередь, не в первый раз публично «прощается» с Россией. Так, например, в январе прошлого года Порошенко заявлял, что Украина «окончательно оформила свой развод с Москвой». Основанием тогда послужило введение безвизового режима между Украиной и Евросоюзом.

В мае прошлого года, когда совет министров ЕС одобрил этот проект, Порошенко выступил с аналогичным заявлением.

В то же время сроки, на которые может рассчитывать Украина в плане вступления в НАТО, остаются неясными. В июле этого года генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг после встречи с украинским лидером на полях саммита НАТО назвал вступление Украины в военный блок долгосрочной целью.

Он отметил, что власти страны должны обратить особое внимание на реализацию реформ. «Вы демонстрируете важный прогресс», — сказал он, отметив, что позитивным шагом является принятие Украиной закона о национальной безопасности.