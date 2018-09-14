Еще парочка: в Гааге поймали двух российских шпионов

Служба внешней разведки (СВР) отказалась комментировать сообщения зарубежных СМИ о поимке и высылке из Нидерландов двух россиян, подозреваемых в шпионаже, заявил официальный представитель СВР Сергей Иванов.

Официальный представитель посольства России в Швейцарии Станислав Смирнов, в свою очередь, назвал сообщения зарубежных СМИ о поимке «русских шпионов» абсурдом и очередным витком антироссийских вбросов.

«Описываемые в статье события произошли полгода назад, но почему-то об этом сообщили только сейчас», — подчеркнул дипломат. Смирнов отметил, что в посольстве РФ в Берне ознакомились со статьей, и этот материал «вызвал много вопросов, в этой истории много непонятного и неясного».

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Швейцарская газета Tages Anzeiger и нидерландское издание NRC Handelblad сообщили в пятницу, 14 сентября, что правоохранительные органы Королевства Нидерландов при помощи британских спецслужб арестовали весной 2018 года двух российских граждан, которые якобы собирались похитить данные из химической лаборатории в швейцарском городе Шпиц.

Отметим, что Служба военной разведки и безопасности Нидерландов отказалась от комментариев по этому поводу. Служба разведки Швейцарской конфедерации, в свою очередь, сообщила Tages Anzeiger, что «в курсе ситуации с раскрытием и выдворением российских шпионов в Гааге», но подробностей также раскрывать не стала.

В материале NRC сообщается, что аресты российских агентов и шпионов стали результатом сотрудничества различных европейских спецслужб. Кроме того, по данным голландских правоохранителей, россияне располагали спецоборудованием для взлома компьютерной системы лаборатории в Шпице и «работали на ГРУ».

При этом неизвестно, состоялся ли суд над раскрытыми «шпионами», и какие обвинения в этом случае им могли быть предъявлены.

Швейцарские разведчики подчеркнули, что участвовали в операции вместе с коллегами из Нидерландов и Великобритании и смогли предотвратить вторжение в важный объект национальной инфраструктуры. Тем не менее, пресс-секретарь швейцарского центра радиологического и химико-бактериологического анализа в городе Шпиц Андреас Бухер подтвердил лишь тот факт, что лаборатория стала целью хакерских атак.

«Мы защищены от этого. Утечки данных не было», — подчеркнул Бухер.

Отметим, что лаборатория в Шпице занималась изучением образцов химических веществ, применявшихся в химических атаках в Сирии, а также исследовала состав и происхождение боевого отравляющего вещества «Новичок», которым были отравлены в британском Солсбери экс-полковник ГРУ и агент SIS Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

В начале сентября другой шпионский скандал разгорелся в Эстонии. Харьюский уездный суд Эстонии по ходатайству госпрокуратуры арестовал двух граждан, которых подозревают в государственной измене. Сообщается, что подозреваемые не менее пяти лет якобы передавали госсекреты и шифрованные сообщения ГРУ России. Один из мужчин является майором Сил обороны Эстонии, второй — его отец — якобы помогал установить контакты с сотрудниками ГРУ.

Старший из подозреваемых, пенсионер Петр Волин, в советское время служил в погранвойсках КГБ СССР. По версии следствия, именно он помогал в установлении контакта с ГРУ. Оба подозреваемых получили эстонское гражданство в 1990-е годы в порядке натурализации.

Всего за последние 2,5 года в Эстонии за шпионаж в пользу РФ осудили 10 человек.

Американские СМИ называют отношения между Россией и Западом «настоящей шпионской войной» и сравнивают ее с теми процессами, которые были характеры для времен разгара «холодной войны». Газета The New York Times даже писала о том, что американские шпионы затаились на фоне заметно возросшей активности российской контрразведки, однако доказательств своего предположения журналисты не привели.