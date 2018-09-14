Климкин: Россия отрезала поставки воды в Крым

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Россия, а не Украина, виновата в прекращении поставок пресной воды из Днепра в Крым. По его словам, «это не Украина отрезала Крым от воды, это сделала Россия, силой отрезав Крым от Украины».

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Ранее Климкин заявил, что вода из Днепра «никогда» не будет поставляться в российский Крым. Как сообщает НСН, украинский министр назвал «страшным нарушением международного права и прав человека» воссоединение Крыма с Российской Федерацией. Так он отреагировал на заявление «Оппозиционного блока» в Верховной раде: партия обвинила главу украинского МИДа в «геноциде» жителей Крыма и предложила отправить Климкина в отставку.

Климкин же подчеркнул, что украинская вода никогда не будет поставляться в рамках контракта, в котором будет прописано «Крым, Россия».

В ответ на заявления Климкина, глава комитета парламента Республики Крым по межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что власти полуострова и вовсе не рассчитывают на возобновление поставок воды по Северо-Крымскому каналу с Украины.

«Мы не надеялись и не надеемся на то, что Украина благоразумно будет использовать свои водные ресурсы, в том числе и в части поставок на территорию Крыма. На сегодня Крым обеспечен собственной водой, и население не чувствует недостатка», — подчеркнул Гемпель. Он добавил, что

киевские власти вскоре сами решат возобновить поставки воды в Крым, потому что от перекрытия Северо-Крымского канала дамбой «пострадала и территория Украины».

Ранее представитель президента Украины «в оккупированном Крыму» Борис Бабин заявил, что вода с Украины в Крым не пойдет. По словам представителя Порошенко, вода Крыму нужна не для обеспечения нужд граждан, а для поддержки предприятий, а Киев «не собирается поддерживать регион». Бабин добавил, что Крым должен стать для российских властей «токсичным».

За неделю до выступления Бабина, другой украинский политик назвал условия возобновления поставок пресной воды в Крым. Заместитель министра Украины по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак заявил, что поставки воды в Крым из Днепра могут быть возобновлены после того, как Россия «признает факт захвата полуострова».

Он подчеркнул, что власти РФ также не обращались к Киеву официально с просьбой восстановить водоснабжение полуострова. «Сначала надо обратиться к Украине и признать факт оккупации Крыма. Без этого вообще не о чем говорить», — подчеркнул Грымчак, отметив, что за воду РФ придется заплатить.

Как сообщает ФАН, официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова назвала перекрытие воды для Крыма «актом терроризма».

«Вы знаете, что угроза инфраструктуре квалифицируется, как акт терроризма? Когда людей пугают, что отключат воду, электричество — это из этой же оперы», — заявила представитель МИД РФ, отметив, что власти России делают все возможное для обеспечения водой жителей полуострова.

В начале лета 2018 года депутат Верховной рады Мустафа Джемилев, один из лидеров запрещенного в РФ экстремистского «Меджлиса крымско-татарского народа», заявил о «серьезных проблемах с водой, засухе» в Крыму. После перекрытия канала с водой из Днепра, отметил парламентарий, российские власти решили выкопать несколько десятков глубоких колодцев, чтобы поливать огороды и поля артезианской водой, но эти колодцы якобы привели к «опущению грунтовых вод и засолению в почве».

Некоторые проблемы, вызванные засухой, в Крыму, действительно, были, однако масштаб стихии со стороны украинских политиков был изрядно преувеличен. Так, 2 июня глава Крыма Сергей Аксенов аодписал указ о введении режима чрезвычайной ситуации в четырех районах Крыма — Красногвардейском, первомайском, Советском и Нижнегорском, — то есть в четырех административно-территориальных образованиях из 25. Вместе с тем, по словам министра сельского хозяйства Крыма Андрея Рюмшина, в результате засухи погиб урожай на площади 20 тыс. га.

В апреле 2017 года поставки днепровской воды сократились примерно в три раза. Россия предложила Украине подписать договор об авансовой оплате воды, однако, как заявил министр сельского хозяйства России Николай Федоров, «Киев отвечает, что надо изучить документы, договор переписать».

При этом российские власти отметили, что перекрытие Северо-Крымского водоканала — скорее политический шаг, нежели экономический. Депутат Государственного совета Республики Крым Владислав Ганжара заявил, что «постройка Украиной дамбы — это еще один шаг агрессивной риторики, которую Киев ведет против Крыма. Уже, как говорится, чем могли навредить, навредили». По его словам, теперь республика уже не зависит от днепровской воды, а раньше она обеспечивала технической водой только северо-восток полуострова, но с 2014 года Крым стал «водонезависим».

Глава комитета по государственному строительству Государственного совета Крыма Ефим Фикс, в свою очередь, также заявлял, что хотя Крым с 2014 года не получает украинскую воду, на полуострове «все тихо и спокойно», воды для жителей и производства вполне хватает, а водохранилища заполнены.

Крым и Севастополь вошли в состав России на правах субъектов федерации весной 2014 года по итогам референдума, на котором подавляющее жителей полуострова проголосовали за воссоединение с Россией. Киев не признал итогов плебисцита и продолжает считать Крым своей, но временно оккупированной территорией. Москва неоднократно подчеркивала, что референдум прошел в соответствии с международным правом, а вопрос территориальной принадлежности полуострова «исторически закрыт».