«Десятилетия оккупации Украиной»: в ОБСЕ рассказали о Крыме

Секретарь Союза журналистов Крыма Денис Симоненко на совещании Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе заявил, что Крым воссоединился с Россией абсолютно законно.

Реклама

На мероприятии, прошедшем в Варшаве, он рассказал, что историческому событию — вхождению Крыма в состав РФ — предшествовали 23 года украинской оккупации полуострова.

«Я донес до делегатов мысль, что никакой аннексии Крыма со стороны России не было. Крым законно, путем всенародного волеизъявления вернулся в состав России после 23 лет «оккупации» Украиной», — сказал журналист.

Он отметил, что ему удалось рассказать участникам встречи о принудительной «украинизации», которую в течение многих лет киевские власти проводили в Крыму, передает ФАН.

Минувшим летом российские СМИ сообщали о готовности ОБСЕ приехать в Крым с инспекцией. Такую информацию сообщили в пресс-службе ОБСЕ: эксперты могут поехать в Крым, чтобы оценить ситуацию с нарушением прав человека в регионе.

Вскоре после этого пресс-секретарь ОБСЕ Томас Райнер заявил, что Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ не планирует визита в Крым.

Он подчеркнул, что журналисты вырвали фразу о возможном вояже из контекста.

На самом деле, по словам Райнера, ОБСЕ «всегда готова организовать визит-оценку, но только при условии приглашения от украинских властей», передает НСН.

В том же месяце Парламентская ассамблея ОБСЕ приняла предложенные делегацией Молдавии поправки в резолюцию, которые призывают Россию вывести миротворческие войска из Приднестровья. Об этом сообщали в пресс-службе парламента Молдавии.

«Поправки, внесенные в резолюции сессии ПА ОБСЕ о выводе российских войск из Приднестровского региона и о трансформации миротворческой миссии на Днестре в международную гражданскую миссию наблюдателей под эгидой международных организаций, были приняты по предложению делегации Молдовы», — гласило сообщение.

Поправки поддержали также делегации Украины, Румынии, США, Великобритании, Грузии и Литвы.

Вместе с тем, тогда же сообщалось, что депутат Верховной рады и член фракции «Оппозиционный блок» Нестор Шуфрич посетил саммит Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Берлине, после чего депутат пришел к выводу, что «там украинский вопрос уже всех раздражает», а Украина «перестала быть субъектом переговоров».

По словам Шуфрича, европейские политики не понимают, почему Киев отказывается выполнять минские соглашения, а «украинский парламент не хочет реализовать то, что может сделать только он, — принять законы».

Крым вышел из состава Украины после государственного переворота в Киеве, ставшего «точкой кипения» для массовых протестов и столкновений с полицией и отрядами «Беркута».

Сторонники евроинтеграции Украины вышли на майдан еще осенью 2013 года, организовав палаточный лагерь и установив баррикады в центре столицы. 22 февраля 2014 года президент Украины Виктор Янукович был постфактум отстранен от власти и был вынужден бежать из Киева.

Крым и Севастополь вошли в состав РФ на правах субъектов федерации после референдума 16 марта 2014 года, когда в результате волеизъявления более 80% избирателей в поддержку присоединения к России высказались более 95%.

Киев итоги плебисцита признавать отказался и продолжает считать Крым своей, но «временно оккупированной» территорией. Москва настаивает, что референдум был проведен в полном соответствии международному праву.

В марте 2018 года Евросоюз и ОБСЕ отказались отправлять свои делегации в Крым для наблюдения за ходом президентских выборов в России. В этой связи глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что наблюдатели из Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ отказались приехать в Крым для наблюдения на выборы, так как знают, что им придется признать итоги голосования.

«Они не хотят подтвердить легитимность, так как понимают, что у нас все будет сделано по закону, и тогда, если они будут присутствовать, им придется все признать», — заявил Аксенов.

По словам Аксенова, наблюдатели «будут говорить, что нас не было в Крыму, и всякие басни, которые будут появляться в интернете от провокаторов, брать за основу и рассказывать о том, как были нарушены права человека в избирательной кампании».

«Им просто нужен повод вот и все», — сказал Аксенов, добавив, что Крым открыт для иностранных наблюдателей.