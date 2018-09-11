«Сделаю из вас отбивную»: глава Росгвардии вызвал Навального на дуэль

Директор Росгвардии Виктор Золотов опубликовал видеообращение к Алексею Навальному и Фонду борьбы с коррупцией, в котором вызвал главу ФБК на поединок и пообещал сделать из него «отбивную». Ролик был размещен на канале Росгвардии в Youtube.

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Так Золотов ответил на недавнее расследование ФБК, в котором Навальный рассказал о коррупции в Росгвардии. В своем видеообращении руководитель ведомства сказал, что «коррупционные недостатки» действительно существуют, но их выявляют и с ними борются. Он обратил внимание на утверждение ФБК о закупочных ценах на сок для личного состава — в расследовании фонда отмечалось, что после смены поставщика цена выросла с 40 до 87 рублей.

«Та ценовая составляющая, о которой вы говорили, допустим, 40 рублей за сок, говорит только лишь о том, что это были недобросовестные поставщики и коррупционеры, которые вошли с ними в сговор, потому что за 40 рублей сока быть не может, там может быть лишь вода или суррогат», — отметил Золотов.

Глава Росгвардии добавил, что Навальный позволил себе высказать «оскорбительные, клеветнические измышления» в его адрес.

«Уже несколько лет вы машете моей декларацией, как тряпкой. Там ничего нового абсолютно нет, и она была заполнена мною до того, как я пришел на службу в Росгвардию, там это видно, не лукавьте. Я действительно не бедный человек», — сказал военный.

Отметим, что в августе 2015 года были опубликованы сведения о доходах нынешнего директора Росгвардии за 2014 год — они составили свыше 6 млн рублей. В своем видеообращении к Навальному Золотов кратко описал свою карьеру, упомянув, что до прихода на нынешний пост он занимался бизнесом.

Известно, что в августе 1991 года именно Золотов охранял Бориса Ельцина во время его выступления с брони танка, а позже он был нанят телохранителем мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака.

В видеообращении к Навальному директор Росгвардии выразил мнение, что Навальный «поливает грязью все вокруг для того, чтобы дестабилизировать политическую и экономическую ситуацию внутри страны».

По мнению Золотова, глава ФБК продолжает делать это потому, что «никто никогда как следует не давал ему по заднице». Военный сразу уточнил, что на этот раз Навальный обратился «как раз по адресу».

«Я вызываю вас на поединок — на ринг, на татами, куда угодно, где обещаю за несколько минут сделать из вас хорошую, сочную отбивную», — сказал Золотов, предупредив, что если Навальный попытается избежать поединка, с ним «точно никто не захочет разговаривать».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ставшее вирусным видеообращение главы Росгвардии к Навальному, отметив, что в некоторых случаях «с бессовестной клеветой можно бороться любыми способами». »<...> Бывает действительно бессовестная клевета, которая является ни чем иным как нарушением действующего законодательства, конечно, лучше такую клевету пресекать на корню. В этом плане я соглашусь, остальное оставлю без комментариев», — заявил Песков, уточнив, что Золотов не согласовывал с Кремлем вызов Навального на поединок.

В конце августа возглавляемый Алексеем Навальным Фонд борьбы с коррупцией опубликовал расследование в отношении Росгвардии. Его авторы утверждали, что с 2017 по 2018 год цены на одни и те же продукты питания, закупаемые для Росгвардии, выросли в несколько раз.

31 августа на официальном сайте Росгвардии было опубликовано заявление, указывающее на ошибки, допущенные сотрудниками ФБК при проведении расследования, которое в ведомстве назвали «заведомо сфальсифицированным и провокационным».

В комментарии Росгвардии касательно выводов ФБК отмечалось, что авторы публикаций не учли сезонного фактора, сравнивая цены на овощи в декабре 2017 года и в июне 2018 года. «Цены на эту продукцию в межсезонье, в частности в июне, достигают их максимальной стоимости», — говорилось в заявлении ведомства. Более того, сотрудники ФБК не учли размер упаковки сока и тот факт, что продукт, закупаемый для личного состава, должен быть изготовлен в соответствии с ГОСТом — авторы расследования приводили в пример цену не на сок, а на «сокосодержащий продукт», отметили в Росгвардии.

Сам Навальный в настоящий момент не может ответить на обращение Золотова — 27 августа его задержали за повторное нарушение правил проведения массовой акции. Оппозиционер пробудет в спецприемнике до 27 сентября. В то же время юрист ФБК Любовь Соболь написала, что «за все факты в расследовании ФБК готовы отвечать».

Стоит отметить, что это уже не первый случай, когда фигуранты расследований ФБК вступают в противостояние с Алексеем Навальным. Подобная ситуация произошла с миллиардером Алишером Усмановым — правда, предприниматель, в отличие от Золотова, просто обменялся с главой ФБК серией видеопосланий.

Кроме того, Усманов подал на Навального и Фонд борьбы с коррупцией судебный иск, обвиняя главу ФБК в клевете и нанесении репутационного ущерба. Предприниматель выиграл дело, после чего по решению суда с сайта ФБК было удалено расследование «Он вам не Димон» о премьер-министре РФ Дмитрие Медведеве.