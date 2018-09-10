Подвело образование: польский МИД уволил выпускников МГИМО

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович сообщил, что к 10 сентября из польского дипломатического ведомства были уволены «практически все» сотрудники, окончившие МГИМО.

«Мы можем сказать, что руководство ведомства было заменено почти на 100%. На руководящих должностях в настоящее время нет людей, будь то в стране или в загранпредставительствах, которые были бы в списках сотрудников коммунистических спецслужб или были выпускниками московского МГИМО», — заявил Чапутович.

Kacper Pempel/Reuters Яцек Чапутович

На этом кадровые перестановки в польских дипломатических структурах не закончатся — по словам Чапутовича, в ближайшее время также будут заменены 86 из 101 послов Польши. Кроме того, уже были заменены почти все из 111 директоров и заместителей директоров различных департаментов дипведомства.

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В России новость об увольнениях выпускников МГИМО восприняли с возмущением. Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал решение польского МИД «глупостью», отметив, что ведомство попросту лишится ценных профессионалов.

«Польские политики соревнуются между собой, как побольнее «укусить» Россию», — заявил российский сенатор.

Доцент социально-гуманитарного факультета НИУ ВШЭ Дмитрий Офицеров-Бельский в разговоре с «Газетой.Ru» отметил, что ситуация с увольнениями выпускников МГИМО несправедлива по отношению к «людям, которые сделали для Польши очень много».

Эксперт добавил, что нынешний дипломатический курс в Польше сформировался, по большому счету, во времена Радослава Сикорского, который занимал пост главы МИДа с 2007 по 2014 год. «Те кадры могли быть выпускниками советских вузов и таких было очень много, но Сикорский никаких сомнений в их профпригодности или лояльности не испытывал», — отмечает Офицеров-Бельский.

Он также выразил мнение, что в последние годы польская дипломатия «становится слабее» — во внешнеполитическое ведомство приходят все менее квалифицированные кадры. «Министры иностранных дел [последних лет] не были такими квалифицированными, каким был Радослав Сикорский. Они не были независимы и на них очень большое влияние оказывала партия Ярослава Качиньского, который вопреки национальным интересам Польши мог заставлять дипломатов выполнять не совсем разумные предложения. Это главная причина падения качества дипломатической службы в последние годы», — считает эксперт.

Офицеров-Бельский напомнил, что в ситуации с увольнениями в МИД нет ничего нового. Например, из министерства обороны Польши два года назад были уволены все выпускники советских военных академий.

О планах польского дипведомства уволить выпускников МГИМО стало известно еще в середине января текущего года. Об этом сообщал RMF FM после масштабных перестановок в правительстве страны. Тогда в отставку были отправлены 8 министров, включая главу МИД Витольда Ващиковского — вместо него дипведомство возглавил Яцек Чапутович. По данным RMF FM, одной из причин отставки Ващиковского было как раз его нежелание провести кадровые перестановки в министерстве.

Грядущие увольнения в МИД анонсировал в январе сам Чапутович. Он же сообщил, что в ведомстве также приняли решение о снижении проходного балла при выполнении теста для приема на работу. Многие СМИ трактовали этот шаг как готовность руководства МИД заменить уволенных сотрудников даже ценой снижения их квалификации.

В пресс-службе подтвердили информацию о снижении входного балла за испытание для потенциальных сотрудников, сразу уточнив, что это произошло из-за усложнения самого задания. «Требования были снижены, поскольку тест оказался сложнее, чем в прошлом году. После письменных этапов [тестирования] выяснилось, что до следующих трех этапов не будет допущен 31 кандидат. Возникла необходимость выяснить причины устранения стольких кандидатов», — пояснили представители польского дипведомства.

При этом кадровые изменения, включая увольнения выпускников МГИМО, в министерстве иностранных дел Польши объяснили «потребностями дипломатической службы».

В январе председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина охарактеризовала намерение польских властей уволить выпускников российского вуза как дискриминацию и нарушение прав человека. Она также пообещала обратиться с жалобой в Совет Европы.

«Это противоречит всем демократическим нормам. Мы обратимся к уполномоченному по правам человека в Совете Европы, а также комиссию по правам человека Совета Европы. Считаю, что и главы МИД всех европейских государств должны дать публичную оценку данным действиям, откровенно выразить возмущение», — призывала она.