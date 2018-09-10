Красный угол: Лондон разыскивает подозреваемых в отравлении Скрипалей

В Британии заявили о намерении добиться распространения «красных уведомлений» Интерпола для задержания россиян, которых Лондон подозревает в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери в городе Солсбери, сообщил представитель Скотлент-Ярда РИА «Новости».

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Ранее Королевская прокурорская служба предъявила обвинения двум гражданам России. Подозреваемыми в отравлении названы «офицеры ГРУ Александр Петров и Руслан Боширов».

Также в Великобритании заявили, что выпустили европейские ордеры на арест этих двух граждан и подчеркнули, что намерены добиться распространения «красных уведомлений» Интерпола для задержания россиян. «Красные уведомления» дают право ареста человека, находящегося в розыске, с последующим запросом на экстрадицию в страну, инициировавшую розыск.

Министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид выразил опасения, что Петров и Боширов, возможно, никогда не будут подвергнуты судебному расследованию британской стороны, так как «реальность такова, что мы, вероятно, никогда не увидим их в Великобритании», пишет британская газета The Times.

В свою очередь, в Москве отрицают причастность к инциденту. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что у Кремля нет данных о тех людях, которых британская сторона подозревает.

Песков добавил, что в случае появления соответствующих данных, они будут переданы в следственные органы. Кроме того, пресс-секретарь президента заметил, что расследованию дела Скрипалей могло бы помочь российско-британское взаимодействие.

«Но вы знаете, что британская сторона, к нашему сожалению, такое сотрудничество напрочь отвергает», — сказал Песков.

Также в России по-прежнему требуют предъявить доказательства причастности к инциденту. Член комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов, комментируя итоги расследования, заявил, что Россия не будет выдавать своих граждан Лондону, не получив весомых доказательств их вины.

«Пока мы слышали только highly likely (англ. — «весьма вероятно». --«Газета.Ru») и странные истории о том, что у людей там пена шла изо рта, а потом о странных заключениях их лаборатории. И Россия никаких официальных доказательств не видела, а обвинительное заключение не является доказательством. Второе, Россия по Конституции своих граждан никому не выдает. И третье, до сих пор вся эта история использовалась Лондоном для своих пиар-целей», — цитирует Климова НСН.

Сенатор также отметил, что россиянам становится небезопасно находиться в Великобритании. В других странах Европы, по его словам, нет такого количества происшествий с гражданами РФ, как в Британии.

В британских СМИ, в свою очередь, не рассчитывают на другую реакцию от Москвы. «Россия, скорее всего, резко откажет выполнять любой запрос Великобритании об экстрадиции двух россиян, которых полиция считает связанными с атакой посредством нервно-паралитического вещества в Солсбери», — отмечается в сообщении The Times.

По версии британского следствия, подозреваемые в отравлении вернулись в Россию. Полиция вышла на Петрова и Боширова после «тщательного анализа» прибывших и вскоре улетевших из британских аэропортов пассажиров.

Сразу после инцидента в Солсбери британские власти заявили, что к инциденту причастно российское государство. Эта версия основывалась на том, что «Новичок» разрабатывался в СССР.

Москва категорически отвергает все обвинения, указывая на то, что до сих пор не установлен источник происхождения вещества. Несмотря на то что российская сторона также неоднократно требовала предоставить доступ к расследованию и пострадавшим гражданам, британские власти проигнорировали все запросы.

На данный момент следствие придерживается версии, что источником четырех отравлений в графстве Уилтшир было нервно-паралитическое вещество из одной партии.

30 июня полицейские обнаружили 44-летнюю Дон Стерджесс и 45-летнего Чарли Роули без сознания. Британское следствие заявило, что они также якобы отравились «Новичком», находившимся во флаконе из-под духов, который кто-то оставил в местном парке — Садах королевы Елизаветы.

Емкость была найдена в доме Роули на Магглтон-Роуд в Эймсбери. По словам брата пострадавшего, Чарли Роули подобрал емкость, после чего он и его подруга оказались в больнице.

Роули пришел в себя вечером 10 июля и был выписан из больницы 20 июля. Стерджесс скончалась 9 июля.