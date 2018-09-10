Подальше от мигрантов: националисты укрепились в Швеции

Лидер правоцентристского альянса Швеции Ульф Кристерссон призвал нынешнее правительство уйти в отставку по итогам выборов.

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«Это правительство исчерпало себя. Теперь оно должно уйти в отставку», — сказал Кристерссон, лидер «Умеренной партии» в составе право-центристского альянса и всего блока.

В воскресенье, 9 сентября, в Швеции прошли парламентские выборы, по итогам которых правящий левоцентристский блок набрал 40,6% голосов, а правоцентристская оппозиция — 40,1%.

В правоцентристский альянс входят четыре партии — либерально-консервативная Умеренная коалиционная партия (Модератерна), Партия центра, партия Либералов и христианские демократы.

В то же время оппозиционная ультраправая партия «Шведские демократы», которая не входит ни в один блок, смогла набрать 17,8% голосов, что почти на 5% больше, чем на предыдущих выборах. Она уже заявила о готовности сформировать коалиционное правительство.

В однопалатном шведском парламенте 349 депутатов, избираемых на четыре года. По итогам последних выборов 2014 года в Швеции было сформировано правительство меньшинства с участием социал-демократов и зеленых.

Сейчас же Швецию ждет создание нового коалиционного правительства, которое должно быть сформировано в течение двух недель.

В случае если переговоры о формировании кабинета будут вести представители левого и правого блока, они обещают быть сложными. В состав обоих входят силы, критически настроенные по отношению друг к другу.

Готовность вести переговоры с правоцентристами уже выразили националисты из партии «Шведские демократы», и хотя представители блока официально отвергали такую возможность, она существует.

Если подобное произойдет, то Швеция станет второй после Австрии европейской страной, где правительство будет сформировано с участием националистов.

В этой стране по итогам выборов в 2017 году сформирована правая коалиция — Народная партия канцлера Себастьяна Курца вместе с Партией Свободы Хайнц-Кристиана Штрахе.

Лидер партии «Шведские демократы» Йимми Акессон заявил, что теперь у его политической силы «появится влияние» на шведскую политику.

Относительный успех националистов на этих выборах говорит о недовольстве жителей страны ситуацией с мигрантами, сложившейся в Швеции. Здесь достаточно либеральное законодательство, и высокий социальный уровень жизни, что привлекает мигрантов. В 2015 году страна с населением более 10 млн человек приняла 160 тыс. мигрантов.

Шведские СМИ отмечают, что проценты, набранные правыми националистами, — это тревожный знак, с которым придется считаться. Британская The Guardian пишет, что успехи «Шведских демократов» нарушают «стабильный европейский порядок». Как отмечает издание,

«процветающая либеральная толерантная Швеция входит в незнакомые воды перед лицом популистского сопротивления, которое становится реальной политической силой».

Оно напоминает, что партия была основана группой «неофашистских экстремистов».

Однако «Шведские демократы», созданные в 1988 году, с тех пор открестились от профашистских элементов и стараются завоевывать сторонников не только среди коренных шведов, но и среди потомков иммигрантов, также недовольных массовой волной миграции, захлестнувшей Швецию. Партия представлена в парламенте ЕС, где вместе с правящей в Польше партией «Право и справедливость», а также британскими консерваторами входит в альянс «Европейских консерваторов и реформистов».

Лидер партии Акессон начинал свою политическую карьеру в Умеренной партии и параллельно с этим занимался веб-дизайном. Вместе с другими лидерами партии он приложил руку к изгнанию из нее наиболее одиозных людей. Политик, как и многие евроскептики, настроен резко негативно в отношении ЕС, а в интервью Bloomberg даже говорил, что союз вряд ли будет существовать через 10 лет.

В то же время, в отличие от многих европейских популистов, «Шведские демократы» не стремятся к сближению с Россией.

Сам Акессон в интервью напомнил о многолетних напряженных отношениях, которые существовали между Москвой и Стокгольмом: «Тот факт, что в последние 20 лет мы не считали Россию военной угрозой, — это исключение из исторических правил».

Политик также сдержанно относится и президенту США Дональду Трампу, который стал для многих европейских националистов своеобразной иконой. Однако лидер партии отметил, что, хотя Трамп — «интересная личность», он не думает о встрече с ним в ближайшее время. Издание напоминает, что Трамп не популярен в Швеции, и Акессон учитывает этот факт.

Мало интересен Акессону и идеолог американского национализма, бывший советник Трампа Стивен Бэннон, который признавался, что изучал опыт «Шведских демократов».

В марте Бэннон побывал в Европе, где встречается с лидерами европейских националистов. Здесь политик провел более десяти дней, и, как отметил журнал Time, его встречали как «рок-звезду». Он успел пообщаться с лидерами немецкой националистической партии «Альтернатива для Германии», встретиться с правыми националистами Швейцарии, а также выступить с речью на съезде французской праворадикальной партии «Национальный фронт». Бэннон не скрывал, что задача его турне — помочь объединению европейских правых националистов перед выборами в парламент ЕС в 2019 году.