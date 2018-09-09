«Без этого не о чем говорить»: подаст ли Украина воду в Крым

Поставки воды в Крым с Украины могут быть возобновлены после того, как Россия «признает факт захвата полуострова». С таким заявлением выступил в эфире телеканала «Эспресо ТВ» заместитель министра Украины по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак.

Он подчеркнул, что власти РФ также не обращались к Киеву официально с просьбой восстановить водоснабжение полуострова.

«Сначала надо обратиться к Украине и признать факт оккупации Крыма. Без этого вообще не о чем говорить», — заявил замминистра, отметив, что России в любом случае придется платить за украинскую воду.

Реклама

Депутат Верховного совета Крыма Алексей Черняк в ответ на заявление Грымчака заявил, что вопрос о территориальной принадлежности Крыма после референдума 2014 года закрыт раз и навсегда.

«Если он [Юрий Грымчак] настолько тупой, что этого не понимает, это его проблема с головой. Во-вторых, мы без украинской воды четыре года и как-то выживаем. И сезон проводим, а засухи, которые происходят, в Крыму постоянны», — заявил парламентарий, отметив, что природные катаклизмы случаются во всем мире. Черняк добавил, что никаких проблем с питьевой водой в Крыму нет.

Кроме того, депутат Верховного совета Крыма посетовал на скудную фантазию украинских политиков — они-де не могут придумать ничего нового вот уже четыре года, сообщает ФАН.

«Поэтому заявление Грымчака — пустые слова пустослова, который перед выборами пытается обратить на себя внимание. Причем это уже устаревшая тема. Поэтому я бы ему сказал, куда идти. Пеший туристический маршрут, дорогу он знает. Я думаю, его туда уже не раз отправляли»,

— заявил член крымского парламента.

Вопрос обеспечения Крыма пресной водой является весьма щекотливым. После воссоединения полуострова с Россией в 2014 году Киев перекрыл подачу воды через Северо-Крымский канал в Херсонской области. Канал обеспечивал до 90% потребности Крыма в питьевой воде.

В начале лета 2018 года депутат Верховной рады Мустафа Джемилев, один из лидеров запрещенного в РФ экстремистского «Меджлиса крымско-татарского народа», заявил о «серьезных проблемах с водой, засухе» в Крыму. После перекрытия канала с водой из Днепра, отметил парламентарий, российские власти решили выкопать несколько десятков глубоких колодцев, чтобы поливать огороды и поля артезианской водой, но эти колодцы якобы привели к «опущению грунтовых вод и засолению в почве».

В апреле 2017 года поставки днепровской воды сократились примерно в три раза. Россия предложила Украине подписать договор об авансовой оплате воды, однако, как заявил министр сельского хозяйства России Николай Федоров, «Киев отвечает, что надо изучить документы, договор переписать».

При этом российские власти отметили, что перекрытие Северо-Крымского водоканала — скорее политический шаг, нежели экономический. Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара заявил, что «постройка Украиной дамбы — это еще один шаг агрессивной риторики, которую Киев ведет против Крыма. Уже, как говорится, чем могли навредить, навредили». По его словам, теперь

республика уже не зависит от днепровской воды, а раньше она обеспечивала технической водой только северо-восток полуострова, но с 2014 года Крым стал «водонезависим».

Глава комитета по государственному строительству Государственного совета Крыма Ефим Фикс также заявил, что хотя республика уже три года не получает украинскую воду, в ней «все тихо и спокойно», воды хватает, а водохранилища заполнены.

Тем не менее, российские власти не сидят, сложа руки — в начале августа премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Министерству природы сформировать рабочую группу, которая займется водообеспечением Крыма. В поручении, опубликованном на сайте кабмина, говорится, что Минприроды должно сформировать рабочую группу, участниками которой станут специалисты Минобороны, госкорпорации «Росатом», Российской академии наук и правительства Крыма.

Специалисты должны составить программу по ликвидации дефицита воды в республике. Их предложения должны быть представлены в правительстве до 10 сентября, сообщает НСН.