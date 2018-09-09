«Надеюсь, что все коллеги в регионах успешно проведут эту кампанию. Я хочу воспользоваться своим правом и пригласить наших граждан — приходите на выборы»,- сказала глава ЦИК на заседании комиссии в воскресенье. По словам Памфиловой, если гражданам не все равно, кто придёт в законодательное собрание, на пост руководителя, что будет дальше в регионе, то надо приходить на участки.

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«Приходите, смотрите, выбор есть, голосуйте, а потом после выборов спрашивайте с тех, кого вы выбираете. Тогда в полной мере любой гражданин может сказать — и я несу ответственность за то, что происходит в моем посёлке, но я имею право требовать, потому что я свою волю выразил. А те, кому лень — пеняйте на себя»,- цитирует РИА «Новости» главу ЦИК.

Избирательные комиссии в ходе проведения выборов в воскресенье будут оперативно и открыто реагировать на сообщения о возможных нарушениях, а виновные будут наказаны, предупредила Памфилова.

«Если кое-кто кое-где попытается что-то перемудрить, я полагаю и надеюсь, что члены комиссии от разных партий… и наблюдатели, и СМИ вовремя и быстро среагируют. И мы оперативно примем все меры, и в течение дня, пока к нам будут поступать те или иные сообщения о возможных нарушениях, мы тут же будем реагировать — точно так же открыто, прозрачно, быстро, ничего не пряча», — сказала она.

В частности, глава ЦИК рассказала, что замглавы одной из участковых избирательных комиссий задержан в Улан-Удэ после доставки бюллетеней для голосования. «Членами участковой избирательной комиссии номер 725, расположенной в городе в столице Бурятии, осуществлен выезд в изолятор временного содержания Улан-Удэ с семью бюллетенями для голосования», — сказала Памфилова. По ее словам, проверка показала, что все бюллетени были заполнены в пользу «Единой России». Заместителя председателя УИК, где произошел инцидент, задержали. Следственное управление продолжает проверку. Глава ЦИК напомнила, что подобные факты – «это сговор, уголовная статья ждет».

Единый день голосования был омрачен и фактом распространения фейковых новостей.

В частности, фальсифицированное видео о вбросе на одном из столичных избирательных участках поступило в Общественный штаб по наблюдению за выборами мэра Москвы.

«Спасибо Кириллу, который прислал видео вброса на участке 2342. Мы внимательно проверяем все сигналы. Здесь видно, как председатель встает и вбрасывет в урну пакет. Мы вывели на экран этот участок и там видно, что это не участок 2342, другое расположение столов, другая организация пространства. Кто-то намерено скопировал участок и поставил московский титр», - сообщил на брифинге в воскресенье глава Общественного штаба по наблюдению за выборами мэра Москвы Алексей Венедиктов.

По его мнению, данное видео - это намеренная фальсификация.

«Мы столкнулись с намеренной фальсификацией. Нужно быть сумасшедшим, чтоб так встать и под камерами вбросить», - посетовал глава штаба. Он добавил, что кандидаты в мэры Москвы не направили своих наблюдателей на три столичных избирательных участка. «На трех участках полное отсутствие наблюдателей от кандидатов и партий. Есть наши наблюдатели от Общественной палаты, по одному наблюдателю на участок », - сообщил Венедиктов.

В свою очередь, Памфилова призвала членов избиркомов оперативно разоблачать попытки распространения фейковых сообщений о нарушениях в ходе голосования. Наблюдателей же она попросила ответственно относиться к распространению информации о нарушениях на выборах в единый день голосования.

«Прежде чем вбрасывать в информационное пространство - при всем уважении к «Голосу» - подобную информацию, все-таки надо ответственнее к этому относиться и тоже нести ответственность»,- сказала она в воскресенье, комментируя сообщение о том, что на избирательном участке №737 в Новокузнецке якобы был вброс бюллетеней.

Что с явкой

В Хабаровском крае, где также избирали главу региона, по данным на 18:00 (11:00 мск) явка составила 31,85%, что на 2,15 процентных пункта превысило явку на выборах 2013 года, передает ТАСС. Лидером по явке стал Комсомольский район, там голоса за кандидатов отдали 62,08% избирателей. На выборах мэра Хабаровска на 18:24 (11:24 мск) явка составила 27,34%.

А вот избирательные комиссии многих регионов Сибири, фиксируя промежуточную явку, констатируют, что она ниже той, что была на прошлых выборах аналогичного уровня. Как сообщили в избирательной комиссии Кемеровской области, где выбирают губернатора и Совет депутатов региона, на 15:00 местного времени (11:00 мск) явка избирателей составила 47,30% при 65,76% на прошлых губернаторских выборах.

«Видно, что электоральная активность снизилась, причем в основном в крупных городах.

С другой стороны, как всегда, высокую явку демонстрируют сельские территории. Итоговая явка в 2015 году составила 92% - конечно, сейчас такое представить сложно. Но выборы в любом случае пройдут в соответствии с социологическими ожиданиями - 60-70% избирателей посетят участки», - рассказал профессор Кемеровского госуниверситета, политолог Александр Коновалов.

Явка в Новосибирской области, где проходят выборы губернатора, традиционно ниже, чем в Кемеровской. По данным облизбиркома, на 15:00 (11:00 мск) явка составила 18,77%. На выборах 2014 года к этому времени проголосовали 20,6%.

«Я могу сказать, что это очень хорошая явка. Сейчас есть элементы определенных сложностей, в том числе вещи, связанные с погодными условиями, это очень сильно влияет (в Новосибирской области пасмурная погода, местами дожди - «Газета.Ru»). Разрыв - в пределах статистической ошибки. Речь идет о том, чтобы пришли люди сознательные, та часть, которая политически активная», - сказал завкафедрой управления и права Сибирского госуниверситета геосистем и технологий Алексея Осипова.