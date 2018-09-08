Предатели в Белом доме: выдержит ли Трамп

Американские СМИ и политический истеблишмент гадают, кто из высокопоставленных членов администрации в Вашингтоне был автором анонимного письма, опубликованного изданием The New York Times. В письме содержится не только критика в адрес Трампа, но и фактически прямой политический вызов президенту США:

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«Трудность положения, которую он [президент США Дональд Трамп] не до конца осознает, в том, что многие высокопоставленные лица в его собственной администрации старательно работают изнутри, чтобы расстроить пункты его повестки и его худшие порывы. Я-то знаю. Я — один из них», — говорится в статье американского чиновника в The New York Times от 5 сентября.

Автор письма, опубликованного на условиях анонимности, пишет, что президент США — «аморальная личность» и человек, которого не сдерживают никакие принципы.

Как пишет чиновник, во время встреч, которые проводит Трамп, он часто срывается на «пустопорожнее бахвальство», а результаты этих встреч часто сырые и неподготовленные, на них принимаются «опрометчивые решения, от которых затем приходиться отказываться». Автор письма также приводит слова своего коллеги, который сетует на то, что ему непонятно, когда президенту придет в голову поменять свое мнение.

Сам Трамп резко отреагировал на содержание письма, призвав издание назвать имя анонима. В то же время к журналистам обратились еще двое высокопоставленных сотрудников администрации. Они рассказали, что автор письма «снял у них с языка» многие прозвучавшие обвинения.

Страх и отвращение в Белом Доме

Письмо произвело эффект не только в Вашингтоне, но и в других мировых столицах. Правда, не все считают, что заявления анонима из администрации Трампа были корректны. «Если он хочет критиковать администрацию Белого Дома, то пусть увольняется и критикует», — такое мнение об авторе письма выразил один из собеседников «Газеты.Ru» в кругу иностранных дипломатов.

Высказывания анонима о саботаже политики и решений президента США легли на благодатную почву. На днях The Washington Post опубликовала отрывки из книги под названием «Страх. Трамп в Белом Доме».

Ее автор, ветеран американской журналистики Боб Вудворд, приводит в ней высказывания многочисленных сотрудников администрации Трампа. Они критикуют президента в предельно жестких выражениях и даже признаются, что уносят с его стола документы, подписание которых, по их словам, может повредить США.

Комментируя письмо в программе «Большая Игра» на Первом Канале, американский политолог Дмитрий Саймс заявил, что оно демонстрирует, что в администрации существует «широкий заговор» против Трампа.

Ранее в беседе с «Газетой.Ru» американский политолог Самюэль Чорап охарактеризовал команду президента США как «команду соперников». Это выражение восходит ко временам американского президента Авраама Линкольна, в правительстве которого работали его противники по борьбе за партийную номинацию.

Этой традиции следовали многие президенты на заре становления США: их соперники, хотя и принадлежавшие к одной партии, занимали ключевые посты в правительстве. Уже в современной истории США должность госсекретаря при правлении президента США Барака Обамы заняла его соперница Хиллари Клинтон.

Бывало и так, что в кабинетах президентов работали идеологические антиподы, которые вели между собой жесткую борьбу за влияние на президента. Так происходило при правлении президента США Джорджа Буша-старшего, когда в роли противоположных полюсов выступали глава объединенного комитета начальников штабов Колин Пауэлл и тогдашний министр обороны США Ричард Чейни. Оба имели диаметральные взгляды на роль США в Ираке и на Ближнем Востоке. История этого противостояния изложена в книге американского журналиста Майкла Гордона «Война генералов».

Трамп в тени Никсона

Однако при правлении Трампа борьба между различными группами внутри президентской администрации обрела более радикальный характер. Ее стали вести между собой уже не опытные вашингтонские аппаратчики, а люди, для части которых работа в аппарате президента стала первым политическим опытом в их жизни.

Ярким примером стало противостояние между советником Трампа и одним из идеологов «трампизма» Стивом Бэнноном с дочерью и зятем президента США Иванкой Трамп и Джаредом Кушнером, которые стали работать в Белом Доме в качестве советников президента США.

Вступив в противостояние с Бэнноном, дочь и зять президента пытались сделать все, чтобы уволить его с должности. При этом, как пишет автор книги «Огонь и ярость» Майкл Вольф, они были уверены, что победа на Бэнноном вернет «организацию Трампа под семейный контроль».

Иванке Трамп и Джареду Кушнеру в конце концов удалось избавиться от Бэннона, который подал в отставку, проработав в администрации всего лишь несколько месяцев. Однако несмотря на «близость к телу» президента, положение пары в Белом Доме нельзя назвать устойчивым.

В CNN даже считают, что и Кушнер, и Иванка теоретически могут быть авторами письма. Телеканал предположил, что дочь президента могла пойти на это в качестве «мести», так как она считает, что отец не прислушивается к ней.

Телеканал также не исключил, что авторами письма могли быть вице-президент Майкл Пенс, генпрокурор Джефф Сешнс, глава администрации президента США Джек Келли или глава Пентагона Джеймс Мэттис. Оба фигурируют в книге Вудворда как люди, которых Трамп критиковал, переходя на личности.

Вне зависимости от конкретной личности, написавшей письмо, подобное выступление можно считать беспрецедентным, считает хорошо знающий вашингтонский истеблишмент профессор МГИМО Виктор Мизин. «Я не видел подобной кампании даже во времена Никсона», — признает эксперт.

Единственный из президентов США, ушедший в отставку под угрозой импичмента, Ричард Никсон имел натянутые отношения со многими членами своей администрации. Например, с собственным вице-президентом Спиро Агню, который отвергал многие идеи Никсона, в том числе сближение с Китаем и разрядку с СССР.

Кроме того, к Никсону, как и к Трампу, негативно относилась часть сотрудников силовых структур США. Один из них — Марк Фелт, второй человек в ФБР — на условиях анонимности даже сотрудничал с журналистами, которые расследовали дело Уотергейта.

На недавней дискуссии в клубе «Валдай», посвященной российско-американским отношениям, директор Института США и Канады Валерий Гарбузов также провел параллель между Никсоном и Трампом. Как отмечает эксперт, в разгар политического кризиса «Никсон как президент уже ничем не управлял, и всем руководили его помощники».

Один в поле воин

Собеседники «Газеты.Ru» уверены, что сопротивление Трампу внутри его собственной администрации будет продолжено. При этом сам президент вряд ли сможет ему помешать, так как у него нет достаточно сильных союзников внутри Белого Дома.

В первые дни своего президентства он потерял советника по нацбезопасности Майкла Флинна, который был вынужден подать в отставку из-за того, что скрыл свое общение с послом США в России Сергеем Кисляком.

С большой натяжкой к ним можно отнести советника по национальной безопасности Джона Болтона. Хороший знаток вашингтонской политической кухни еще со времен работы в администрации Джорджа Буша, он во многом разделяет идеологические взгляды Трампа.

При этом, как рассказывают люди, знающие Болтона, он вряд ли будет открыто поддерживать президента, не желая нарушать сложившийся баланс сил внутри администрации.

По мнению профессора политологии Колумбийского университета участника клуба «Валдай» Роберта Легвольда, Болтона нельзя назвать в полной мере «доверенным» лицом Трампа: «Он доверяет Помпео, и эти отношения строились еще тогда, когда Помпео работал в сенате», — считает Легвольд. Помимо нынешнего госсекретаря, надежными сторонниками президента являются члены его семьи — дочь Иванка и ее супруг, считает американский профессор.

Несмотря на то что автор письма говорит о существующей оппозиции президенту внутри Белого Дома, пока Трампу вряд ли что-то угрожает, полагает один из бывших сотрудников администрации Рональда Рейгана, напоминая о том, что для процедуры импичмента нужно набрать две трети голосов в сенате. «Пока он может сидеть спокойно», — считает собеседник «Газеты.Ru».

Однако есть еще и 25 поправка, которая позволяет досрочно прекратить полномочия президента в случае, если он будет признан «недееспособным». Автор анонимного письма упоминает об этой поправке, однако отмечает, что никто не хочет участвовать в «конституционном кризисе»: «Мы будем делать все, что мы можем, чтобы администрация работала в нужном направлении до того, пока тем или иным путем это не будет закончено».

Если говорить об окончании первого срока, то Трампу осталось «досидеть» не так долго. Срок его полномочий истекает в 2020 году, однако практически весь последний год его президентства будет идти предвыборная кампания, которая заставит часть истеблишмента сплотиться для победы нынешнего главы государства.

Сам Трамп уже заявил, что пойдет на второй президентский срок, и профессор МГИМО Мизин уверен, что если он «выживет» в таких обстоятельствах, «он будет одним из сильнейших американских политиков последних лет. Когда ты открываешь газеты и каждый день на тебя нападают, чтобы выдержать такое, надо быть сильным».

В свою очередь, программный директор РСМД Иван Тимофеев призывает «не драматизировать» ситуацию в стране, несмотря на наличие «фронды» в администрации. По мнению эксперта, на Трампа работают достигнутые им успехи в американской экономике, а также налоговая реформа, которую провела администрация.

Иван Тимофеев также обращает внимание на тот факт, что, несмотря на недовольство Трампом части разведсообщества и дипломатов, подобных проблем нет у энергетического и финансового министерств, ключевых для американской экономики.

«В любой бюрократии есть люди, которые ругают начальника, но бунтуют единицы, и пока не видно, чтобы большинство пошло за меньшинством», — констатирует эксперт.

Профессор Колумбийского университета Роберт Легвольд также считает, что положение Трампа будет зависеть от экономики, а также от того, сможет ли Республиканская партия удержать власть в конгрессе по итогам промежуточных выборов. Он отмечает, что, хотя в партии есть немало оппонентов Трампа, партии нужна его «избирательная база».