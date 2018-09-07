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Сирийский передел: Путин в Иране. LIVE

Путин, Эрдоган и Роухани обсуждают судьбу сирийского Идлиба

Президент РФ Владимир Путин прибыл в Тегеран для проведения очередного трехстороннего саммита по Сирии. Лидеры России, Турции и Ирана обсудят ситуацию в сирийском Идлибе, а также вопрос об ожидаемых провокациях по инсценировке применения химоружия сирийскими властями. После саммита российский президент также проведет двусторонние встречи с Реджепом Тайипом Эрдоганом и Хасаном Роухани.
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13:05

Владимир Путин прибыл на приветственную церемонию.

12:50

По завершении трехсторонних переговоров Владимир Путин планирует также провести отдельные встречи с Эрдоганом и Роухани. Кроме того, российский президент побеседует с духовным лидером Исламской Республики Иран аятоллой Хаменеи.

12:50

Саммит в Тегеране начнется с выступления Путина, Эрдогана и Роухани перед журналистами, после чего президенты продолжат переговоры в закрытом формате. По итогам встречи будет принято совместное заявление.

12:40

Добрый день, дорогие читатели! Сегодня президент России Владимир Путин прибыл в Иран для проведения очередного трехстороннего саммита по Сирии. Как ранее отмечал помощник президента РФ Юрий Ушаков, одним из главных вопросов на встрече Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и главой Ирана Хасаном Роухани станет ситуация вдоль зоны деэскалации в сирийской провинции Идлиб. Кроме того, политики обсудят проблему возможных провокаций с инсценировками применения химического оружия Дамаском.

«Газета.Ru» будет внимательно следить за ходом переговоров и рассказывать вам о происходящем в режиме онлайн.