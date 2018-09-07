Сирийский передел: Путин в Иране. LIVE

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Владимир Путин прибыл на приветственную церемонию.
По завершении трехсторонних переговоров Владимир Путин планирует также провести отдельные встречи с Эрдоганом и Роухани. Кроме того, российский президент побеседует с духовным лидером Исламской Республики Иран аятоллой Хаменеи.
Саммит в Тегеране начнется с выступления Путина, Эрдогана и Роухани перед журналистами, после чего президенты продолжат переговоры в закрытом формате. По итогам встречи будет принято совместное заявление.
Добрый день, дорогие читатели! Сегодня президент России Владимир Путин прибыл в Иран для проведения очередного трехстороннего саммита по Сирии. Как ранее отмечал помощник президента РФ Юрий Ушаков, одним из главных вопросов на встрече Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и главой Ирана Хасаном Роухани станет ситуация вдоль зоны деэскалации в сирийской провинции Идлиб. Кроме того, политики обсудят проблему возможных провокаций с инсценировками применения химического оружия Дамаском.
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