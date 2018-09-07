Сирийский передел: Путин в Иране. LIVE

Добрый день, дорогие читатели! Сегодня президент России Владимир Путин прибыл в Иран для проведения очередного трехстороннего саммита по Сирии. Как ранее отмечал помощник президента РФ Юрий Ушаков, одним из главных вопросов на встрече Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и главой Ирана Хасаном Роухани станет ситуация вдоль зоны деэскалации в сирийской провинции Идлиб. Кроме того, политики обсудят проблему возможных провокаций с инсценировками применения химического оружия Дамаском.

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