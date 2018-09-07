Мемы об отравителях Скрипалей: Москва ответила Лондону

Публикация британской прокуратурой имен и лиц россиян, подозреваемых в отравлении Скрипалей в городе Солсбери, вызвала волну шуток в России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров также посмеялся над нелепостью британских заявлений.

Глава МИД РФ показал журналистам, какой мем на тему «дела Скрипалей» ему нравится больше всего. На экране своего смартфона Лавров продемонстрировал картинку, где в роли подозреваемых в отравлении выступает дуэт российских комедиантов Гарика «Бульдога» Харламова и Тимура «Каштана» Батрутдинова.

Twitter.com

Другими популярными кандидатами на роль отравителей у россиян стали персонажи американского телесериала «Во все тяжкие» Уолтер Уайт и Джесси Пинкман в желтых костюмах химической безопасности, телеведущие программы «Очумелые ручки» Тимур Кизяков и Андрей Бахметьев, готовящие яд «Новичок» в отеле в Солсбери, и персонажи советской кинокомедии «Афоня» — грузчик Федул и его собеседник.

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Отдельного упоминания заслужили документы «Александра Петрова» и «Руслана Боширова» — ранее британские власти допустили, что названные фамилии подозреваемых могут быть вымышленными. При этом выданные на них заграничные паспорта — настоящие, причем отличаются они друг от друга будто бы только последней цифрой в номере документа.

После появления этой информации российские интернет-пользователи стали активно делиться друг с другом скриншотом из знаменитого боевика про Джейсона Борна, где художники фильма, стараясь изобразить российский загранпаспорт, на кириллице набрали имя альтер-эго Борна Фомы Киняева как «Ашьф Лштшфум».

Обвинения в отравлении Скрипалей в адрес ГРУ вызвали скептическую реакцию и у постоянного представителя России в ООН Василия Небензи. На заседании Совета безопасности ООН 6 сентября он обвинил британские власти в нежелании довести дело Скрипалей до конца и сравнил поиски Боширова и Петрова с анекдотом про ковбоя «неуловимого Джо».

«Неуловимый он не потому, что его не могут поймать, а потому, что он никому не нужен и никто не собирается его искать. У меня складывается стойкое ощущение, что нам представили двух таких «неуловимых Джо», которые якобы действовали по указке из Москвы», — заявил дипломат. Небензя также назвал антироссийскую кампанию, развернутую властями Великобритании, «очередным актом надуманного и притянутого за уши спектакля».

5 сентября британская прокуратура опубликовала фотографии подозреваемых в отравлении Петрова и Боширова. В заявлении ведомства говорится, что у Лондона есть достаточное количество улик для предъявления обвинений. Россияне, которых британские СМИ уже окрестили «агентами ГРУ», объявлены в европейский розыск и будут задержаны при попытке попасть на территорию Евросоюза.

Петров и Боширов пробыли в Великобритании всего три дня, следует из данных полиции об их передвижении. Из Москвы в Лондон они прилетели 2 марта в 15.00 рейсом «Аэрофлота». Этой же авиакомпанией они вылетели обратно 4 марта в 22.30, сообщает ФАН.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что на опубликованных властями Великобритании снимках с подозреваемыми в отравлении Скрипалей есть несколько серьезных нестыковок. Она обратила внимание, что

на скриншотах с камер видеонаблюдения, на которых мужчины по отдельности проходят по коридору аэропорта Гэтвик, стоит одно и то же время — 16:22:43. Захарова сделала вывод, что подпись со временем и датой съемки могла быть наложена на кадры пост-фактум.

«Либо это наложенные сверху фотографий дата и точное время, либо «сотрудники ГРУ» России научились ходить одновременно. Но их образы запечатлены в двух разных фотографиях. Это такой троллинг уровня Бог», — сказала дипломат.

Вскоре выяснилось, что человек, похожий по описанию на разыскиваемого Лондоном «сотрудника ГРУ» Александра Петрова, существует и работает в научно-производственном объединении в Томске. В британской столице он никогда не бывал. Об этом заявил сам Петров, посетовав на то, что даже «до Алтая не может доехать».