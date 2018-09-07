Против США, за Россию: Меркель бьют слева

После выборов в бундестаг прошло чуть меньше года, однако левые силы Германии уже начали активно готовиться к следующему электоральному циклу. Одна из самых ярких левых политиков ФРГ, сопредседатель фракции Левой партии в бундестаге Сара Вагенкнехт запустила новое политическое движение «Вставайте!» («Aufstehen!»).

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Этот проект, по словам самой Вагенкнехт, должен усилить политическое влияние левых и объединить все социально ориентированные силы Германии, чтобы уже на следующих выборах сформировать социальное правительство, которого в ФРГ не было уже больше 10 лет.

«Наша цель — это, конечно, иные политические расклады и новое правительство с социальной повесткой дня. Когда давление станет достаточно сильным, политические партии в своих собственных интересах начнут открывать свои списки для наших идей и соратников», — сказала она в интервью для журнала Der Spiegel.

Согласно идее создателей движения, «Вставайте!» объединит под своими знаменами представителей Левой партии, социал-демократов, «зеленых» и беспартийных политиков, поддерживающих левые идеи.

Уже сейчас у движения появилось немало сторонников среди крупных немецких политиков. В число сподвижников «Вставайте!» уже вошли бывший министр финансов ФРГ, сопредседатель Левой партии Оскар Лафонтен (который также является мужем Сары Вагенкнехт), бургомистр Фленсбурга из СДПГ (Социал-демократическая партия Германии) Симоне Ланге, бывший лидер партии «Зеленых» Лудгер Фольмер.

Еще несколько депутатов бундестага, в частности член Левой партии Севим Дагделен, член СДПГ Марко Бюлов и представитель «зеленых» Антье Фольмер, поддержали движение в своей совместной заметке для Der Spiegel. «Эта идея хорошая. Время выбрано правильно. Потребность в глубоких переменах просто огромна», — пишут они.

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты согласны, что создание движения — закономерный ответ на вызовы времени. «Это в определенной степени является следствием кризиса «левого» движения в Европе, — рассуждает эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. — И это кризис, который затрагивает и «Левых», и социал-демократов, и «зеленых» в той степени, в которой они являются «левой» партией. Время потребовало определенных изменений. И эти изменения, скорее всего, необходимы».

По словам научного сотрудника Отдела социальных и политических исследований Института Европы РАН Бориса Гусетелова,

формирование движения «Вставайте!» — ничто иное, как попытка начать «ренессанс левых идей в Европе».

При этом традиционные европейские левые силы переживают далеко не лучшие времена. Самое большое поражение им было нанесено именно в Германии — постепенный закат Социал-демократической партии Германии сильно повлиял на позиции левых в Европарламенте.

На протяжении всего послевоенного времени СДПГ находилась у власти либо единолично, либо в составе коалиции. На парламентских выборах 2013 года СДПГ набрала только 25,7%, а на выборах 2017 года еще меньше — всего 20,5%.

Старейшая политическая партия Германии, с лидерами которой — например, Карлом Каутским — спорил еще Ленин, сегодня переживает свой закат. Уже второй срок канцлера Ангелы Меркель СДПГ вынуждена работать в большой коалиции с правым блоком ХДС-ХСС — своими идеологическими противниками. Это сотрудничество только ухудшает позиции СДПГ — падение рейтингов партии продолжается до сих пор.

Альтернатива для «Альтернативы»

Согласно результатам последних соцопросов, СДПГ впервые уступила в популярности праворадикальной «Альтернативе для Германии», став третьей по популярности партией страны с 16% поддержки против 17% у «АдГ».

Движение «Вставайте!» было создано в том числе и для того, чтобы снова отбить избирателей у правых популистов.

«Мне надоело отдавать улицы ультраправым», — заявила Вагенкнехт, представляя свою инициативу общественности. Ее слова недвусмысленно отсылают к недавним событиям в саксонском городке Хемниц, где сторонникам «АдГ» удалось организовать массовые акции протеста против мигрантов.

По словам левого политика, после того как она в соцсетях объявила о создании своего движения, ее поддержали более ста тысяч сторонников. «Многие присоединились к ним [ультраправым] не потому, что они ненавидят иностранцев, а потому что они считают, что о них просто забыли», — уверена она.

Впрочем, в словах Вагенкнехт не обошлось без лукавства. Сто тысяч человек — это не ее сторонники, а люди, подписавшиеся на рассылки сайта Aufstehen.de. Среди них много журналистов и просто интересующихся людей, которые не обязательно разделяют взгляды этого движения.

Так или иначе, ярая оппозиционность левых сил правым радикалам играет на руку правительству Меркель, отмечает Владимир Брутер.

«Для Меркель очень важно, чтобы «Вставайте!» и «Альтернатива» сошлись в виртуальном клинче. Чтобы они были непримиримой альтернативой друг для друга.

Тогда, как считают власти, как считает истеблишмент Германии, это ослабит давление основных оппозиционных сил, основных несистемных оппозиционных сил на правящую группу», — рассуждает Брутер. При этом эксперт напоминает, что формально присоединившиеся к движению СДПГ и «Зеленые» — именно системная оппозиция — не зря ведь Меркель начала переговоры о создании коалиции именно с ними.

Стоит отметить, что не все левые политики отнеслись к этой инициативе с энтузиазмом. Руководство «Левой» партии, которая как раз-таки является несистемной оппозицией и по сути представляет собой партию левых радикалов, не принимает инициативу Вагенкнехт. Как отмечает Владимир Брутер, это связано с тем, что создание движения «Вставайте!» — серьезный вызов для «Левых».

«Вполне возможно, что две такие партии в политическом пространстве Германии не уживутся. Если говорить попросту, для них не хватит электората. И это значит, что со временем кто-то из них просто рискует умереть как политическая сила. Либо «Вставайте!» не состоится, либо «Левые» раньше или позже будут ослабевать», — отмечает эксперт.

Борис Гусетелов более оптимистично оценивает перспективы нового движения. По его словам, объединение левых сил — естественный, хотя и сложный процесс. «Вставайте!» вряд ли спровоцирует раскол, считает эксперт.

«Левые и так разделены, но это все надуманное разделение. Конечно, не все будет так гладко, все эти партии не сольются в едином экстазе. «Осколки» недовольных будут отлетать, но за этим процессом объединения — будущее», — говорит Гусетелов. По его словам, говорить о том, удачным был проект или нет, можно будет после следующих выборов, которые пройдут в 2021 году. Если сторонникам «Вставайте!» удастся добиться существенных результатов, будущее движения будет вполне позитивным.

За Россию и против США

Несмотря на то что сторонники «Вставайте!» позиционируют себя как непримиримых противников «АдГ», у них есть общая черта.

Как и правые радикалы, левые силы Германии не скрывают своих симпатий к России, выступают за диалог с Москвой и независимость Берлина от Вашингтона.

«Своими войнами за ресурсы Соединенные Штаты дестабилизировали Ближний Восток и то же самое делают в Иране. А расплачивается за это в первую очередь Европа. Мы не должны подчиняться политике, противоречащей нашим интересам», — заявляет Вагенкнехт.

По ее словам, больше всего США боятся того, что германские технологии и российские ресурсы объединятся. «И правильно делают!», — добавляет она.

Практически теми же самыми словами необходимость сотрудничать с Россией объясняют оппоненты Вагенкнехт из «Альтернативы для Германии». «Ресурсы Евразии и немецкая технология — это открытый вызов американской гегемонии не только в Европе и Азии, но и во всем мире. Поэтому США сделают все, чтобы это предотвратить», — отмечает в разговоре с РИА «Новости» депутат бундестага от «АдГ» Антон Фризен.

«Вставайте!» не просто говорят о симпатиях к России. Внешняя политика, которую движение считает правильной для Берлина, подробно описана в программе партии. Именно там и говорится, что «Германия должна дистанцироваться от действий США, ответственных за ухудшения положения на международной арене».

Также «Вставайте!» требует «прекращения ледникового периода, который царит в отношениях с Россией».

Немецкая газета Tagesspiegel отмечает, что в скором времени новое движение пошлет Москве еще один сигнал о своей готовности к сотрудничеству. В декабре запланирован выход книги под названием «Почему нам нужен мир и дружба с Россией».

Статьи к ней написали близкие к движению политики и общественные деятели из разных немецких партий, объединенные стремлением укреплять отношения с Москвой. В списке авторов — историк Петер Брандт, сын бывшего канцлера ФРГ Вилли Брандта и баварский политик с ХСС Петер Гаувайлер, а также сразу три бывших председателя партии социал-демократов — Оскар Лафонтен, Маттиас Платцек и бывший глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль.