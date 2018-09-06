Дело Скрипалей: обвинение Запада и высылка агентов ГРУ

Великобритания, Канада, США, Франция и ФРГ выпустили совместное коммюнике, в котором заявили о солидарном присоединении к версии британского следствия, согласно которой ответственность за отравление бывшего полковника ГРУ Минобороны Сергея Скрипаля и его дочери Юлии лежит на России.

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«Мы вновь заявляем о нашем возмущении применением химического нервного агента, известного как «Новичок», в Солсбери 4 марта. Мы приветствуем прогресс, достигнутый в расследовании отравления Сергея и Юлии Скрипалей, и приняли к сведению выдвинутые вчера обвинения по данному делу в отношении двоих человек. Мы высоко оцениваем работу британской полиции и всех тех, кто участвует в этом расследовании», — указывается в сообщении.

В тексте также говорится о том, что Организация по запрещению химического оружия доказала связь дела Скрипалей с отравлением «Новичком» случайных прохожих в городе Эймсбери (недалеко от Солсбери) – Чарли Роули и Дон Стерджесс, которая впоследствии умерла. Помимо этого, в комментарии подчеркивается приверженность версии Лондона о том, что отравление совершили двое «сотрудников ГРУ» — Александр Петров и Руслан Боширов.

«Мы полностью уверены в британской версии, что оба подозреваемых являются офицерами российской военной разведки, также известной как ГРУ,

и что эта операция почти наверняка была одобрена на высшем правительственном уровне. Мы уже предприняли совместные действия, чтобы пресечь деятельность ГРУ посредством самой крупной в истории коллективной высылки нелегальных сотрудников [российской] разведки», — сообщила коалиция.

В заключение в послании содержится обещание усиливать свою политику по принятому вектору.

«Последние события еще больше усиливают наше намерение продолжать разрушать враждебную деятельность зарубежных разведывательных сетей на наших территориях, поддерживать запрет на химическое оружие, защищать наших граждан и защищать себя от всех форм злонамеренной деятельности со стороны других государств», — резюмируется коммюнике.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на это указал, что Россия не имеет ничего общего с предполагаемым отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери и что какие-либо обвинения в адрес российского руководства являются недопустимыми, передает НСН.

В свою очередь, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что на опубликованных властями Великобритании снимках с подозреваемыми в отравлении Скрипалей есть серьезная нестыковка.

Представитель МИДа отметила, что на скриншотах с камер видеонаблюдения, на которых мужчины по отдельности проходят по коридору аэропорта Гэтвик, стоит одно и то же время — 16:22:43, получается, что время съемки могло быть наложено отдельно.

Либо же, предположила Захарова, «сотрудники ГРУ» научились «ходить одновременно».

«Но их образы запечатлены в двух разных фотографиях. Это такой троллинг уровня Бог», — сказала дипломат.

Вскоре выяснилось, что россиянин Александр Петров, который подозревается британскими властями в отравлении Скрипалей, оказался томским фармакологом. Он опроверг свою причастность к инциденту в Солсбери, отметив, что не посещал Великобританию, передает ФАН.

«Я ничего не знаю об этом и к истории со Скрипалем не имею никакого отношения. Это полное совпадение: мне не то что в Лондон, я даже до Алтая не могу доехать. Работаю начальником участка в томском филиале НПО «Микроген» (фармацевтическое предприятие)», — пояснил специалист.

В конце августа США ввели новые санкции против России из-за дела Скрипалей. Пакет санкций предусматривает запрет на оказание России любой американской помощи, кроме срочной гуманитарной, поставок еды и сельскохозяйственных продуктов.

Кроме того, Госдепартамент США прекращает выдачу лицензий на экспорт российским государственным компаниям оружия американского производства и продукции двойного назначения, которая может быть использована в военных целях. Исключением стали лишь материалы, необходимые для сотрудничества в космической отрасли и сфере космических орбитальных запусков. Запрет не касается продукции, необходимой для обеспечения безопасности полетов гражданской авиации.