Тереза Мэй: подозреваемые по «делу Скрипаля» работают в ГРУ

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что мужчины, обвиняемые в причастности к отравлению Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери, являются сотрудниками ГРУ. При этом, по ее словам, Лондон придерживается мнения, что имена подозреваемых могут быть ненастоящими.

Реклама

Мэй также сообщила, что решение о спецоперации в Солсбери, скорее всего, «принималось на высшем уровне руководства ГРУ или даже руководства России». Кроме того, она обвинила Москву в дезинформации по делу об отравлении и заявила, что «только у России» были мотивы для того, чтобы совершить подобное преступление.

Одновременно премьер опровергла все предположения о причастности Великобритании к производству «Новичка», указав, что страна не обладает такими возможностями.

Фоторепортаж: Опубликованы фото подозреваемых в отравлении Скрипалей __is_photorep_included11948377: 1

Поскольку доказательства против подозреваемых россиян являются существенными, любая другая линия расследования по данному делу отсутствует, заявила Мэй. По ее словам, Лондон будет добиваться расширения санкций против России «за применение химического оружия».

При этом британский премьер подчеркнула, что Лондон не хочет «бороться» с россиянами, но настаивает на ответственности российских властей за инциденты с отравляющим веществом.

Ранее, 5 сентября, Скотланд-Ярд опубликовал фотографии подозреваемых в причастности к отравлению в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

На снимках изображены двое мужчин средних лет, одетых в темную верхнюю одежду. Согласно подписям к фотографиям, подозреваемых зовут Александр Петров и Руслан Боширов.

Королевская прокурорская служба предъявила им обвинения по четырем статьям, в том числе в покушении на убийство Скрипалей и полицейского Ника Бейли, сговоре с целью убийства, намеренном нанесении тяжелых телесных повреждений и «использовании и владении «Новичком» в нарушение закона о химоружии».

«Прокуроры из контртеррористического подразделения Королевской прокурорской службы рассмотрели улики и сочли, что есть достаточные основания для вынесения приговора», — заявили в ведомстве.

Также стало известно, что на арест обоих мужчин выпущен европейский ордер, и британские власти не будут запрашивать у Москвы выдать ей подозреваемых.

Полиция также опубликовала фотографии их перемещения. Судя по снимкам, Петров и Боширов прибыли в аэропорт Гатвик 2 марта в 14.22 мск, после чего были замечены на платформе железнодорожной станции в Солсбери, где сели на поезд в Лондон 3 марта в 14.11 мск.

4 марта камера зафиксировала, как двое мужчин покидают станцию Солсбери в 9.48 мск. Десятью минутами позже они были замечены на Уилтон роуд в Солсбери за несколько минут до отравления Скрипалей. В 11.50 мск Боширов и Петров сели на обратный поезд в Лондон, а в 17.28 мск они появились в аэропорту Хитроу в Лондоне.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в ответ на эти публикации заявила, что российской стороне «ничего не говорят» имена или фотографии подозреваемых в отравлении. Она также призвала британскую сторону «перейти от публичных обвинений и информационных манипуляций к практическому взаимодействию по линии правоохранительных органов».

«Многочисленные соответствующие запросы от российской стороны у Лондона имеются», — отметила Захарова.

В беседе с «Газетой.Ru»руководитель уголовной практики юридической компании «BMS Law Firm» Тимур Хутов отметил, что с юридической точки зрения вина двух мужчин в причастности к отравлению абсолютно не доказана.

«Если у прокуратуры есть основания полагать лиц причастными к совершению преступления, это еще ни о чем не говорит – необходимо рассматривать все имеющиеся доказательства, причем как обвинения, так и защиты. Факт нахождения человека на месте преступления еще не означает, что он преступник.

Также не ясно, на чем основана цитата о ненастоящих именах с учетом подлинности паспортов. На мой взгляд, позиция прокуратуры напоминает бульварный детектив: «За день до отравления приехали, на следующий день после отравления уехали, всюду наследили... Кто бы это мог быть?». Конечно, есть вероятность, что преступление совершили указанные лица, но, чтобы это утверждать, должна быть собрана достаточная доказательственная база, а не притянутые факты к удобной для следствия версии», — пояснил он «Газете.Ru».