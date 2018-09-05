«Мы в дурдоме»: что говорят люди о работе с Трампом

Президент США Дональд Трамп пришел в ярость из-за сообщений о якобы химической атаке в сирийской Думе в 2017 году и

потребовал от главы Пентагона Джеймса Мэттиса «просто убить» Асада. Мэттис, в свою очередь, пообещал сделать это сразу же, однако своим помощникам заявил, что они должны действовать «гораздо более взвешенно».

Этот эпизод приводится в новой книге ветерана американской журналистики Боба Вудворда «Страх: Трамп в Белом Доме», посвященной правлению Трампа. Название взято из беседы Вудворда и на тот момент еще кандидата в президенты от республиканцев. «Истинная власть — это страх», — сказал тогда Трамп.

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«Плохая» книга про «шестиклассника»

Вудворд — знаковое имя в американской и мировой прессе. Вместе с коллегой Карлом Бернстайном он опубликовал в свое время серию статьей о деле «Уотергейта», которые привели к отставке президента Ричарда Никсона. Об этих событиях был снят известный фильм «Вся президентская рать» с Робертом Рэтфордом и Дастином Хоффманом.

Новая книга журналиста построена на большом количестве интервью с различными высокопоставленными чиновниками и представителями истеблишмента, которые говорили с ним на условиях анонимности. Сам президент не дал интервью для книги, но еще перед публикацией охарактеризовал ее как «плохую».

В книге действительно немало жестких оценок Трампа, который, как пишет автор, поражал своих подчиненных пренебрежением к делам, связанным с военным планированием и данными разведки. Так,

во время одного из брифингов он совершенно равнодушно выслушал доклад о ситуации на Корейском полуострове, спросив лишь, почему правительство тратит столь большие средства на содержание войск там. После этого эпизода тогдашний советник Трампа по нацбезопасности Герберт Макмастер назвал президента за глаза «шестиклассником», пишет Вудворд.

Сам Макмастер, правда, в интервью изданию The Hill опровергает, что он произнес эти «презрительные» слова.

Как пишет автор, нелестные характеристики Трампу давал и его ближайший советник глава администрации Джон Келли: «Он идиот. И это глупо — пытаться его в чем-то убедить Он с катушек слетел. Мы тут все живем в сумасшедшем доме. Я не знаю, почему мы все тут собрались. Это самая худшая работа, которую я имел», — передает Вудворд слова чиновника, сказанные в узком кругу.

Сам Трамп тоже не скупился на оскорбления в отношении своих подчиненных. Он передразнивал своего тогдашнего советника по национальной безопасности Герберта Макмастера, говоря, что тот «носит дешевые костюмы, как торговец пивом». Еще он передразнивал южный акцент генпрокурора Джефа Сешнса, а также называл его «предателем» за то, что тот не стал осуществлять надзор за проведением расследования по «русскому следу».

«Он слабоумный, этот тупой южанин», — так, если верить собеседникам Вудворда, говорил о Сешнсе Трамп.

Журналист также приводит в книге эпизод, когда один из помощников Гэри Кон украл с его стола документы об отмене торговой сделки с Сеулом. Экс-чиновник рассказывает, что если бы Трамп его подписал, то лишил бы страну торговых преференций в отношении с Южной Кореей.

Правда, сам Трамп заявил, что его подчиненные не воровали с его стола документы ради защиты интересов страны. Об этом политик сказал в интервью The Daily Caller.«Никто у меня ничего не брал», — сказал Трамп.

В книге также приводятся эпизоды недовольства Трампа войной в Афганистане. Во время одного из совещаний с военными в июле 2017 года он устроил взбучку генералам, обрушившись на них с обвинениями: «Солдаты на поле брани лучше управляются, чем вы все. Я не знаю, что вы думаете. Сколько еще смертей? Сколько оторванных конечностей? Сколько мы там еще будем?» — не скрывал своего гнева президент, пишет Вудворд.

Книга Вудворда — уже третья, написанная об администрации Трампа. Недавно в свет вышла книга «Свихнувшийся: взгляд из Белого дома Трампа». Ее автор — Омароса Манигол-Ньюмэн, бывшая сотрудница администрации США — утверждает в ней, что Дональд Трамп является умственно неполноценным человеком.

В настоящее время юристы администрации США изучают, какие меры они могут предпринять по отношению к Манигол-Ньюмэн.

Как отмечается, в частности, Белый дом планирует запретить Манигол-Ньюман публикацию других записей. Однако она уже предложила себя в качестве ценного информатора спецпрокурору Роберту Мюллеру, который ведет дело о «российском вмешательстве». Так, Омароса сказала в эфире MSNBC, что обладает большим количеством аудиозаписей разговоров Трампа с другими сотрудниками Белого дома.

Первой книгой о Трампе в Белом доме стала «Огонь и Ярость», написанная профессиональным журналистом Майклом Вульфом. В ней он также приводит немало критических фактов в отношении президента США и ставит под сомнение его компетентность.

Определенную ценность труд Вульфа представляет в связи с тем, что одним из его источников был Стив Бэннон, работавший в администрации Трампа, — его даже называли идеологом «альтернативных правых» в администрации Белого дома. Считалось, что он имел большое влияние на Трампа.