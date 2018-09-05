Не лезьте в наши выборы: ФАС пригрозила Google из-за Навального

В ФАС поступили сведения о том, что оппозиционер Алексей Навальный приобрел у Google рекламные инструменты (push-уведомления и «прероллы») для размещения на видеохостинге YouTube информации о проведении 9 сентября «массового мероприятия политического характера, не согласованного с органами власти». Об этом говорится в письме главы Федерального антимонопольной службы Игоря Артемьева к исполнительному директору компании Google Ларри Пейджу (есть в распоряжении «Газеты.Ru», пресс-служба ФАС подтвердила его подлинность).

Фоторепортаж: Письмо главы ФАС Игоря Артемьева в отношении компании Google __is_photorep_included11947057: 1

Кроме того, в письме Артемьев приводит определение рекламы из федерального закона, который указывает, что под объектом рекламирования может пониматься в том числе «мероприятие», на привлечение внимания к которому направлена реклама. Артемьев также отмечает, что, согласно закону «Об основных гарантиях избирательных прав», предвыборная агитация в день голосования и за день до него запрещена.

«Учитывая изложенное, в проведении указанного массового мероприятия, а также в информации о проведении 9 сентября 2018 года митинга могут усматриваться признаки нарушения законодательства Российской Федерации», — говорится в письме.

Артемьев информирует Google, что данная информация будет направлена в ЦИК РФ с просьбой проверить распространение информации о митинге на предмет соблюдения избирательного законодательства.

«Вместе с тем ФАС России просит компанию Google LLC принять меры, направленные на недопущение распространения информации, содержащей призывы к нарушению законодательства Российской Федерации, в том числе законодательства о рекламе, с помощью рекламных инструментов компании Google, Inc, а именно push-уведомлений и «прероллов», для размещения на видеохостинге Youtube»,

— говорится в тексте письма.

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Накануне стало известно, что ФАС, Генпрокуратура, ЦИК, а также Роскомнадзор направили письма в компанию Google по поводу рекламы роликов Навального и его Фонда борьбы с коррупцией. В своих видео политик и его сторонники агитируют за проведение в единый день голосования, 9 сентября, митингов против пенсионной реформы. Представители указанных ведомств утверждают, что данная реклама незаконна как 9 сентября, так и в «день тишины» (8 сентября).

Впрочем, соратник Навального Леонид Волков своих соцсетях опубликовал комментарий, в котором указывает, что, по их мнению, митинги 9 сентября не являются агитацией, и по этой логике не нарушают избирательного законодательства.

Согласно письму ЦИК РФ (есть в распоряжении «Газеты.Ru»), именно ФАС обратил внимание на возможные нарушения со стороны Google.

Во вторник, 4 сентября, «Газета.Ru» обратилась в ФАС с просьбой пояснить ситуацию. «ФАС России направила в компанию Google письмо с просьбой не совершать действия, нарушающие российское законодательство, и рассчитывает, что компания услышит ведомство. Говорить о том, какие санкции и по какой статье могут быть применены к компании, преждевременно, поскольку такой рекламы в службе не видели, и надеемся, что как таковой ее не будет», — дали письменный ответ в ведомстве.

В среду Роскомнадзор разместил в социальной сети «ВКонтакте» комментарий замруководителя ведомства Вадима Субботина, в котором он утверждает, что ведомство не собирается добиваться блокировки Google.

«Мы будем наблюдать за развитием ситуации и смотреть за реакцией Google. Пока же официальной реакции от компании нет. После Единого дня голосования мы соберемся на совещании временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и подведем итоги.

Отмечу, что о блокировке YouTube на территории Российской Федерации речи не идет. У нашего государства есть и другие механизмы для принуждения к исполнению российских законов», — заявил Субботин.

Накануне «Газета.Ru» со ссылкой на свои источники писала, что до блокировки Google не дойдет, однако санкции со стороны ФАС вполне возможны.

Осведомленный источник «Газеты.Ru», знакомый с ситуацией, подчеркивает, что письмо Артемьева подтверждает, что ведомство видит потенциальное нарушение закона «О рекламе» в действиях Google, а, значит, в результате официальной проверки возможна и дальнейшая ответственность компании.