Германия в огне: разведка взялась за националистов

Национальная разведывательная служба Германии объявила, что за деятельностью молодежного крыла правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) будет организован надзор. Власти ФРГ приняли данное решение из-за опасений по поводу роста экстремистских настроений внутри партии.

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Федеральная служба защиты конституции Германии будет осуществлять наблюдение за «Молодой альтернативой» в двух землях: Бремене и Нижней Саксонии. При этом в спецслужбе подчеркивают, что решение касается только молодежного крыла, а не «Альтернативы для Германии» в целом.

Накануне сразу несколько немецких политиков выразили опасения по поводу «радикализации» АдГ. ««Молодая альтернатива» проповедует мировоззрение, в котором меньшинства — такие как беженцы и гомосексуалы, — систематически очерняются и оскорбляются», — заявил 3 сентября министр внутренних дел Нижней Саксонии Борис Писториус.

Депутат бундестага и представитель Социально-демократической партии Германии (СДПГ) Буркхард Лишка, в свою очередь, отметил, что «Альтернатива» ударными темпами «движется к правому экстремизму».

«Политики все чаще подвергают сомнению верховенство закона », — сказал Лишка, добавив, что решение об установлении надзора за представителями АдГ назрело «уже давно».

Лидеры АдГ отрицают данные обвинения и считают инициативу властей в отношении «Молодой альтернативы» «абсурдной». «Мы демократическая партия, которая выступает за верховенство закона и не только защищает конституцию, но и требует, чтобы правительство также стояло за закон, который оно постоянно игнорировало во время миграционного и европейского долгового кризиса», — говорится в официальном заявлении АдГ.

Одним из поводов для установления надзора за «Молодой альтернативой» стали недавние массовые протесты и беспорядки в саксонском Хемнице, которые разгорелись после убийства мигрантами 35-летнего гражданина ФРГ Даниэля Хиллига.

26 августа Хиллиг скончался от многочисленных ножевых ранений, полученных в драке с мигрантами. Потасовка между ним и выходцами из Сирии (23 года) и Ирака (22 года) произошла ночью 26 августа после городского праздника. За немца пытались вступиться прохожие, вскоре в драке участвовали уже 10 человек разных национальностей.

За убийством Хиллига последовали многодневные акции протеста — на улицы Хемница вышли тысячи местных жителей, требующих высылки из страны мигрантов и отставки канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

На пике протестов количество участников достигало 11 тыс. человек. Митинги сопровождались беспорядками и столкновениями с полицией, в которых пострадало 11 человек.

Организаторами протестных акций выступили правые активисты, включая представителей гражданского движения Pro Chemnitz. Первую акцию с призывами изменения миграционного законодательства ФРГ инициировала «Альтернатива для Германии». Позднее к протестам подключились антифашистские группы, которые провели собственные акции.

После беспорядков в Саксонии противники правых радикалов не утратили активности — 4 сентября стало известно, что в ФРГ появилось новое левое политическое движение Aufstehen («Подъем»), созданное в противовес праворадикальным группам вроде тех, что участвовали в беспорядках в Хемнице. Создание движения анонсировала его лидер и глава фракции партии «Левые» в бундестаге Сара Вагенкнехт.

«Социальное расслоение усугубляется, общая атмосфера становится более грубой и агрессивной, утрачивается единство. И если нужен еще один повод, то я считаю, события в Хемнице ясно показали, что так не может продолжаться и нам срочно нужен новый политический рывок», — пояснила Вагенкнехт, рассказывая о причинах создания движения.

По словам Владимира Брутера, попытка создать на месте левых некую новую «антифашистскую» партию — очень важный момент для немецкого истеблишмента.

«Властям выгодно стравливать ультралевых с ультраправыми и показывать, что сами они — та политическая сила, которая удерживает Германию от конфликта между радикальными маргинальными структурами», — отмечает эксперт.

Он добавил, что и левые, и правые оппозиционно настроены к нынешней власти и хотели бы что-то поменять, но договориться между собой не смогут.

По словам Брутера, немецкие власти избрали АдГ как главного подозреваемого в радикальных настроениях, поскольку эта партия наиболее опасна для них с электоральной точки зрения.

«Пока сложно сказать, какой потенциал у правых в Германии. Я думаю, что он ограничен в той мере, в которой будет осыпаться ядерный электорат нынешней большой коалиции. Если электорат «Альтернативы» выйдет за 20% — это уже очень серьезно, но вряд ли это произойдет в ближайшее время. Он уже сейчас достаточно велик и просто так прибавлять по проценту в неделю не будет», — полагает эксперт.

Немцев убивают, но статистика хорошая

В немецких СМИ регулярно появляются новости об убийствах и изнасилованиях, совершаемых прибывшими в Германию мигрантами — и подобные громкие инфоповоды играют только на руку правым радикалам.

Так, 3 сентября широкий резонанс вызвал приговор, вынесенный беженцу из Афганистана Абдулу Д. за убийство 15-летней немки в Кенделе. В 2017 году он зарезал девушку кухонным ножом с 20-сантиметровым лезвием в одной из городских аптек.

Суд приговорил убийцу всего к 8,5 годам тюрьмы, поскольку на момент совершения преступления он якобы являлся несовершеннолетним. Между тем медэкспертиза, проведенная по запросу прокурора, показала, что в 2017 году Абдулу Д. было от 17 до 20 лет.

В начале июня выходец из Ирака признал свою вину в изнасиловании и убийстве 14-летней девочки-еврейки. По данным Deutsche Welle, 20-летнего Али Башара, сбежавшего в Ирак после совершения преступления, арестовали курдские силы безопасности.

Подобные истории, естественно, вызывают возмущение граждан Германии, а также способствуют росту антииммигрантских настроений и популярности ультраправых групп. Однако власти ФРГ обращают внимание на данные статистики, которые говорят о снижении уровня преступности в стране.

Согласно официальной статистике, в 2017 году показатели преступности существенно снизились — об этом говорит отчет, представленный главой МВД Германии Хорстом Зеехофером в мае текущего года. По данным Федерального ведомства по уголовным делам, уровень преступности в ФРГ упал до минимума за последние 25 лет. В докладе также отмечается, что преступность снизилась как среди немцев, так и среди мигрантов.

В 2017 году в Германии было зафиксировано 5,76 млн преступлений — на 9,6% меньше показателя за 2016 год. В то же время количество преступлений, совершенных иностранными гражданами, снизилось с 40,4% до 34,5% от общего числа.

В середине июня президент США Дональд Трамп обвинил власти Германии в сокрытии информации о преступлениях, совершаемых иммигрантами. По его словам, в действительности уровень преступности в ФРГ вырос из-за наплыва в страну беженцев.

«Преступность в Германии выросла на 10% (власти не хотят рассказывать об этих преступлениях) с тех пор, как в страну пустили мигрантов. В других странах ситуация еще хуже. Будь умнее, Америка!» — написал президент США в своем твиттере.

Меркель отреагировала на высказывание Трампа, сославшись на официальную статистику: «Мой ответ на это: глава МВД недавно озвучил статистику преступлений, и она говорит сама за себя. Мы видим здесь позитивное развитие, конечно, мы все еще должны активнее бороться с преступностью. Но это цифры, которые вдохновляют на дальнейшую работу», — подчеркнула канцлер.