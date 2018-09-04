Россия «ослушалась» Трампа: ВКС бомбят Идлиб. LIVE

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Все эти события происходят на фоне подготовки визита Владимира Путина в Тегеран, где 7 сентября пройдет саммит «РФ — Турция — Иран» по Сирии. Сегодня пресс-секретарь российского президента заявил, что «вопрос по ситуации в Идлибе будет одним из главных на повестке дня». Других подробностей готовящихся переговоров Песков не привел.
Примечательно, что сегодня же турецкая газета Hurriyet сообщила о стягивании Анкарой военной техники к сирийским границам. По данным газеты, через Килис и в направлении поселка Эльбейли на сирийской границе утром проехали восемь транспортных средств, перевозящих танки и гаубицы.
По информации военного источника газеты, переброска техники — мера безопасности. Танки M60 отправили к границе в рамках плана сдерживания новой волны беженцев, которую турецкие власти ожидают в случае наступления сирийских войск на Идлиб.
Если информация об авиаударах подтвердится, сегодняшние события станут самой массированной бомбардировкой ВКС России в Идлибе с начала года, отмечает агентство Al-Masdar News.
Песков в ответ отметил необходимость обращать внимание на опасный, негативный потенциал для всей ситуации в Сирии. Он также уточнил, что сирийские вооруженные силы готовятся к решению этой проблемы.
«Просто выступать с какими-то предупреждениями, не обращая внимания на очень опасный, негативный потенциал для всей ситуации в Сирии, наверное, является не полным, не всеобъемлющим подходом», — добавил Песков.
Незадолго до появления первых сообщений об авиаударах, президент США Дональд Трамп заявил, что сирийскому лидеру Башару Асаду не следует «безрассудно» атаковать Идлиб. Он также предостерег Россию и Иран от поддержки Дамаску в этом начинании. «Россияне и иранцы совершат серьезную гуманитарную ошибку, если примут участие в этой потенциальной человеческой трагедии», — написал в своем твиттере Трамп.
Пару дней спустя уже официальный Дамаск назвал освобождение провинции Идлиб своей приоритетной задачей. Как заявлял глава сирийского МИД Валид Муаллем, международное сообщество должно признать, что провинция Идлиб является сирийской территорией. Он добавил, что сирийское государство обязано полностью вернуть свои территории.
29 августа министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал очаг террористов в сирийском Идлибе «гнойником», который необходимо ликвидировать. «Это последний крупный очаг террористов, которые пытаются спекулировать на статусе зоны деэскалации, которые пытаются держать в заложниках в качестве живых щитов гражданское население, и которые пытаются подмять под себя вооруженные формирования, готовые к переговорам с правительством», — сказал Лавров.
Он также сообщил, что российские военные ведут консультации со своими турецкими коллегами по поводу возможной операции в Идлибе и выразил надежду на то, что страны Запада не будут мешать контртеррористической операции.
Эта информация появилась на фоне развивающегося наступления сирийской правительственной армии на позиции вооруженной оппозиции в этой провинции. В настоящее время более 70% территории Идлиба находится под контролем боевиков.
Ситуация в провинции Идлиб накалилась в последние несколько дней. Все началось после того, как Минобороны РФ предупредило о готовящихся провокациях с применением химоружия, которую готовят боевики.
В Минобороны подчеркивали, что провокация, которая готовится при участии британских спецслужб, должна будет стать поводом для нанесения США, Великобританией и Францией ракетно-авиационного удара по государственным и экономическим объектам Сирии.
За несколько часов до поступления сообщений о начале авиаударов, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что беспилотники, засылаемые террористами из Идлиба, представляют угрозу для российских пунктов временного базирования в Сирии.
«Это представляет существенную угрозу, и об этом говорил президент России, для наших пунктов временного базирования. Вы знаете, что именно оттуда осуществляются засылки разных беспилотных летательных аппаратов, которые представляют угрозу для наших баз временного базирования», — сказал Песков. При этом пресс-секретарь заявил, что не располагает информацией о действиях российских военных в Идлибе и переадресовал вопрос в Минобороны.
Эту информацию подтверждают источники турецкого агентства Anadolu, турецкая газета Hurriyet и правозащитная организация Syrian Observatory for Human Rights, базирующаяся в Лондоне. По разным сообщениям, было нанесено от 20 до 50 ударов. Официального подтверждения этой информации со стороны Минобороны РФ пока не поступало.
«Три российских истребителя, поднявшиеся в воздух с авиабазы «Хмеймим», нанесли 20 ударов», — цитирует агентство AMN слова источника в вооруженной сирийской оппозиции.
По словам сирийской оппозиции, удары наносятся по западу Идлиба и северу провинции Хама. Кроме того, бомбардировкам ВКС России подверглись подконтрольные вооруженной оппозиции районы Джиср аш-Сугур, Бисенкул, Гани, Иннеб, Сырмания на западе Идлиба и район Зейтун на севере Хамы.
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СМИ со ссылкой на источники в вооруженной сирийской оппозиции сообщают о нанесении авиаударов российскими ВКС по позициям боевиков в сирийской провинции Идлиб.
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