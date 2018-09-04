Россия «ослушалась» Трампа: ВКС бомбят Идлиб. LIVE

Примечательно, что сегодня же турецкая газета Hurriyet сообщила о стягивании Анкарой военной техники к сирийским границам. По данным газеты, через Килис и в направлении поселка Эльбейли на сирийской границе утром проехали восемь транспортных средств, перевозящих танки и гаубицы.

По информации военного источника газеты, переброска техники — мера безопасности. Танки M60 отправили к границе в рамках плана сдерживания новой волны беженцев, которую турецкие власти ожидают в случае наступления сирийских войск на Идлиб.