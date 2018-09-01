«Главный хулитель России»: США и Порошенко прощаются с Маккейном

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Присутствующие встали, сейчас тело Маккейна пронесут вдоль рядов.
На церемонии также присутствуют супруги Клинтон. Несмотря на то, что они оба демократы, а Маккейн был республиканцем, за последние два года их позиции очень сблизились, но не из-за политических взглядов, они фактически объединились против президента США Дональда Трампа.
Обама и Буш пришли в сопровождении своих супруг.
Официальная часть церемонии началась. Гроб, покрытый американским флагом, вносят в собор. Звучит траурный марш.
Гроб с телом Маккейна вносят в собор. На входе читают молитву. В тексте политвы говорится о том, что Маккейн посвятил свою службу в течение жизни во имя Бога.
Примечательно, что на церемонии сегодня будут Барак Обама и Джордж Буш. Именно им Маккейн проигрывал в президентских гонках. В 2000 году — Бушу — в праве номинироваться кандидатом от Республиканской партии, в 2008 — Обаме — уже в ходе президентской кампании.
Тем временем, кортеж подъехал к национальному собору. В ближайшее время начнется официальная часть церемонии.
Первая ччасть церемонии завершилась. Процессия направилась в сторону Национального собора.
Звучат первые аплодисменты. Военные и собравшиеся у мемориала отдают честь сенаторы-республиканцу.
Тем временем, вдова Джона Маккейна в сопровождении министра обороны США Джейсса Мэттиса и других высокопоставленных чиновников проходит вдоль мемориальной стены, на которой высечены имена погибших во время войны во Вьетнаме, жертвой которой буквально чудом не стал сам Маккейн.
Надо сказать, что Маккейн перед смертью требовал, чтобы Трампа не приглашали на его похороны, да и сам Трамп призвал не называть умершего «героем США». Настолько напряженные отношения даже дают некоторым экспертам основания полагать, что смерть Маккейна оказалась на руку Трампу накануне промежуточных выборов в конгресс, которые пройдут в ноябре — кресло Маккейна может занять более удобный для Трампа сенатор.
Первая остановка — у мемориала. По всему Вашингтону приспущены флаги.
Нам уже показывают мемориал ветеранов Веьтнама, здесь находятся военнослужащие с венками и цветами, которые также примут участие в церемониальной части процессии.
Вдоль проспекта стоят люди. Настроение — соответствует событию. Жители Вашингтона молчат, атмосфера весьма траурная. У многих в руках — небольшие флажки США.
На церемонию приедет 106-летняя мать сенатора Маккейна, также здесь будут присутствовать Барак Обама, Джордж Буш, другие выдающиеся политики. И даже обещался быть президент Украины Петр Порошенко.
А вот кого не будет — так это действующего президента США Дональда Трампа. Между политиками отношения были испорчены очень давно. И это несмотря на то, что оба — члены Республиканской партии. Впрочем, внутри республиканцев уже давно существует раскол — кто-то объединился вокруг главы Белого дома, а кто-то ушел к нему в оппозицию, но это уже другая история.
Кортеж отъезжает и направляется по проспекту Конституции к Национальному собору Вашингтона.
Надо отметить, что площадь перед Капитолием пустынна, а вокруг — абсолютная тишина.
Прямо сейчас к зданию Капитолия подъехал автомобиль, который перевезет гроб с телом сенатора в Национальный собор в Вашингтоне. Однако процессия еще не началась. Старт же должен был быть дан в 8.30 по местному времени (15.30 мск).
На саму церемонию приглашены более 2,5 тыс. человек, но, конечно, организаторы ожидают, что проститься с Маккейном придут и тысячи простых американцев, которые захотят отдать последнюю честь сенатору.
Сейчас гроб с телом политика находится в Капитолии, где уже начались официальные мероприятия. В ближайшее время его перевезут в Национальный собор в Вашингтоне. Кротеж проследует по проспекту Конституции и сделает остановку в мемориале ветеранов Вьетнама. Именно в ходе этой войны Маккейн пережил, пожалуй, самые страшные страницы своей жизни, когда был сбит в небе над страной, охваченной войной и попал в плен, в котором провел много времени. Именно из-за этого сюжета, принято считать, Маккейн занял такую непримиримую антироссийскую позицию.
Здравствуйте, дорогие читатели «Газеты.Ru».
Сегодня в Вашингтоне проходит церемония прощания с сенатором-республиканцем Джоном Маккейном, практически всю свою жизнь посвятившему противостоянию с Россией. Он скончался на 82-м году жизни, последние несколько лет он боролся с раком мозга.
Фигура Маккейна во всем мире воспринимается неоднозначно: он жестко и принципиально отстаивал позицию Вашингтона, за что его называли одним из главных ястребов американской политики. Как бы то ни было, те, кто был с ним знаком, или просто следили за его деятельностью, отмечают, что он был предан своим идеалам, был сильным человеком, который до последнего дня своей жизни посвящал себя работе и исключительно интересам Соединенных Штатов.
В американской столице сегодня ждут самых высоких гостей — проводить в Маккейна в последний путь придут экс-президенты Барак Обама, Джордж Буш и другие самые высокие политики страны.
Мы же будем следить за ходом церемонии и рассказывать о самых важных ее событиях.