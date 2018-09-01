«Главный хулитель России»: США и Порошенко прощаются с Маккейном

На церемонию приедет 106-летняя мать сенатора Маккейна, также здесь будут присутствовать Барак Обама, Джордж Буш, другие выдающиеся политики. И даже обещался быть президент Украины Петр Порошенко.

А вот кого не будет — так это действующего президента США Дональда Трампа. Между политиками отношения были испорчены очень давно. И это несмотря на то, что оба — члены Республиканской партии. Впрочем, внутри республиканцев уже давно существует раскол — кто-то объединился вокруг главы Белого дома, а кто-то ушел к нему в оппозицию, но это уже другая история.