«Мне заплатили»: Госдеп шокирован циничностью юриста Трампа

Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани направил румынскому президенту Клаусу Йоханнису письмо, в котором выразил обеспокоенность ситуацией с коррупцией и злоупотреблениями со стороны правоохранительных органов в Румынии.

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Письмо Джулиани привлекло внимание Госдепартамента США — в ведомстве заинтересовались, почему человек, представляющий интересы президента, продолжает работать с иностранными клиентами. Более того, идеи, которые высказывает адвокат Трампа, противоречат официальной позиции Вашингтона по поводу ситуации в Румынии.

Джулиани, в частности, критикует Национальное управление по борьбе с коррупцией, обвиняя ведомство в злоупотреблении полномочиями. В качестве примеров адвокат Трампа называет запугивание судей, адвокатов и свидетелей, противоречащую конституции «прослушку» телефонов, пытки свидетелей и проведение судебных процессов ненадлежащим образом.

Кроме того, в письме говорится о существовании неких «секретных протоколов», которые отдельные государственные учреждения подписывали с румынской разведывательной службой.

По версии адвоката Трампа, подобные документы подписали Верховный суд кассации и юстиции Румынии, прокуратура Верховного суда кассации и юстиции, а также Высшей совет магистратуры.

«Я настоятельно призываю правительство Румынии создать независимую комиссию международных судей и экспертов по правовым вопросам для изучения этих секретных протоколов, а также их влияния на Генеральную прокуратуру и судей по всей стране», — пишет Джулиани в письме Йоханнису.

Особое внимание он уделяет вопросу об амнистии отдельных чиновников, которые, по его мнению, были несправедливо осуждены за коррупцию.

Юрист президента США рекомендует Румынии «подтвердить свою приверженность честному, прозрачному и законному расследованию и оценке коррупции». По его словам, это подразумевает в том числе объявление амнистии госслужащим, осужденным в результате «злоупотреблений со стороны Национального управления по борьбе с коррупцией и в соответствии с секретными протоколами, включая нескольких невинных людей, которые были отправлены в тюрьму».

Джулиани подчеркивает, что осознает важность борьбы с коррупцией, однако призывает румынские власти прекратить «совершаемое под предлогом правоприменения» нанесение ущерба верховенству закона в стране.

«Этот ущерб непосредственно влияет на уровень прямых иностранных инвестиций в Румынии, поскольку ни один разумный инвестор не будет инвестировать в место, где законность и правовая система могут подвергаться манипуляциям со стороны власти», — поясняет он.

В Бухаресте всего две недели назад прошли массовые акции протеста — участники выступали против послаблений в антикоррупционном законодательстве и требовали обеспечить независимость органов правосудия. В столкновениях с полицейскими во время многотысячного антиправительственного митинга пострадали более 450 человек.

По данным местных СМИ, в акции перед зданием правительства участвовали порядка 80 тыс. человек, требовавших отставки премьер-министра Румынии Виорики Дэнчилэ. Основную массу протестующих составляли эмигранты — румыны, проживающие и работающие в других странах.

Критика Рудольфа Джулиани в адрес румынских госорганов, осуществляющих борьбу с коррупцией, расходится с официальной позицией Госдепартамента США. Комментируя письмо адвоката Трампа Йоханнису, в Госдепе подчеркнули, что США вполне удовлетворены действиями руководства Румынии.

Во внешнеполитическом ведомстве Соединенных Штатов отмечают, что опасаются как раз отказа Румынии от деятельности, направленной на пресечение коррупции. В частности, в начале июля Вашингтон насторожило увольнение главного прокурора Национального антикоррупционного управления Лауры Кодруца Ковеши.

Опасения касательно возможных последствий ее отставки выражал, например, ныне покойный сенатор Джон Маккейн. Политик даже направил премьер-министру Румынии Виорике Дэнчилэ письмо с призывом пересмотреть этот шаг. «Хотя судебный процесс является внутренним делом [Румынии], мы призываем румынское правительство не отступать в важной борьбе с коррупцией», — писал Маккейн.

В конце июня США и еще 11 стран обнародовали совместное заявление. «Мы, международные партнеры Румынии, призываем все стороны, участвующие в изменении уголовных и уголовно-процессуальных кодексов Румынии избегать изменений, которые могут привести к ослаблению верховенства права или способности Румынии бороться с преступлениями или коррупцией», — говорилось в обращении США и их союзников к Бухаресту.

В беседе с «Газетой.Ru» профессор факультета права НИУ ВШЭ, американист Александр Домрин выразил мнение, что ситуация с письмом президента Румынии в очередной раз подтверждает, что в администрации Трампа не все в порядке. «То, что иностранные официальные лица начинают доверять не Госдепартаменту, а Джулиани — это звоночек для [госсекретаря США Майкла] Помпео. Иначе, чем этим, инициативу Джулиани я объяснить не могу», — отмечает эксперт.

Стоит отметить, что отношения с Румынией имеют большую значимость для Вашингтона — эта страна является важным элементом «противоракетного щита» США в Восточной Европе.

Американская база ПРО в Румынии была введена в строй еще два года назад, а в эту среду, 29 августа, стало известно, что воздушные силы США инвестируют $40 млн в строительство новой авиабазы неподалеку от города Кымпия Турзий в Румынии.

Последние высказывания Рудольфа Джулиани привели представителей Госдепартамента в некоторое замешательство. «Рудольф Джулиани говорит не от лица правительства США по внешнеполитическим вопросам», — уточнил представитель ведомства в комментарии газете The Washington Post.

Представители Госдепа также обратились за разъяснениями к самому Джулиани. «Они хотели знать: «Это точно? Это соответствует действительности? Мы хотим убедиться, что оно [письмо] подлинное», — рассказал адвокат Трампа, отметив, что подтвердил подлинность информации сотрудникам внешнеполитического ведомства.

Он также рассказал, зачем отправил президенту Румынии пресловутое письмо — как оказалось, Джулиани наняла для этого международная консалтинговая компания, которую возглавляет экс-глава ФБР Луис Фри.

«Они мне заплатили», — коротко пояснил Джулиани, отказавшись при этом уточнять, какую именно сумму он получил за свои услуги.

Ситуация с письмом румынскому президенту породила в СМИ массу обсуждений касательно того, имеет ли право человек, представляющий интересы американского президента, параллельно консультировать иностранных клиентов. При этом Румыния — не единственный подобный эпизод. Так, этим летом Джулиани рассказывал изданию The Washington Post, что работал с клиентами в Бразилии и Колумбии, а также за деньги писал тексты выступлений для группы иранских диссидентов.

Тем не менее, после истории с письмом Йоханнису Джулиани заверил, что сейчас у него нет других иностранных клиентов, помимо Румынии. При этом, по словам юриста Трампа, он не обсуждал с президентом и представителями администрации свое сотрудничество с Румынией.

Александр Домрин считает, что Рудольф Джулиани, давний приятель главы США, при котором процветал бизнес Дональда Трампа, не просто юрист — он доверенное лицо президента. «Если сейчас Джулиани берет на себя функции и полномочия, касающиеся не только дел самого Трампа, это наверняка происходит с согласия президента США», — полагает эксперт.