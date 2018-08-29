Ударное шоу: украинские политики подрались в эфире

Два украинских политика подрались в прямом эфире во время политического ток-шоу. Потасовка произошла между бывшим депутатом Верховной рады Инной Богословской и экс-министром транспорта и связи Украины Евгением Червоненко.

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Во время спора Богословская заявила, что не разговаривает на «базарном языке». «Вcе ты разговариваешь и приходишь, когда надо, за деньгами, не ври», — заявил Червоненко.

Богословская так возмутилась этими словами, что подошла к оппоненту и попыталась ударить его в лицо, но тот подставил плечо. При этом спикеры называли друг друга «мерзавцами».

Ведущим программы пришлось разнимать оппонентов. В итоге их развели по сторонам и отключили микрофоны.

Это далеко не первый случай, когда спор между украинскими политиками переходит в драку. В середине августа депутат Верховной рады от группы «Воля народа» Сергей Шахов в эфире украинского телеканала «Прямой» подрался со своим коллегой от «Радикальной партии» Игорем Мосийчуком.

Конфликт произошел после слов Шахова о том, что Мосийчук посещает гей-парады. После взаимных оскорблений парламентарии начали бить друг друга.

Как говорится в сообщении телеканала, потасовка продолжалась в лифте и после выхода депутатов из студии.

Другой народный избранник Сергей Мельничук и его бывший коллега по фракции «Радикальной партии» Дмитрий Линько также устроили драку, однако они дождались окончания телеэфира. Отмечается, что конфликт начался из-за исключения Мельничука из фракции «Радикальной партии», которое произошло зимой 2015 года.

Мельничук пытался ударить Линько еще во время записи программы, но ему помешал ведущий. Как рассказал Линько, Мельничук напал на него сзади после эфира.

При этом он сказал, что заявление писать не будет, но пообещал, что «этот ненормальный человек еще поплатится за свои действия». «По-моему, он должен сидеть в тюрьме или психушке. Он просто подошел и ударил. Но ничего, главное, чтобы таких людей больше не было в Верховной раде», — прокомментировал Линько инцидент.

Драки между депутатами происходят и во время заседаний Верховной рады.

Так, летом этого года представитель фракции «Народный фронт» Юрий Береза напал на своего коллегу из «Оппозиционного блока» Александра Долженкова. Драка была заснята присутствующими в зале операторами и попала в прямой эфир местных телеканалов.

При этом сам инцидент начался достаточно внезапно. Долженков находился возле своего места и ни о чем не подозревал, когда к нему неожиданно подбежал Береза и резко схватил его за ворот пиджака. Дерущихся разняли другие депутаты, которые после вывели Березу из зала заседаний.

Этому предшествовало заявление другого депутата Сергея Пашинского, который с трибуны обвинил своего коллегу Евгения Мураева в том, что тот в эфире одного из украинских телеканалов назвал террористом режиссера Олега Сенцова, осужденного в России. Однако этот прецедент до драки не довел.

«Я публично обращаюсь к председателю СБУ с заявлением возбудить против Мураева уголовное дело по статье 111 «Государственная измена», — заявил Пашинский и тут же попросил генерального прокурора Украины Юрия Луценко возбудить против Мураева дело по другой статье — 383-ой (предоставление заведомо ложного сообщения о совершении преступления).

Известна также драка нардепов Верховной рады, которая произошла в конце прошлого года во время обсуждения законопроекта о реинтеграции Донбасса.

Потасовка завязалась после того, как члены политической партии «Самопомощь» вместе с некоторыми внефракционными депутатами заблокировали президиум парламента, а другие нардепы попытались их оттеснить. После этого в заседании был объявлен перерыв, а секретарь СНБО Украины Александр Турчинов заявил, что причиной потасовки стало то, что зачинщики драки не желают признавать Россию «агрессором».